深圳美食︳巨型水果刨冰山爆紅人均¥10　3大超人氣冰品分量超澎湃

夏天來了，吃冰消暑是指定動作！深圳美食琳瑯滿目，連冰品甜食都選擇多多，今次記者便分享深圳3大超人氣冰品，有CP值爆標的水果刨冰山，可愛打卡的熊貓班蘭冰及原隻菠蘿雪糕，助大家省去搜集資料時間，食、打卡及解暑一條龍！



深圳3大超人氣冰品

1. 囍兒甜糖水鋪

囍兒甜糖水舖是深圳福田區人氣爆燈的甜品店，不但價錢平，且份量澎湃，CP值極高！店家備有多款糖水和小吃，當中最有名便是「火山刨冰」及「鮮果河粉撈」系列！火山刨冰可自選喜歡的水果及手工點心，如招牌的紫薯水果冰¥25，滿滿一碗全是料，裡面有炸地瓜絲、西瓜、芒果、哈密瓜、芋圓、燕麥、通心粉、甜鳥蛋等，下面還有刨冰，份量足夠讓三個人分，非常誇張！另外，鮮果河粉撈系列，最推薦草莓芒果班蘭河粉¥35，河粉用班蘭汁製作，口感滑溜，配上椰奶、草莓及芒果，味道香甜清爽。

深圳美食冰品【1】 囍兒甜糖水鋪

營業時間：11:00-24:00

地址：深圳市福田區福田村牛巷坊46棟101

交通：深圳地鐵4號線至福民站D出口，步行770M。



2. 石灰石燒雞公

店家原來是主打香辣雞煲及雞湯飯的店，不過近來試推一系列透心涼甜品，結果爆紅！店家的甜品極有特色，充滿中式風格，如萌爆的熊貓斑蘭粉、青團豆腐花及楊梅冰湯圓等，備受好評。

深圳美食冰品【2】石灰石燒雞公

營業時間：11:00-23:00

地址：深圳泰然六路蒼松大廈102號（楠火鍋隔壁）

交通：深圳地鐵7號/9號線至車公廟站F出口，步行460M。



3. 周師兄重慶火鍋

「一顆阿菠蘿」是周師兄重慶火鍋為解辣解膩而研發的新款甜品，結果意外熱爆小紅書！一顆阿菠蘿真的用上一整顆菠蘿肉做，加上菠蘿肉雪花冰，吃上口菠蘿的酸甜和雪冰的奶味結合，味道讓人難忘。至於店家新品暴打香菜檸檬茶、暴打萄萄檸檬茶及暴打泰式輕椰乳也非常推薦，解暑一流！不吃火鍋，買走當外賣都可以。

深圳美食冰品【3】周師兄重慶火鍋

營業時間：1000-2400

地址：深圳沙頭街道天安社區泰然九路11號海松大廈1樓102號

交通：深圳地鐵9號線至下沙站C出口，步行340M。

