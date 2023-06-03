澳門旅遊｜倫敦人打卡好去處　睇大笨鐘紅色雙層巴士唔使飛英國

澳門這個打卡熱點，通關後更多人去了，就是倫敦人（The Londoner Macao）。



倫敦人前身是金沙城中心，其中的假日酒店於2019改建為倫敦人，於2021年8月開幕。整座的建築物真是令人眼前一亮，仿英國國會大廈十分宏偉、仿造伊莉莎白塔（大笨鐘）、紅色英國雙層巴士等……連英式電話亭也有。商場裡也充滿英國建築特色，連電梯都十分復古懷舊，每晚外牆還有光效匯影。

+ 8

不過倫敦人一晚的酒店價都……

前往方法：

巴士：15，21A，25，26，26A，35S，51X，56，73S，N3 -連貫公路/倫敦人站（如果在新馬路出發可乘坐 21A 26A）



感想：

一落車我就立即嘩咗聲，真心覺得好似去咗英國咁，哥德式嘅建築物，又有哈利波特Feel，影相真係好靚，加上我係疫情期間去，人唔多，當其時疫情，酒店一晚都要4千幾蚊，通關後已經去到8千蚊一晚，有D誇張，可以買到張英國機票嗎？不過我覺得大家都可以去打個卡，要住一晚就自己諗諗啦……



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