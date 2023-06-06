又到旅遊旺季，想要平價之旅？選擇不止日韓泰。中國內地各大城市也有特色景點，可體驗異國情懷。一起探索5大特色打卡位，充滿歐洲氛圍的氣息，令人如置身歐洲。



國內平玩心水 中國5大打卡位媲美歐遊

【1】青島啤酒博物館

位於青島啤酒博物館設於青島啤酒老廠房之中，一座座密集的紅色磚牆建築帶着古早洋房的味道，樓頂建有鐘樓，令歐陸風味更突出。馬路邊的建築更在屋頂擺設了巨型啤酒罐，玩味十足！巨型石雕-酒神雕像，屹立青島博物館廣場的中央，打卡絕對吸睛。在博物館內，不只可以了解青島啤酒的歷史及古老設備，更可一嚐純正的青島啤酒。可說是集文化、娛樂及飲食於一身。

國內平玩心水【1】青島啤酒博物館

地址：中國 山東省 青島市市北區 登州路

門票︰旺季（4月1日-10月31日）成人票¥60； 淡季（11月1日-次年3月31日）成人票¥50；

半價︰23歲以下全日制大學本科及以下學歷學生、60-64歲老人、軍人、殘疾人憑有效證件門票；

免費︰1.4米以下兒童、65歲以上老人在已購票的成年人陪同下及憑有效證件

交通：乘坐205路、221路、464路至青島啤酒博物館(公交站)下車，步行約100米可達開放時間：旺季（4月1日-10月31日）8:00-18:00（17:00停止售票）；淡季（11月1日-次年3月31日）8:30-17:30（16:30停止售票）

官方網站： http://www.tsingtaomuseum.com/index.htm



【2】聖彌厄爾教堂

在青島，一定不可以錯過位於市南區的天主教堂。聖彌厄爾教堂以黃色花崗岩和鋼筋混凝土砌成，哥特式建築風格融入羅馬式元素，外牆表面雕出了情調優美而簡潔的紋圖。窗花為半圓拱形，整體外型結構線條流暢，顯得莊重而樸素。標誌性的雙尖塔鐘樓內，建四座大鐘，在一眾矮樓中卓然出眾。教堂內部的穹頂式祭台和兩側的大型聖像壁畫，敬虔且神聖。樓頂懸掛七座大吊燈，後置巨型風琴。

國內平玩心水【2】聖彌厄爾教堂

地址：中國 山東省青島市市南區 浙江路 15號

門票：成人票¥10；學生票¥5

交通：乘坐地鐵3號線到青島站下，步行可達；乘坐公交221路、228路環線、231路、308路至中國劇院站下，步行可達

開放時間：08:30-17:30（全天）



【3】廈門法式風情小鎮

小鎮為特房波特曼七星灣酒店二期項目「怡海小鎮」，於環東海域濱海旅遊浪漫線旁邊。不需要預約，還免費開放。小鎮整體建築風格以法國南部的小鎮為原型進行設計，呈現古典風格。綠樹環繞著復古城堡，充滿浪漫童話氣色。每一座建築物都有獨立特色，整齊地排列着，完沿路的風也滲透著法國南部的氣息。

國內平玩心水【3】廈門法式風情小鎮

地址：怡海小鎮 福建省廈門市西柯鎮觀洲路7號

門票：免費

交通：乘座公交至「創谷路站 」；乘坐BRT 2或5路線至「美峰站」

開放時間：全天



【4】華匯文創小鎮

深圳一條歐陸風情特色小鎮，入口迎接旅客的，是像法國凱旋門設計的玻璃建築，分隔穿梭歐陸小鄉村與現代深圳之間的空間。一間間密集的小屋，三角屋頂、鮮艷顏色的外牆、高雅洋氣的露台設計，豐富整體視覺構圖，猶如童畫世界，亦十分適合打卡。四週為粉色建築物，令人想起Wes Anderson的《歡迎來到布達佩斯大飯店》電影拍攝風格。

國內平玩心水【4】華匯文創小鎮

地址：深圳市南山區深南大道9037號

門票：免費

交通：搭乘地鐵1號線或者2號線至世界之窗站H口或J口出來看到；搭乘公交至世界之窗①站、世界之窗②站或世界之窗地鐵接駁站下車

開放時間：全天



【5】茶溪谷茵特拉根小鎮

茶溪谷茵特拉根小鎮是用瑞士阿爾卑斯山麓的小鎮Interlaken來命名。小鎮位於山水之間，呈現了瑞士田園風格，中歐山地建築風格與自然景觀完美結合。鎮內設主題街區、古森林小火車、度假酒店、茵特拉根溫泉、大劇院、水上高爾夫、網球館等。

國內平玩心水【5】茶溪谷茵特拉根小鎮

地址：深圳市 鹽田大梅沙東部華僑城 茶溪谷景區

門票：免費

交通：大俠谷停車場轉乘旅遊6號線（909專線）至東部華僑城茶溪谷

開放時間：09:30-18:00（假日提前半小時開放）

