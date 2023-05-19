深圳美食| 超人氣韓式炭火烤活鰻魚　專人即劏即烤¥80位起附地址

深圳美食豈可少韓燒？不同於傳統的韓式燒烤，深圳熱門韓燒食法還有即點即劏的炭火烤鰻魚，人均¥80食到飽，平香港一大截，內文有地址、交通方便大家去。



韓式炭火烤鰻魚 人均¥80食到飽

深圳有不少韓式烤肉店，不過論到近來大熱的必然是「幸福柚子活鰻魚烤肉料理」。店家主打即點即劏炭烤鰻魚，不似香港般用電爐烤，而是選用無毒又熱力均勻的菊花碳來烤肉，所烤出的肉份外香脆內嫩，並帶有陣陣炭火香，諗起都令人垂涎。

（圖片來源︰小紅書）

客人可先在門口挑選好鰻魚，大概5分鐘時間，店員便會利落把魚劏好，厚切成16塊送上枱。看著鰻魚頭仍在蠕動，是有點可怕，不過也足證夠晒新鮮！隨即，店員便把厚切鰻魚擺放至碳爐上，看著鰻魚在烤網上慢慢由生至熟，皮與肉之間逐漸變得緊實，逼出滴滴油脂，非常吸引。待炙烤差不多好時，店員還為鰻魚塗上黝黑色的醬汁，反複再燒至收水，即可食用。整個過程也有店員服侍，完全不怕會有烤濃或烤不熟的問題，慢活寫意，每一口都是享受。

剛烤好的鰻魚，魚皮充滿彈性又有嚼勁，膠質滿滿，同時魚肉豐腴肥美。難得是這兒的烤鰻魚一點骨與刺也沒有！不用小心翼翼都可大啖吃。除了蘸醬食，還可將鰻魚包上紫菜、醃製好的紫蘇葉和紅姜包同食，油香、海苔香與辛香的醃漬物共冶一爐，而且不覺油膩。

逾百配料選擇多 必飲葡萄燒酒

除了招牌的烤活鰻，店內還有烤安格斯黑牛肋條、雪花牛、五花腩、各式海鮮、石鍋拌飯及沙拉，食物選擇超多。店內還供應一系列韓國直送的燒酒，當中必飲葡萄燒酒，味道與烤肉份外合襯。

+ 1

此外，幸福柚子活鰻魚烤肉料理店內的佈置似足韓國，烤爐上有伸縮抽氣管、木系裝備，牆身及玻璃上均有韓文等，置身其中有種偽遊韓的感覺。

【INFO】

幸福柚子活鰻魚烤肉料理（海雅繽紛城店）

營業時間：1100-2300

地址：新安街道新圳西路7區甲岸村82棟103

交通：乘深圳地鐵12號線至新安公園站C1出口。

