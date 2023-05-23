深圳好去處︳夏季賞花攻略5大熱點　花海免費任影打卡如置身外國

深圳地大物博，在夏季來臨時，各大公園、景區和廣場均會綻放色彩繽紛的花朵，是賞花愛好者的天堂。今次記者分享5個深圳夏季（5-6月）賞花熱點，均是免費兼旅遊感十足！並附交通打卡指南，讓大家北上賞花更得心應手。



1. 新湖街道國防教育主題公園

喜歡朝氣滿滿的向日葵，必要去深圳新湖街道國防教育主題公園。這個公園設施不是很多，最大特色是中間有一塊種滿向日葵的花田，每逢6月花季，均會吸引大量遊人來賞花打卡！在拍照技巧方面，由於公園的向日葵屬較大的品種，一支向日葵就差不多跟人一樣高，所以站在公園旁的小山坡拍攝，出來的效果會更澎湃。此外，不想影得人太細，必須配備長焦距鏡頭。

深圳賞花熱點【1】新湖街道國防教育主題公園

向日葵季：整個6月

門票：免費

開放時間：全天開放

地點：廣東省深圳市光明區華裕路與周家大道交叉口

交通：B960路公交車在東明公寓正門站下車。



2. 深圳灣公園流花山

流花山靠近深圳登浪地鐵站，每逢春夏交替，流花山公園內種植各種鮮花，化身成佔地1萬餘平方米的茫茫花海。今個春夏種了馬鞭草，可拍到紫色花海與深圳灣摩天大樓同框的照片，耀眼奪目！難得的是這個公園全天候開放，完全免費，人潮也不算多！

深圳賞花熱點【2】深圳灣公園流花山

馬鞭草花季：4月至6月上旬

門票：免費

開放時間：全天開放

地點：深圳市南山區東濱沙河西立交橋 深圳灣公園流花山（近日出劇場）

交通：深圳地鐵2號、11號線后海站G出口，步行約1000米。



３. 深圳光明樓村濕地公園

看厭了一般花卉？何不看獨特的美人蕉？在深圳光明樓村濕地公園，每逢夏季都會在園內種滿黃、粉兩色的美人蕉，在佔地8000平方米的公園裡，還設有由三個大圓形組成的廊橋及觀景台，四通八達，賞花不用怕會踏到花。建議別嫌辛苦，必須登上觀景台走走，登高望遠，可以欣賞整個花海。

深圳賞花熱點【3】深圳光明樓村濕地公園

美人蕉花季：整個6月

門票：免費

開放時間：0700-2300（停止入場時間2200）

地點：深圳市光明區公常路與龍大高速交叉路口往東北約230米樓村濕地公園內

交通：深圳地鐵6號線至樓村站A出口，再轉乘的士抵達。



4. 洪湖公園

洪湖公園每年6月至8月都是深圳的賞荷好去處！洪湖公園育有700多種荷花、285畝荷塘，到了盛花期，整個荷塘都是一望無盡的荷花，是花攝愛好者的天堂。園內必去打卡位有三步一橋、湖中亭、蓮香湖棧道、靜逸湖及石拱橋。此外，建議上午前往拍攝，早晨的荷花才有露珠，亦要帶備長焦鏡頭，越長越好，因為花離得挺遠，長焦的虛化及壓縮感更能帶來純淨的效果。

深圳賞花熱點【4】洪湖公園

荷花花季：6月-8月

門票：免費

開放時間：0600-2300（停止入場時間2100）

地點：深圳市羅湖區文錦北路2023號

交通：深圳地鐵7號洪湖站A出口。



5. 立新湖公園

立新湖被譽為寶安區最美的原生態湖泊，再於周邊修建左環湖綠道，打造成現時的公園。公園內最有名是面積達1.9平方公里的林中棧道及半島花海，四季種滿花卉，而今個夏天主角則是玫瑰，舉目可看一大片玫瑰花海，打卡感滿滿。

深圳賞花熱點【5】立新湖公園半島花海

玫瑰花季：5月至6月

門票：免費

開放時間：0630-2000（11月至2月）、0630-2100（3月至10月）

地點：深圳市寶安區福永立新水庫（稔山二路南300米）

交通：深圳地鐵11號福永站C出口。

