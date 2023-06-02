深圳美食︳寶藏級活蟹刺身媲美日本　松葉蟹5食大蟹腳人均¥680

深圳美食！香港食蟹，尤其食高級的松葉蟹或紅毛蟹之類，閒閒地都逾千元。想食蟹食得夠尖，又不想花大錢，不妨上深圳吃！深圳這家日式蟹料亭，採用日本直送的鮮活蟹，打造「一蟹五吃」的創意菜單。此外，店家裝潢還非常骨緻，並設有用餐免費和服體驗，讓人食好西之餘還可拍照打卡。



松葉蟹5食人均¥680

「蟹田居」是大灣區內少見的活蟹料理店，總本店在東莞，直至近來才於深圳開店。蟹田居主打一系列日本活蟹料理，以日本直送三大名蟹「帝王蟹」、「紅毛蟹」和「松葉蟹」來打造各式蟹料理，令人不用遠赴日本都能品嘗地道的活蟹美味。

一蟹多食，令人目不暇給！（圖片來源：小紅書＠Kevin凯文凯文）

店內人氣最高便是紅毛蟹，適合2到4人吃。資深蟹迷則愛松葉蟹，肉質鮮甜滑嫩，蟹黃鮮美無比，令人難以抗拒。至於體型最大的帝王蟹，一隻蟹淨重已有4到7斤，人多點一份也是不錯的選擇，由於多肉，帝王蟹可嘗到最多的吃法，相對來說價格也最高。

一蟹多吃

當客人選好了蟹，店員便會把活蟹拿給有多年日料經驗的師傅進行洗蟹、拆蟹。至於料理方面，蟹田居追求一蟹多吃，所以食法自然也五花八門。以紅毛蟹為例，一隻紅毛蟹便有五種做法：紅毛蟹刺身、紅毛蟹蒸籠、蟹肉沙拉、紅毛蟹殼蒸蛋、蟹鍋。活蟹就餐有順序，吃完一道上一道，一頓豐富的蟹宴吃下來，時間大概在1.5到2小時左右。

不同吃法搭配不同醬料

店內還備有一系列自家製醬汁，如山葵醬油，經過師傅用新鮮芥末特調過，辣而不嗆，點蟹腳刺身最佳。

（圖片來源：小紅書＠超级瘦🙈）

除了活蟹，蟹田居也供應各式海鮮料理，不吃蟹的朋友也有大量選擇。

日式庭院愜意歎蟹

至於環境，蟹田居以日式庭院為主題，放眼望去盡是開放式料理台，除了以四人為主的餐位，還有適合人多聚餐的包廂，從裡到外，洋溢著寧靜溫暖的日式氛圍。在這麼愜意的環境下嘗蟹，人均也不過¥680，感覺性價比極高。

【預訂蟹田居小tips】

1. 建議提早1日預約，避免海鮮缺貨，包場無座位等情況。

2. 除蟹以外，另收食材配料費，如時蔬、牛肉、蒸蛋等，根據使用的食材及吃的數量加收。

3. 店裡海鮮根據現時市場價格而定，一般4人吃紅毛蟹，人均約¥680。

4. 活蟹是一道道上菜，整個過程預1.5小時，趕時間的人不宜。

5. 在店裡用餐有免費的和服體驗，想穿著可詢問店員。



蟹田居‧活蟹料理（南山店）

營業時間：11:30-14:00；17:30-22:00

地址：深圳創業路海信南方大廈一樓101-104號

交通：深圳地鐵2號線登良站C出口，步行620m

