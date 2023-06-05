深圳美食｜福田小龍蝦盛宴高人氣排長龍　必食油燜小龍蝦人均¥155

深圳美食｜6月又是小龍蝦的當造季！想食平靚正小龍蝦，深圳就是個好去處。這間位於福田車公廟的人氣店，出名食肥美大份的油燜小龍蝦，人均也不過¥155！此外，店家所供應的小龍蝦均是自家養殖，符合國家安全規格。



小龍蝦盛宴 5大推介必食油燜小龍蝦

「肥肥蝦莊·金牌油燜大蝦」源自武漢，近年才來到福田車公廟，開業不久即被大眾點評評選為區內熱度第1的小龍蝦餐廳。餐廳主打漢味小龍蝦，以蝦大、新鮮、爆蝦黃而聞名，幾乎甚麼時候來，門口都排著長長人龍，人氣爆燈！在肥肥蝦莊，必食招牌菜有油燜小龍蝦、肥肥蒸蝦及香蒜小龍蝦等，均被人喻為「食到啜手指」系列。

（圖片來源：小紅書@大胃糖）

【1】肥肥金牌油燜大蝦



肥肥金牌油燜大蝦（¥198）是鎮店之寶，整個製作過程須經過油炸、秘製底料、小火燜煮、大火收汁，一份誘人的金牌油燜大蝦才大功告成。小龍蝦吃上口肉質緊實，包裹著秘製醬料，一口塞進嘴裡，蝦肉與醬汁的香氣瞬間衝入口腔，令人一試難忘！

（圖片來源：小紅書@大胃糖）

【2】肥肥的蒜蓉大蝦



除了金牌油燜大蝦，肥肥的蒜蓉大蝦（¥188）也是必食之選！蒜蓉360°無死角將大蝦包裹住，蒜蓉的香氣與大蝦的鮮味混合，飄散勾魂的香氣。很多人喜歡加錢配個麵底，️蒜蓉味及小龍蝦的鮮甜，充分滲入麵中，吃來濃郁又細膩！

（圖片來源：小紅書@小井）

【3】肥肥蒸蝦



店家的小龍蝦均是自家養殖，品質合符國家安全。這裡還有一道名菜肥肥蒸蝦（¥188），須知道蒸煮是對蝦品最大考驗，不夠新鮮肉就會霉！肥肥蝦莊所食到的蒸蝦，每一隻也清甜彈牙，剝開小龍蝦，配上秘製蘸料，小龍蝦鮮味翻倍，愈吃愈上癮。

（圖片來源：小紅書@小井）

【4】香酥武昌魚



除了小龍蝦，肥肥蝦莊其他的海鮮菜餚也值得一遢，比如香酥武昌魚（¥69），魚肉非常鮮美，絲毫不腥，入口又嫩又彈牙，非平常在香港嘗到的魚味可比擬。

（圖片來源：小紅書@小井）

【5】辣的跳



肥肥蝦莊也供應了湖北名菜辣的跳（¥59），以新鮮牛蛙製作，入口真的如菜名般，辣味直衝腦門，很辣很好吃！牛蛙肉細嫩爽滑，鹵的非常入味，配上辣味，伴飯一流！

（圖片來源：小紅書@小井）

肥肥蝦莊·金牌油燜大蝦（福田車公廟店）

營業時間：11:00-14:30；17:00-03:00

地址：深圳沙頭街道泰然六路泰然工業區213棟1A-18

交通：深圳地鐵9號線下沙站C出口，步行530m。

