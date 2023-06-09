深圳美食︳深圳小旺角超人氣生煎包¥25份　腸粉西多士平香港1/3

深圳美食！喜歡小籠包的皮薄多汁，又難以割捨生煎包的香脆可口，想兩者兼得，何不嘗嘗深圳大熱的拇指生煎包？位於深圳鹽田區的老字號食店，主打¥25份的拇指生煎包，令人愈食愈上癮！還有腸粉、西多士、菠蘿包價錢平香港1/3。



港式茶記風食店 招牌拇指生煎包¥25份

數到近來人氣之最的街頭小吃，莫過於位於深圳鹽田區的「阿昌茶檔」！鄰近香港邊境，整體裝潢有濃濃的港式風格，如門口寫有香港各地標的仿地鐵站、雞皮紙磚牆、內有香港大排檔式的圓形褶枱褶櫈、白色卡位、牆身又貼滿香港街景海報、車牌及街牌等，被小紅書博客形容為「深圳小旺角」。

（圖片來源：小紅書＠比哔陈）

阿昌茶檔3大必食推介

【1】拇指生煎包

阿昌茶檔主打「拇指生煎包」（¥25/份），這種迷你小包，特色是口感在小籠包與生煎包之間，既有小籠包的皮薄多汁，又有生煎包的香脆可口，一口一粒，令人一試難忘！推出以來，旋即引起小紅書一片追「包包潮」，不少博主表示，即便位置隔涉，平時有時間也會特地撓路去鹽田買拇指生煎包，可見人氣高企。

博主教路，食時要灑上辣椒粉，更惹味！（圖片來源：小紅書＠A.Mei）

拇指生煎包另有飲品套餐，加¥10可配凍檸茶及薯條，超大份！

【2】台灣麻吉餅

店家另一必食之選便是台灣麻吉餅（¥12/份），一份六件，魚膏豆腐包年糕，外層彈牙酥脆，內層半流口，煙煙韌韌，軟糯香甜。

（圖片來源：小紅書＠一只小羊）

【３】招牌港式茶餐廳系列

除了特色自家製小食，阿昌茶檔少不了港式茶餐廳系列，如混醬腸粉、菠蘿雞扒包、一口西多士、碗仔翅、豬扒沙茶麵及酥炸手槍大雞腿等等，味道不錯，整體價錢僅香港的1/3，真心過一過關，上去填飽肚，好抵！

阿昌茶檔（老店）

營業時間：10:30-20:30

地址：深圳海山街道海山路28號-1

交通：深圳地鐵2號線海山站C出口，步行250m。

