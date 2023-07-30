深圳地鐵遊｜4400㎡室內動物樂園　100+種萌寵撫摸餵食零距離接觸

誰說逛動物園一定要頂着烈日曬太陽？位於深圳寶安區海雅繽紛城的室內萌寵動物樂園——野恩動物樂園，讓你在室內也能把萌寵動物擼過癮~



4400㎡的超大面積，野恩動物樂園集萌寵、遊樂、展覽、網紅於一身，不管是大人還是小朋友都能在這找到快樂。 👇👇👇

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100+種 超多萌寵擼個夠

野恩動物樂園裏，住了100+種萌寵動物，打破傳統動物園模式，這裏的小可愛們都能零距離接觸！撫摸、投餵、合影&體驗感拉滿~歡樂遊玩的同時還能豐富知識！

一步一景，身臨其境

近10處不同場景：夢幻雨林、鸚鵡王國、探洞奇遇、天空之翼、野恩小課堂……將大自然搬進室內，一步一景寓教於樂，帶來不同的體驗，讓人捨不得挪步！

零距離當飼養員 100+種萌寵，任擼！ 👇👇👇

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①號選手：紫藍金剛鸚鵡

極其罕見的紫藍金剛鸚鵡，沒想到在野恩動物樂園見到了！它體長近一米，紫藍色的羽毛漂亮極了，只一眼就讓人對它着迷。

在專門的飼養員的指導下，可以和紫藍金剛鸚鵡合照、給它們餵食，既獲得了樂趣，又有成就感~

除了金剛鸚鵡，鸚鵡王國裏還有30餘種不同品種的鸚鵡，葵花鳳頭鸚鵡、玄鳳鸚鵡都是平常少見的，聽講解員細細講解，可是能獲得不少知識~

②號選手：狐獴

它是《獅子王》裏的「丁滿」（Timon），也是《少年Pi的奇幻漂流》裏的小精靈，小小的身體分分鐘萌化人心。

機靈的「丁滿」在眼前跑來跑去，一會兒瞪着眼睛靜靜看你，一會兒打鬧翻滾，一會兒又站着東望西望，這「小東西」還怪討人喜歡的呢。

③號選手：羊駝

羊駝可是動物園裏的超級小寵兒，小朋友們都圍着它跑，只要你不惹怒它就不會被吐口水，多喂幾根胡蘿蔔還可以擼它的毛~

④號選手：設特蘭矮馬

設特蘭小矮馬，馬中的哈比族，身材嬌小，呆萌可愛的外表下有一顆温柔友善的心~

投餵它們時，小矮馬的眼神軲轆軲轆轉着像在說謝謝，憨態可掬的樣子，是小朋友和大朋友都拒絕不了的萌！

還有侏儒羊、小香豬、長鼻浣熊、梅花鹿、兔兔家族👇👇👇

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⑤號選手：侏儒羊

社交狂魔矮腳羊~一看到有人來，毛茸茸的小羊立馬向你靠近探出頭，軟萌萌的，50歲少女看到了心都會化~

⑥號選手：小香豬

「噠噠噠」，你的小豬仔正向你跑來！蠢萌小香豬怎麼看怎麼都是在衝你笑，走到哪兒跟你到哪兒，誰能忍得住不給我們遞上一根胡蘿蔔呀！

⑦號選手：長鼻浣熊

誰能拒絕一隻行走的即食麪呢~調皮的浣熊寶寶，一會兒忙着吃東西，一會兒忙着「巡場」，看着它歡快的樣子，姨母笑就掛到我臉上。

⑧號選手：梅花鹿

略微高冷的梅花鹿，看到你拿吃的時候才會慢吞吞懶洋洋靠近，一遇到心愛的胡蘿蔔，它們就停不下來，0距離欣賞梅花鹿的美貌，可是很難得的~

⑨號選手：兔兔家族

兔兔那麼可愛，當然……要使勁擼啦！垂耳兔、安哥拉巨兔、隻隻都自帶萌點，餵它們點胡蘿蔔就跟你走，軟軟糯糯的小糰子們，抱在手裏手感超好哦～

才不止這點 還有它們等你來解鎖！👇👇👇

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售賣&寄養區：

在野恩不僅可以挑選心儀的萌寵(非保類)，還可以在這裏買到飼養寵物的全部用品，同時提供萌寵動物寄養洗護等服務～

遊樂區：

除了擼萌寵，野恩動物樂園還開設了專門的遊樂區，淘氣堡、海洋球池……都能免費玩！在這裏輕鬆遛娃一整天完全不是問題~

刺激新奇的卡丁車體驗，來海雅繽紛城店也能玩！帶小朋友溜上一圈，孩子的綜合能力upupup。

休閒區：

逛累了玩累了，就直奔野恩動物樂園的戶外露營區吧，頭頂藍天，風拂身旁，戶外帳篷、木屋水吧，讓你在城市也能感受一份自然閒適~

鳥聚：

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這裏不僅是華南區首家創新與科學結合的養鳥綜合體驗地，還專注為鳥類愛好者提供科學養殖經驗等服務。來一趟，可得漲不少知識！

讓人驚喜的是，鳥聚里居然還設置了貓館！逗完鳥再擼個貓，不同品種的喵子圍在身邊，今天一天的快樂，都是這些萌物給的！

各位萌物腦袋，出發了喂！

野恩動物樂園（海雅繽紛城店）

店鋪地址：深圳市寶安區新安街道建安一路99號海雅繽紛城6層

交通：地鐵12號線新安公園站約5分鐘步程

營業時間：周一至周日：10:00-22:00

聯繫電話：13043436271



萬達廣場店

地址：深圳市平湖街道萬達廣場4樓4022-4026

門店電話：13043435665

松崗店

地址：深圳市藝展一路與四路交匯處滿京華·滿紛天地9FL9-A906室

門店電話：13049817408

沙井店

地址：深圳市沙井街道東塘社區西環路2105號天虹商場八層

門店電話：13043437387



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