深圳滑浪1.5小時體驗課¥4XX全包　西涌衝浪沙灘水清浪優啱新手

深圳的夏天從來不會無聊，海風日落伴隨着各種戶外運動，是沿海城市特有的生命力。這幾年，滑浪運動（Surfing，衝浪）逐漸進入大眾視野，深圳的「浪友」們也越來越多了。



在深圳衝浪，能玩得盡興嗎？海浪夠大嗎？價格貴嗎？

今天就跟隨小編去體驗一次在西涌滑浪吧！👇👇👇

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冬季浪東涌，夏季浪西涌

衝浪對時間地點季節天氣都有要求，再加上價格不菲的裝備，以前也被稱為小眾貴族運動。大部分生活內陸城市的人，都很少有機會能接觸到這項運動。

擁有漫長海岸線的深圳，其實是一座滑浪文化非常成熟的城市。市區內的室內衝浪館越來越多，市區外位於大鵬半島的東西涌海灘更是國內最早最成熟的滑浪勝地之一。

「冬季浪東湧，夏季浪西涌。」也是深圳衝浪圈裏廣為流傳的一句話。西涌有4個沙灘，1號沙灘是海上游玩設施，2號沙灘露營，3號沙灘游泳，4號沙灘是滑浪基地。

位於最東邊的4號沙灘，是國內首例專設衝浪區域的沙灘，深圳比較知名的衝浪俱樂部都聚集在這裏。

這裏的海灘乾淨，淺水區是接近透明的淺綠色、深海區是湛藍色，完全看不到垃圾。

海浪優質、大而集中，浪壁綿長且推力大，非常適合衝浪體驗入門和進階學習，許多人第一次衝浪都是在這裏入門。

海上「藍色鴉片」，不會游泳也能玩

有人說：滑浪只有0次和無數次。這項海上運動就像「藍色鴉片」，站在滑浪板上，征服海浪，感受大海的脈搏。

這次衝浪之旅，由深圳西涌極限丘山衝浪俱樂部帶我體驗。👇👇👇

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教練是持有國家衝浪教練資格證的阿奇老師。在下水前，阿奇老師在岸上為我們詳細講解了關鍵動作、衝浪文化、安全知識等。

衝浪雖然看起來很難，入門其實很簡單，不會游泳也可以玩，大部分人零基礎的人都能在第一節課站上浪板，輕鬆駕馭海浪。

入門級衝浪的水域很淺，靠近岸邊，阿奇老師也會一直幫助推板，非常安全。熟悉海水，來回練習幾次後，就能在浪板上站立，正式開衝！

從浪板上站起來的那一刻是非常有成就感的。站在衝浪板上，被海浪推着前行，隨着海浪在水中起伏，感受大海的自由氣息。

1.5小時的滑浪體驗，體力消耗不算大，對於滑浪新手來說，也沒什麼難度，作為滑浪入門嘗試，還是非常推薦的。

滑浪結束後，我們回到丘山俱樂部的民宿休息。👇👇👇

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純白色的日式庭院，工業風設計的咖啡餐室，氛圍感拉滿。每到周末，很多人會從市區過去，在民宿小住一晚，白天衝浪，晚上燒烤喝酒，享受純粹的快樂假期。

徒步沖浪，夏日快樂

對於從未接觸過沖浪的「旱鴨子」來說，這次衝浪體驗是非常新奇好玩的，海浪的大小也適合新手級別。滑浪體驗課的價位一般在四五百元人民幣左右，俱樂部會提供防曬、浪板、衝浪服等，幾百元就能享受到夏日快樂！

除了衝浪，還能登山徒步，西涌4號沙灘旁邊就是天文台。👇👇👇

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這裏有上去懸崖棧道的徒步路徑和接駁車。接駁車發車頻次密集，10元／人，繞着環山公路，幾分鐘就能抵達天文台，適合體力不好或者不想爬山的朋友。

站在天文台的懸崖天梯上，欣賞被《國家地理雜誌》評為「中國八大最美海岸線之一」的東西涌海岸線。無邊際的海景令人覺得宏大，關於天文台的攝影照片有很多，但只有身臨其境才能真正感受到其震撼和美。

沿着天梯下去海邊，就是穿鼻岩，這是徒步穿越東西涌的必經景點之一，站在岩石旁邊，可以近距離感受海浪。

儘管生活繁忙，大家依然能去海邊衝浪、去高山徒步，到自然曠野中去，為生活創造意義。

深圳西涌海濱浴場4號沙灘

地址：深圳市龍崗區南澳鎮西衝村4號沙灘

交通：

①公交： 【鶴藪村站】下車 步行1.3km

② 自駕前往：導航至【西涌海濱浴場4號沙灘】



深圳天文台

接駁車：西涌4號海灘旁，10元/人

預約：進館參觀需通過「深圳天文台」公眾號預約；棧道無需預約。



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