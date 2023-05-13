澳門好去處｜一日遊不止官也街：teamLab、空中漫步、自助餐推介

澳門一日遊行程推介！想近近地去度假，不如過大海去澳門玩一轉！澳門近年增加了不少全新澳門好去處，包括打卡必去的teamLab！小編整合了澳門一日遊行程安排，即睇各大澳門一日遊行程推介，快閃一日去體驗與別不同的澳門啦！



去澳門交通｜噴射飛航

現時有不少前往澳門的方式，不過各種方式之中就以噴射飛航最為快捷！噴射飛航在香港設有上環及中環2個航點，由香港出發前往澳門的最早航班為早上7時半，可選擇在氹仔或澳門外港碼頭下船；回程時大家同樣可以自選在澳門氹仔碼頭或澳門外港碼頭上船回港，回港的船期最後一班為晚上11時。

上環＜－＞氹仔碼頭

中環＜－＞氹仔碼頭

上環＜－＞澳門外港碼頭



按圖看看澳門六大精彩景點行程推介👇👇👇

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澳門一日遊行程｜澳門旅遊塔大玩笨豬跳、空中漫步

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落船之後當然要直奔澳門旅遊塔！澳門旅遊塔是澳門唯一一個可以體驗刺激活動的高塔，其高度達223公尺！不少遊客到澳門一日遊，都會選擇在旅遊塔上一試各式刺激的高空活動，包括空中漫步、笨豬跳及高飛跳。

當中是空中漫步最為受歡迎，大家可在只有1.8米闊、全程不設扶手的平台上漫步，以全視覺無死角的視野欣賞澳門的美景，亦可以嘗試坐在平台邊緣，眺望澳門迷人景色同時挑戰自己的膽量！活動設有世界級安全系統，即使是新手都可以無負擔放心玩！

澳門旅遊塔

地址：澳門南灣湖廣場觀光塔前地



澳門一日遊行程｜360°旋轉餐廳歎自助午餐

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在旅遊塔體驗完高空活動的刺激後，可以去位於旅遊塔觀光層（60層）的360°旋轉餐廳醫肚！

360°旋轉餐廳空內環境相當特別，除了完美展示360°全境落地玻璃的澳門景觀外，旋轉的設計每隔一段時間就會將下一個風景呈現於眼前，氣氛及打卡都一流！

而360°旋轉餐廳的自助午餐提供琳琅滿目的中西美食，包括葡式薄餅、即叫即製意大利麵、精緻甜品、時令海鮮等，不論是視覺或是味覺都絕對可以得到最大滿足感！

旅遊塔360餐廳

地址：澳門南灣湖廣場觀光塔前地旅遊塔60樓

自助午餐時間：11:30-13:00及3:30-15:00



澳門一日遊行程｜teamLab大玩光影打卡＆互動展區

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澳門一日遊行程必去由全球著名藝術團隊teamLab打造的全新「teamLab超自然空間 SuperNature」常設互動體驗設施！

澳門teamLab位於澳門威尼斯人金光會展，自開幕以來一直深受歡迎。澳門teamLab高8米、總面積規模達5,000平方米，以「身歷其境」為主題，以光影技術、高低差、複雜立體空間等呈現出與別不同的氛圍。澳門teamLab分為攝影區及互動遊樂區，當中不少場面夢幻奇特，例如如同步入百花叢、被無數光點包圍、花朵動物等，為大家帶來全新藝術之旅。

澳門teamLab

地址：澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人金光會展

營業時間：11：00－19：00（逢星期二、三休息）



澳門一日遊行程｜官也街食豬扒包、買手信

說到澳門一日遊必去景點，當然少不了去官也街覓食兼買手信！官也街是澳門著名的手信及小食街，全長雖只有約115米，但已雲集海量口碑極好的餐廳及手信店。不少遊客表示，誠昌飯店的水蟹粥粥底綿滑稠密，蟹肉鮮甜有膏，甘香回味；米芝蓮街頭小食莫義記的貓山王和D24榴槤雪糕味道香濃又足料；大利來記的豬扒包外香口酥脆，豬扒入味鬆軟，全都是必試小吃！

手信方面選擇亦相當豐富，包括鉅記餅家、咀香園、晃記餅家等，可以盡情掃走杏仁餅、雞仔餅等做手信！

大利來記豬扒包｜莫義記

地址：澳門氹仔官也街



澳門一日遊行程｜新濠影匯8字摩天輪

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買好手信又大快朵頤一番後，最適合在黃昏日落時分去「8」字摩天輪！位於澳門新濠影匯的「8」字摩天輪，是全亞洲最高、全球唯一一座8字型摩天輪，摩天輪高達23樓，每次運轉約需15分鐘，可以在高空遠眺澳門絕美城景，日落後更可飽覽澳門各大酒店的耀目燈光及夜景，打卡一流之餘極浪漫！

8字摩天輪

地址：澳門路氹連貫公路新濠影滙東翼3樓

營業時間：14：00－20：00（逢星期二、三休息）



澳門一日遊行程｜澳門喜來登酒店自助晚餐

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在澳門玩足一日後，可到澳門喜來登酒店來個自助晚餐，為澳門一日遊行程劃上一個完美句號。喜來登酒店集團口碑一向極佳，澳門喜來登酒店的「盛宴」自助晚餐以亞洲、葡萄牙及澳門特色菜為主題，提供多款寰球佳餚，包括新鮮直送海鮮如生蠔及波士頓龍蝦、日式刺身、特色冷盤、現切烤肉、甜品等。

喜來登酒店自助餐

地址：澳門路氹連貫公路澳門倫敦人喜來登酒店1樓

自助晚餐時間：18：00－22：00



【本文獲「KKday」授權轉載。】