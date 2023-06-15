香港航空大阪/福岡機票優惠$1,154起！連稅2千有找　午機去晚機返

大阪機票優惠及福岡機票優惠！香港航空推出大阪機票及福岡機票優惠，由即日起在香港航空預訂，來回連稅最平$1,852起，二千蚊有找就可以飛大阪和福岡，有興趣記得留意預訂詳情！訂完機票記得睇埋東京酒店推介及福岡酒店推介！

香港航空大阪/福岡 來回連稅2千有找

香港航空大阪機票及福岡機票都有減價，來回連稅最平$1,852起！由即日起於官網預訂，香港至大阪來回$1,172起（連稅$1,989起），留意以上價錢只包一件7公斤手提行李，如果打算去掃貨，連20公斤寄艙行李，來回連稅$$2,409起。

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香港航空推出大阪及福岡機票優惠。（香港航空官網）

經記者今日（15日）測試，經香港航空官方網站預訂大阪機票，9月4日出發、9月9日回程，每位來回$1,154起（連稅$1,989起）。航班時間方面，去程HX612下午2時35分出發，回程航班無限制，最夜可選HX613下午8時35分起飛，午機去晚機返，時間都算實用！

航班時間：

去程：HX612 14:35:-19:35

回程：HX617 09:15-12:10、HX619 17:40-20:55、HX613 20:35-23:30



（香港航空官網截圖）

經香港航空官網預訂福岡機票，同樣是9月4日出發、9月9日回程，每位來回連稅$1,852起。航班時間方面，去程HX640上午10時25分出發，回程航班HX641下午4時起飛，早機去午機返，！

（香港航空官網截圖）

航班時間：

去程：HX640 10:25-15:00

回程：HX641 16:00-18:35



機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。

香港航空機票優惠

預訂日期：即日起

出發日期：2023年9月3日至9月30日（機票有效期為2-7日）

官網：https://www.hongkongairlines.com

