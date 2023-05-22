福岡酒店10大推介｜近博多站人均$79起+親子多人房

福岡酒店2023有不少都集中在市區、車站等地區，而部分價錢更相當親民，最平人均$79起，很適合買平機票再作窮遊之選，而部分則在購物旺區當中，血拼過後直接回酒店放下戰利品，相當方便！（價格以搜尋當天作準）

福岡酒店最平人均$79起！交通便利、近購物熱點

福岡酒店【1】JR 九州花博中心酒店 - 2分鐘到JR博多站

JR 九州花博中心酒店的地理位置都非常便利，位於交通樞鈕JR博多站的附近，距離車站只需步行2分鐘即可。這間福岡酒店價格由$465港元起，主要提供2至3人房型，每間客房面積204平方呎以上，空間感十足，更可以把行李箱放平，整理戰利品時十分方便。此外，所有客房均備有加濕空氣清淨機及浴缸，而且這間福岡酒店自助早餐選擇亦很豐富。

福岡酒店推介：JR 九州花博中心酒店 (Jr Kyushu Hotel Blossom Hakata Central)

地址：812-0011 福岡市博多區博多驛前2丁目2番11號

預訂方法：Trip.com｜永安｜Booking.com

福岡酒店【2】博多都酒店 - 市區設有室內及室外溫泉

博多都酒店位於博多車站附近，由博多站筑紫口步行約1分鐘就會到達，交通非常方便。這間福岡酒店大部分客房為2人房型，非常適合情侶和朋友一同入住。這間福岡酒店所有的房型均提供獨立的浴缸和衛生間，提供給客人更加私密和方便的住宿體驗。頂樓設有溫泉區，室外區域設有溫泉水游泳池，泳池旁更有飲品和點心。這間福岡酒店還提供室內溫泉浴場，浴場還設有玻璃牆，可以俯瞰福岡機場的美景。

福岡酒店推介：博多都酒店(Miyako Hotel Hakata)

地址：812-0013 日本福岡市博多區博多站東2-1-1

預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Klook｜永安｜Booking.com

福岡酒店【3】博多弗爾劄酒店 - 博多車站築紫口

酒店位於博多站附近，距離筑紫口步行1分鐘即可到達，這間福岡酒店周邊設有便利店，包括FamilyMart和Lawson，晚上買宵夜超方便。酒店房型為2至3人，房間空間十分寬敞，打開足足兩個行李箱也是綽綽有餘。房室配備了浴缸，以及電動按摩墊，讓您在疲勞的一天後可以放鬆自己。價格由$489港元起。

福岡酒店推介：博多弗爾劄酒店 - 博多車站築紫口（Hotel Forza Hakataeki Chikushi-Guchi Ⅰ）

地址：812-0012福岡県福岡市博多区博多駅中央街4-16

預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Klook｜永安｜Booking.com

福岡酒店【4】東急STAY博多 - 配備小廚房

東急STAY博多酒店距離博多站5-8分鐘路程。這間福岡酒店主要提供5種不同的房型，每間客房內提供洗衣機、烘衣機，以及洗衣粉，建議在旅程中，可以在東急STAY博多酒店住宿至少一天，一次過把所有的髒衣服清洗乾淨。最重要是房間配有微波爐，可以在酒店附近的FamilyMart和Lawson購買宵夜，回酒店加熱。

部分房型更有小廚房，讓旅客可以在當地購買食材自行烹飪，由酒店開始步行8分鐘有超市提供新鮮食品，對於中長期住宿是一個非常好的選擇。酒店價格由$484港元起。

福岡酒店推介：東急STAY博多 (Tokyu Stay Hakata)

地址：1-11-11 Hakataeki Minami, Hakata-ku Fukuoka-shi, Fukuoka, 812-0016

預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Klook｜永安｜Booking.com

福岡酒店【5】福岡日航酒店 - 黃金地段

福岡日航酒店距離博多站僅有3分鐘的步行路程，並且有一條地下通道直通博多站，就算是下雨天外出也十分方便。此外，這間福岡酒店周邊擁有熱鬧的購物和美食區域，如博多運河城、JR Hakata City和中洲，可以在此品嚐到地道的街頭小吃。酒店提供多種房型，當中有單人房以至3人房、4人房，甚至有設榻榻米的和室房間。客房空間充足，即使攤開行李也不會顯得擁擠。酒店價格由$709港元起。

福岡酒店推介:福岡日航酒店 (Hotel Nikko Fukuoka)

地址：812-0011 福岡市博多區博多站前2丁目18番25

預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Klook｜永安｜Booking.com

福岡酒店【6】西中州MK酒店 - 家庭旅遊首選

位於福岡市中心的西中州MK酒店，坐落在天神站與中洲之間的黃金地段。這間福岡酒店距離天神地下街和中洲屋台只有幾分鐘步行路程，櫛田神社和博多運河城也在附近，可以輕鬆體驗當地的美食和購物。

主要以家庭客房為主，可容納1-6人，非常適合家庭或一群好友入住。這間福岡酒店每間客房均配有小廚房和烘乾洗衣機，酒店附近的超市只需步行5分鐘即可到達，非常適合家庭/長期居住。特別的是，酒店房間還設有陽台，讓您在休息時欣賞城市美景。酒店的屋頂露台更是一大亮點，讓您可以欣賞福岡迷人夜景。酒店價格由$535港元起。

福岡酒店推介：西中州MK酒店(MK HOTELS NISHINAKASU)

地址：福岡縣福岡市中央區西中洲5-20

預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

福岡酒店【7】福岡蒙特利酒店

位於交通便利的地段，無論是前往美食及購物集中點的天神區還是博多站，都十分方便。這間福岡酒店樓下就是渡邊通站，附近有百旬館博多之食材市場，再步行5-7分鐘可抵達柳橋連合市場，可以品味當地海鮮、明太子、魚餅等美食。步行9分鐘到天神南站，天神地下街和天神高速巴士總站都在附近，前往由布院或別府等地方都非常便利。酒店提供1-4人房型，非常適合家庭入住，價格為$709港元起。酒店提供洗衣機和烘乾機，方便長期入住的客人。酒店內設有桑拿浴場，分為男女專用區域，最適合完成一天奔波的旅程後，放鬆及舒緩疲勞。

福岡酒店推介：福岡蒙特利酒店 (Hotel Monterey Fukuoka)

地址：〒810-0004 福岡市中央區渡邊通3-4-1-13

預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Klook｜永安｜Booking.com

福岡酒店【8】福岡天神光芒酒店

酒店地理位置優越，與Loft僅一街之隔。距離天神地鐵站僅需步行5分鐘，交通便捷。周圍有多間便利店和藥妝店，由酒店到天神地下街、大丸都只需要5-10分鐘路程。酒店裝潢以簡約木系為主，最大的特色是頂樓的天空SPA，提供露天和室內浴場，以及桑拿設施，酒店價格由$576港元起。

福岡酒店推介：福岡天神光芒酒店 (Candeo Hotels Fukuoka Tenjin)

地址：日本〒810-0004 Fukuoka, Chuo Ward, Watanabedori, 5 Chome−14−5

預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Klook｜永安｜Booking.com

福岡酒店【9】THE BLOSSOM HAKATA Premier

這間福岡酒店位於櫛田神社前站旁，距離博多站僅需7分鐘步程，對面是博多運河城，加上步行可到達中洲商店街，可以瘋狂購物。酒店內提供微波爐，客人想食宵夜時，可以到酒店附近的24小時營業的超市和便利店，買各類食品後，回酒店使用微波爐加熱。

酒店內設有男女大浴場，讓您在忙碌的旅程中放鬆身心。此外，提供洗衣機供客人使用，房內電視可實時查看洗衣機的使用情況，方便大家安排洗衣時間。酒店價格由$843港元起。

福岡酒店推介：THE BLOSSOM HAKATA Premier

地址：812-0011 福岡縣福岡市博多區博多站前二丁目8番12號

預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Klook｜永安｜Booking.com

福岡酒店【10】ピオーレ大手門401

這間福岡酒店屬於公寓式酒店，為今次福岡酒店推薦清單當中最便宜的一間，2人房一間最平$158起，人均$79起，簡約整潔，適合打算窮遊的朋友！離大濠公園車站約6分鐘步程，離購物區博多站則為大約17分鐘地下鐵車程。

地址：福岡県福岡市中央区大手門２丁目３−３５ ピオーレ大手門401 預訂方法：Agoda｜Booking.com