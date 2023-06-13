深圳旅遊｜輕美容洗臉店流行去角質清毛孔　最平¥40次不捆綁顧客

深圳輕美容店流行，假期去深圳玩，常見到在各大商場中有不少「洗臉店」。究竟這些洗臉店做什麼？原來這是深圳新興的輕美容店，主張無捆綁式消費，Walkin即做，客人按個人需要，做美容及各樣基礎護理，如深層潔面、去痘及做Mask等，一次最平¥40，深受無時間護膚的打工仔或學生歡迎，亦有人覺得質素差不建議去。



深圳流行輕美容洗臉店

香港去美容院做Facial，少不免遇上瘋狂推銷，不是勸賣產品就是賣package，耳仔稍軟都好易花一筆非必要開支。如果你受不了推銷轟炸，深圳的「洗臉店」可能適合。這些洗臉店是深圳新興的輕美容店，遍布各大商圈，跟7仔一樣，總有一間在附近。

輕美容洗臉店總結了傳統美容院弊端，價格透明化，迎合年輕消費者的消費需求。（圖片來源：小紅書＠洗脸熊洗脸吧）

洗臉店特色是不須預約，客人可Walkin即做Facial，可單次做Facial，完成後也不會強逼客人回購，被網民評價為「懶癌打工仔救星」、「學生黨也做得起」、「不用自己去痘痘」等等，快捷方便。目前門店較多的牌子是洗臉貓，後續出現的洗臉熊·洗臉吧、喜洗臉、魔鏡洗臉吧、肌後洗臉吧等牌子。

洗臉單次做最平¥40

洗臉店雖則是輕美容，不過也提供到很多在家無法做到的護理，如使用高效護理儀器，清理臉部廢舊角質和毛孔油脂堵塞臟東西。以洗臉熊·洗臉吧為例，店家有清顏泡衝、超多水泡衝、亮膚泡衝、眼部SPA泡衝以及普拉提泡衝等可供選擇，客人按個人需要揀療程，且每項收費在做Facial前已清楚列明，最平¥40起做到，收費透明。

一般來說，店鋪美容師先會用氨基酸潔面泡沫清潔肌膚，再用氫氧水素水清洗，以清掉潔面殘留，最後用淨澈毛孔的清潔液，配合離子熱噴及小氣泡吸走污垢清潔毛孔。最後步驟敷補水面膜，加美容導入儀使毛孔收縮，過程約40分鐘。

對於洗臉店興起，大部分內地網民表示受落，更有人指這些店男生顧客比女生多。即睇內地網民對洗臉店的好評 ▼▼

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不過，亦有內地網民持相反意見，如用了洗臉店的產品，臉上反而嚴重泛紅長痘，敏感肌不宜過於吹捧網紅分享店。另外，也有人指洗臉店專業度不足，儀器用力過猛，下巴也吸出沙，洗洗臉倒可以，但絕不能與美容院相比。有機會大家去深圳的話，體驗前要自我衡量及考慮！即睇內地網民對洗臉店的負評 ▼▼