日本旅遊文化｜地藏菩薩企路中間嚇死司機　1原因堅持不遷不拆

日本旅遊冷知識！地藏菩薩在日本無處不在，位於真岡市古山的一條小路中央，有一座地藏菩薩的小寺院。究竟為何它要建在路中央呢？下文揭曉！



地藏菩薩使人車繞路 為何不搬走？

地藏菩薩從以前開始就在日本人身邊守護著。大家認為它像大地一樣，藏著無量的善根種子，並深信地藏菩薩懷慈悲心，一心一意為大家排憂解難。但究竟為何它要建在路中央？

圖片來源：twitter@えぬびい

位於真岡市古山的一條小路中央屹立著一座地藏菩薩，有日本網民經過時也感到震驚。但網民表示，車輛仍然會在旁邊駛過。

入夜後的街景氣氛轉變

圖片來源：twitter@えぬびい

網民對於地藏菩薩企在路中心紛紛在社交平台上留言︰

twitter@えぬびい：如果你在不知情的情況下看到這一點，你會感到驚訝。

twitter@toshibo：從夜晚的感覺來看，有一種似乎在呼喚災難的氣氛。

twitter@えぬびい 回覆：如果你是一個糟糕的司機，你很可能在經過時與地藏菩薩發生摩擦，所以這是一場災難。

twitter@しばいぬ☆りん：我是本地人，白天還可以。但是晚上就不行了，即使是開車的時候。

twitter@ねこねこポン太：這是對勇氣的考驗……兩邊的鏡子也太嚇人了。

twitter@grisA0008：像遊戲中，不打敗這個boss，就無法前進……

原因追溯到500 年前？

坊間流傳一個說法，大約 500 年前，該地區是藥王院的院內或參道。很久以前，有人移動地藏時，一個火球向日本滾動，然而引起災禍。於是人們把它地藏菩薩放回原處，再也沒有動過。即使現在藥王院已經不在了，但地藏仍然繼續在那裏守護著人們。