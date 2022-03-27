京都錦市場旁的隱藏文青秘地　寺町商店街完全是日本人的街道

到京都旅遊，大家一定會去一個地方，那就是京都人的廚房「錦市場」，而與四条平行的錦市場，從入口走著走著走到底就會看到觀光客最多的「新京極」的錦天滿宮，參拜後，大家便會往左右繼續逛，採買一些藥妝等等。但是，其實在這中間居然隱藏著一條身為文青的你絕對不該過錯的商店街。



日本人怎麼逛寺町商店街？

因為往往在經過這裡時，大家都被眼前的錦天滿宮吸引了注意力，沒發現通過的路左右也是一條可以逛的商店街，於是這條相對於新京極，溫度一下降了很多，寺町商店街不僅是人潮，或是路邊商店擺放的方式都與新京極截然不同，因為大家東西都比較少擺在外面，相較之下這邊路寬廣了許多，說「有溫差」再貼切也不過了！

其實這條會發展成文青街是有理由的，因為街的路口剛好就是京都的文化之道「三条」，比起錦市場通，這條完全就是日本人的街道！古蹟、洋房林立以外，還有許多高質感的商店，隨著三条向著河源町走到寺町轉彎，就是一條非常順的路。

那這裡到底有什麼好逛的呢？讓小編一一的向大家介紹吧！👇👇👇

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古著店

說到文青，大家絕對不會忽略的就是穿著特色，而這條商店街因為客群的關係，也吸引到了許多日本的二手服店選擇在這開業，小至一家位於地下室、大至有著兩三層樓的大型店，用不太貴的價錢就可以買到高品質的日本二手服，如果喜歡古著的你一定會喜歡這裡。

設計商品

如果覺得新京極的東西太俗氣，那到隔壁條就對了，這裡有許多你喜歡的日本極簡風格設計的東西，從衣服、包包、到皮鞋，還有帽子應有盡有，只是價錢可能就要斟斟自己的荷包了呢。

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文具店、漫畫店

在這裡當然也有文青最愛的文具店，不儘有鋼筆專賣店，居然還有書法用具專賣店。

另外，許多二手漫畫與漫畫專門店也選擇坐落在這條商店街內，或許因為文青都喜歡看漫畫？但喜歡漫畫的你一定能在這邊挖到你想要的寶藏喔。

甜點店

最後介紹給大家的是位於寺町商店街頭的甘党梅園，這間非常有文青味的喫茶店，可以吃到好吃的蕨餅與御手洗糰子等等喫茶店菜單，也是你絕對不能錯過的喔！

很許未來很快就有機會能夠去日本旅遊了，大家趁這段時間先決定好行程，這樣才能隨時說走就走呀！

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