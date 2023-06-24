日本旅遊｜東京京都6大特色神社　附地址+開放時間+參拜禮儀禁忌

到日本旅遊，日本神社可說是多數遊日本的旅客必到之地，神社所保佑和祈福的東西也不同，他們的神使也會用了不同的動物。想祈福之餘可拍照留影幾張？細數日本的人氣神社及參觀禮儀禁忌。



日本值得到訪的6大特色神社

【1】岡崎神社 - 兔子神社

位於京都的「岡崎神社」又稱為「兔子神社」（うさぎ神社），來自各地的旅客到此祈求懷孕、安產或結緣等等。有些地方能打卡出美照！因此人氣急速上升中。岡崎神社由石兔子來守護神社，兩隻兔子，右側是張開嘴巴的公兔，左側是閉著嘴的，兩隻兔子的嘴巴一張一閉，有「阿吽の呼吸」的寓意。

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「岡崎神社」對側有許多兔子排列，可愛的模樣成為人氣拍照景點。這些兔子其實是裝神籤的容器。抽完神籤的遊人會將兔子狀的容器奉獻給神明，因而形成了兔子排列的景色。兔子們各有不同的表情。

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官網：岡崎神社

【1】岡崎神社 - 兔子神社

地址： 京都府京都市左京区南禅寺福地町

電話：075-771-0365

參觀時間：1/12-28/2 （08:40 - 16:30）；1/3-30/11 （08:40 - 17:00）

公休日：28-31/12



【2】八坂庚申堂 - 鮮豔彩球

「八坂庚申堂」又稱為「猴子神社」，從清水寺走路8分鐘就到。這裡供奉「本尊青面金剛」，能解救眾生袪除病難。五彩繽紛的彩球「束猿」（くくり猿）成為打卡勝地，彩球模擬猴子手腳被綁著的姿態，象徵內心的慾望受到控制，含「非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言」之意。

遊人可以在「束猿」上面寫上願望，再親手掛起。「束猿」平日限定發售100個，周末就有300個，售完即止。

【2】八坂庚申堂

地址： 京都市東山區下河原通八坂鳥居前下金園町390-1

電話：075-541-2565

參觀時間：週一至週日 09：00 - 17：00



【3】豪德寺 - 密集式招福貓

貓奴注意！世田谷區的「豪德寺」被認為是招福貓的發源地，因此寺廟裡擺放著一大堆的招財貓（招福猫児），成千上萬隻白色的招財貓向你招手！

圖片來源：小紅書@游易日本

走進「豪徳寺」裡便會發現，角落放滿了密集式招福貓。招福貓大小形狀不一，但外觀是一樣，十分可愛。

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嚴格來說這裡是「招福貓的發源地」而不是「招財貓」喔！他們長很像，但「招福貓」是舉右手，手上沒有小金幣；「招財貓」是舉左手，拿著小金幣。

圖片來源：小紅書@游易日本

【3】豪德寺

地址：東京都世田谷区豪徳寺2-24-7

電話：03-3426-1437

參觀時間：6:00 - 18:00（3月下旬-）；6:00 - 17:00（9月下旬-）



【4】伏見稻荷大社 - 千本鳥居

《藝妓回憶錄》中千代奔跑的千本鳥居為人熟悉，他的原址就是「伏見稻荷大社」，是各大京都必去景點中最經典的之一。稻荷神社的主祭神是「稻荷神」，掌管衣食住的基礎、庇佑人民生活富饒與幸福之神。

圖片來源：小紅書@飯糰團

而「狐狸」則為稻荷神的使者，有些狐狸雕像在嘴裡會叼著象徵財富和豐收的寶石或稻穗。

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整排的紅色鳥居，有超過1,300年的歷史。在裏面遊走就如穿梭在時光隧道內，神聖又奇幻。

圖片來源：小紅書@Grace

官網：伏見稻荷大社

【4】伏見稻荷大社

地址： 京都府京都市伏見区深草藪之内町68

電話：075-6417331

參觀時間：24小時；御守販售處 07:00 - 18:00



【5】 護王神社

「護王神社」內有祈求足腰健康的足腰守護神，又稱「山豬神社」，所以神社門口守護獸是山豬雕像。對於足腰守護非常在意，或馬拉松選手也不妨參拜「護王神社」。

圖片來源：matcha@Nanao

主殿右邊的「足萎難儀回復の碑」可祈求病氣遠離，足、腰傷恢復。而且到處都看的到山豬的雕像。

「護王神社」還有各種山豬禦守，真的會挑得眼花瞭亂。

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各種「绘馬」設計可愛，寫上祝願字句，成為獨一無二的祝福祈願。

【5】 護王神社

地址：京都市上京区桜鶴圓町385

電話：075-441-5458

參觀時間：06:00 - 21:00



【6】 北野天滿宫 - 賞花勝地

「北野天滿宮」不僅是賞楓和梅花的勝地，更能祈求獲得好成績與優秀的考試結果。傳說摩擦主要入口的兩側設置了兩隻銅牛，就能在學業上獲得成功。

（官方圖片）

「北野天滿宮」有大約350棵楓樹，1,500棵50多種梅花，每年2到3月的初春，紅白色梅花綻放。

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「北野天滿宮」亦有各種禦守和記念品，全部也很精緻。

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官網：北野天滿宫

【6】 北野天滿宫

地址：京都府京都市上京區馬喰町

電話：075-461-0005

參觀時間：07:00 - 17:00



參觀日本神社 禮儀禁忌提提你！

日本人普遍認為正面拍照是不禮貌的，拍攝神社時，建議從斜一點的角度，不要正面拍攝，以免對神明不敬。看到神社神職人員想要拍照留念的話，也避免拍到臉。當然，飲食也是不可得的行為。如果真的需要飲食，神社內也會設休憩區。

參拜之前 6步洗手的禮法

1. 右手拿著舀子，舀水清洗左手

2. 換成左手拿著舀子，清洗右手

3. 再換成右手拿著舀子，將水倒入左手中，再用左手接著的水漱口（此時，不能直接用嘴接觸舀子，也不能喝水）

4. 再清洗一次左手。

5. 將舀子豎起來，用剩下的水清洗舀子。

進入鳥居前鞠躬

鳥居是代表神域的入口，一旦踏進鳥居，就代表進入神的領域。因此，進入鳥居之前，要先停下，彎腰15°鞠躬。在鳥居通道，不要在中間大搖大擺地行。應該靠左或靠右，並以外側的腳開始踏入鳥居。

參拜的基本

鈴鐺的音色可以驅除邪氣與污穢，擁有袚除不祥的意思。但並非聲音越大越長就越好。要恭敬謙和地搖響鈴鐺。

“二拜二拍手一拜”

1. 深鞠躬2次

2. 雙手在胸前合十，拍手2次

3. 再深鞠躬1次

送還御守

雖然在神寺內可購買可愛的御守，但這護身符只能維持1年。之後，就要把御守送回神社處理。

參考資料︰北野天滿宮、JAL《KinKi Kidsのブンブブーン》節目