深圳好去處｜3大絕美海灘似足歐洲希臘　海島度假睇藍眼淚 附交通

深圳好去處！夏天盡情擁抱陽光與海灘，想到美麗的海島度假，不用坐飛機，近近地深圳有好多選擇。3大絕美海灘像歐洲一樣靚，夜晚還有得睇螢火蟲及藍眼淚。即睇內文，周末上深圳玩。



深圳擁有23個絕美海灘

深圳作為環海城市，擁有合共23個絕美海灘，而這些海濱浴場和沙灘大都設施完善，風景怡人，驟眼望風景不輸外國。今次記者便精選3大深圳必去海灣，交通便利同時又聚集了一系列海景酒店和海邊棧道，不失為一個短途旅行的好去處。

深圳擁有多個細長的白沙海灘，風景不亞於外國，大多集中在東部！圖為深圳的西涌海灘。（圖片來源：小紅書@诗人隆多）

深圳3大絕美海灘海灣

【1】金沙灣--設施至齊全 適合情侶或家庭遊

數到深圳東部美麗的海灣，當中必有金沙灣。這兒海乾凈、沙粉細，平時人不多，來玩幾乎有包場的感覺。此外，沙灘附近還有多個海濱度假區及水上樂園，提供游泳、垂釣、沙灘排球、帆船、獨木舟、水上摩托、觀光遊艇、水上飛機、攀岩等旅遊項目設施完備齊全，適合情侶度假或親子遊。

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金沙灣

位置：深圳東部

必玩周邊設施及酒店：中信金沙灣水世界、BELLA COFFEE、深圳佳兆業萬豪酒店

交通：可搭乘818、E11、E26等在大鵬中心①站下車；或搭乘833、M423、M457 在大鵬中心②站下車，然後轉乘B983路在金沙灣站下車，步行530米。



【2】西涌海灘--白晝玩水 夜賞螢火蟲或籃眼淚

西沖又名「西涌」，位於深圳大鵬半島的南端，是適合度假的地方！享受游泳、釣魚、放煙花、快艇出海、沙灘燒烤、篝火晚會、放孔明燈、東西沖穿越等娛樂項目。此外，夏天的西涌海灘也出名看螢火蟲及藍眼淚，在新屋村和芽山村之間的河道，時會見到螢火蟲縱影，而西涌海灘海面亦會在每年7至9月，上映不同程度的籃眼淚，愛自然風景的朋友必不可錯過！

深圳絕美海灘【2】西涌海灘

位置：深圳南部

必玩周邊設施及酒店：西湧四號沙灘、新屋村和芽山村之間的河道、MOOON BEACH CLUB

交通：公交車M232路至西涌一號浴場站。



【3】南澳海貝灣--希臘式懸崖酒店 夕陽風景酒吧

南澳海貝灣的沙灘不大，但有一座藍白小燈塔，看上去極有異國風情。這裡特色是擁有一座懸崖海景酒店，波浪形外牆，藍白主調，看上去好有希臘的感覺。在海貝灣度假村又有一間名為苫也·暮懸崖海景餐廳，看夕陽景氛外開揚，餐廳主打西餐和東南亞菜，菜品質素評價不錯，不妨一試。

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深圳絕美海灘【3】南澳海貝灣

位置：深圳東南部海岸大鵬半島

必玩周邊設施及酒店：中信金沙灣水世界、BELLA COFFEE、深圳佳兆業萬豪酒店

交通：深圳蓮塘口岸地鐵站D出口，步行約3分鐘至廣嶺公交站，乘坐E11路至南澳水產市場站，再轉乘M321路至南澳洋疇灣站。

