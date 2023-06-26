內地20大熱爆潮語｜種草/剁手/泰褲辣聽過未？讚你聰明勿開心太早

撰文：豬肉丸
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2023內地熱爆潮語｜社交網路發展一日千里，特別是國內，每隔一段時間就會譜出新穎的網路流行用語，跟得唔夠貼，分分鐘連真心讚或暗串你都傻傻分不清！今次記者便精選2023年30個內地熱爆潮語，唔知你有識幾多個？

隨著中港兩地通關，不少人趁周末都會「北上」，到大灣區或其他內地城市遊玩，而小紅書、微博或抖音等社交平台，成了港人常用的搜尋資料工具。大家有否發現內地網民常寫一些稀奇古怪的用語︰「這件事情真是泰褲辣！」、「你再說下去，我5376（我生氣了）！」；旅行達人拍片時又常講「種草、剁手」等，明明是看得懂的文字，卻被這些意義不明的詞彙搞得暈頭轉向。

睇見內地潮語，可能會諗極未明。（圖片來源：Meme圖）

有時到內地旅行與國內人溝通，對方講「潮語」，都不知是真心讚或暗串自己，傻傻分不清的。記者精選20個時下內地常被用流行語，不知當中你識幾多個？

栓Q︰表示感謝，但又很無語，不是真多謝。

種草︰把自己喜歡的事物分享給別人，令別人也喜歡。

野性消費︰不受約束的消費。

剁手︰形容購物，每次控制不住消費，只有用剁手的方式才能停止。

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+35

泰褲辣︰與太酷啦發音一致，形容很酷的人或事。來由源於當紅歌手「小鬼」王琳凱在演唱會上說的一句話︰「那我覺得這件事情太酷啦！」由於這句「太酷啦」說得很魔性，發音聽起來又是「泰褲辣」，便被網友炒熱來形容很酷的人或事。

特種兵式旅遊︰沒時間還想玩，超有效率的旅遊方式。來由源於曾有內地媒體分享當代年輕人的旅遊方式超有效率，完全不怕累，猶如特種兵般！如30小時往返1,300公里遊6景點，第二天即上班、2天可以玩2個城市…看上去可以將一天當成48小時來用似的。

內地熱爆網潮語「泰褲辣」代表甚麼意思？

與太酷啦發音一致，形容很酷的人或事，更多詳情可閱內文

種草何解？

把自己喜歡的事物分享給別人，令別人也喜歡，尚有更多潮語，詳情可閱內文

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