港人炒貴物價！網民讚內地食嘢平遭駡　深圳人工5千食餐飯¥50天價

網民熱話，近日有網友於討論區上大讚內地食飯平靚正，同時大踩香港食飯貴到嘔，十足似交智商稅！帖文一出隨即吸逾千負評，討論重點竟與中港矛盾或食安無關，而是……



網民讚內地食嘢平被圍攻 深圳食飯或是「天價」

其實香港食飯並無想像中貴！？

近日，有網民在討論區上分享於廣州食河粉好抵食，大份足料，人均$50吃到飽！同時，他又大踩香港食飯價錢離地，香港人仍願意在香港食飯十足交智商稅般愚蠢。帖文一出即吸逾千負評，但討論重點竟與中港矛盾或食安無關。

網民指香港人在香港吃飯猶如交智商稅，隨即遭圍剿。（截圖自連登討論區）

帖文一出，不少網民即跳出來平反，指出香港人在香港吃飯才不愚蠢，如按內地收入比例，其實內地人食飯才是天價！他舉例指，深圳人均月入$5000（跟據國家統計局深圳調查隊數據，深圳人2022年月入中位數實際為¥6761），吃一餐飯¥50，即佔1%，如以香港人均月入$20000來算，$200吃一頓河粉，一樣能給你這麼足料豐富的一餐！

網民平反香港人在香港食飯是交智商稅，大吸近千個正評！（截圖自連登討論區）

記者翻查內地社交平台，原來近來有不少內地網民都在網上發文吐苦水，表示快活不下去，事關疫情三年過後，整體物價暴漲，不少人表示「堂食30離譜了」、「不配在外面吃，還是在家做吧」，也有網民認為，香港人喜愛北上，也是間接促使深圳物價快速飆升的原因。

即睇內地網民點睇 👇🏻👇🏻👇🏻

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香港近年物價通脹，在香港出外用餐吃飯或買餸，感覺愈來愈貴，原來深圳或大灣區的物價比例更誇張。細心想，大家覺得香港物價算不算離譜呢？