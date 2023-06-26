深圳好去處｜全新夢幻水底咖啡店　漂浮下午茶影相超靚如置身布吉

深圳咖啡店又有新貴！這家店位於深圳至靚的海灘之一「大鵬較場尾」中，特色是中間有一個縷空泳池大廳，令人有猶如置身水底飲啡打卡的感覺，超級夢幻！



深圳大鵬較場尾 水底咖啡店山海咖啡Bar

大鵬較場尾是深圳東面的一條海邊小村莊，水清沙幼，出名可玩各式各樣的水上活動，有深圳版鼓浪嶼之稱。近年，較場尾的旅遊業發展蓬勃，除了開設大量特色民宿外，設計新穎的打卡咖啡店也為人津津樂道，當中，必去新開的「山海咖啡Bar」！

（圖片來源：小紅書@Rainbaby）

「山海咖啡BAR」是深圳較場尾怡舍精品酒店對出新開的咖啡店，有別於一般的藍白色海濱咖啡店，這兒特色是中間有一座縷空的特大泳池，泳池表面看上去平平無奇，卻不用作游泳用途！泳池旁邊設有一條小道，通往「泳池內部」，這是一間藍色的縷空泳池房間，頂層舖有一層薄薄的水——當陽光透射進來，整個房間都波光漣漪，看上去十足置身水底般夢幻！

回到「水面」，山海咖啡BAR的環境也非常雅致，一把把的白色帆布太陽傘、藤椅、椰林及熱帶植物，對出還有較場尾海灘，看上去十足泰國布吉！

至於食物，因試業關係，暫時主要供應著蛋糕、輕色及咖啡等，也可另外預訂漂浮下午茶，選擇不算多！此外，小紅書博客們的主流評價，價位也略貴，經過簡單幫襯是ok的，但不要期待有大餐食。

山海咖啡BAR

地址：深圳較場尾較二西8巷6號

交通：於深圳打卡前往深圳阿羅哈海灘俱樂部，步行160m。

