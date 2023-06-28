日本旅遊｜東京冰川神社風鈴祭　漫天風鈴求幸福姻緣 附地址交通

到日本旅行，位於東京川越的冰川神社「風鈴祭」7月1日有得睇啦！活動會舉辦至9月3日，大約有2個月。神社會掛滿五顏六色的風鈴，不止為夏天帶來清脆音色，旅客還可祈願、求姻緣，絕對是打卡勝地，也是夏日不可以錯過的限定景點。



冰川神社緣結風鈴祭

川越冰川神社以供奉結緣神明為名，每年夏天會舉辦夏日限定祭典「結緣風鈴祭」，而且年年不少遊客來朝聖。2023年舉辦日期是7月1日至9月3日。

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日本人相信「風の便り」（風的話），風會承載著人們的思念。川越冰川神社內風鈴音色的迴響、清涼的鈴聲，是代表許多願望被風承載著而發出的聲音。風鈴能夠傳達人們的願望給「姻緣神」，並為每一位到訪冰川神社「風鈴祭」的人帶來好運。冰川神社風鈴祭，可說是日本的人氣祭典。

（官方圖片）

江戶風鈴

風鈴亦稱為江戶風鈴，工人會以高溫將碎玻璃熔化，再吹出玻璃圓球，並在風鈴上彩繪各種顏色圖案，再串成江戶風鈴，這是江戶時代流傳下來的製作方法。

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風鈴長廊

風鈴長廊裏掛著1,500個江戶風鈴，全部皆是手工製作，而且各有姿彩五顏六色，如果仔細觀察，每個風鈴顏色和形狀都有所不同。輕風吹過，音色各異的風鈴響起。白天，在陽光照耀下，風鈴更顯晶瑩剔透；夜晚，在泛黃的燈光裡，風鈴長廊溫暖而夢幻。

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LED愛之燈籠

「恋あかり ぼんぼり」（愛之燈籠）燈籠裡面有一個LED燈，遊人可以自己更改顏色。在黃昏時分，燈籠在冰川神社內閃爍著微弱燈光，在漆黑的夜晚裏溫柔地燃亮。

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結緣風鈴儀式

風鈴祭結束後，冰川神社會舉行「縁むすび風鈴 納めの儀」（結緣風鈴儀式），結緣風鈴上綁著的紙條和照片被小心摘除後會被燒毀，以祈求大家的願望能夠到達神明。

鯛魚簽

冰川神社以往有不同顏色的鯛魚簽，供遊人隨意抽測試運勢，每款鯛魚簽的顏色也很鮮艷！但供應的數量及時期有限，大家要留意官方網站或IG。

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風鈴樽裝水

每年夏天的結緣風鈴祭期間，冰川神社都會限量銷售神社獨有風鈴形狀的「丸いお水」（¥300）

夜光銀河

川越冰川神社據說建於古墳時代。創建歷史文件中提到，「光ル川」（光如河）在傳說中河底每夜有光，人們順光走到盡頭，便會散發靈光。川越是一座被河流包圍的城市，換句話說，冰川神社是一座因「河」與「光」而誕生的神社。為了傳承歷史，在夏季期間，冰川神社的小溪底部會亮起燈光。恰逢七夕時節（8月7日），看上去就像銀河，時間18:30至20:00，旅客可以看到「閃亮的河流」。

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冰川神社

地址：埼玉県川越市宮下町2-11-3

日期： 2022年7月2日 - 9月4日

時間： 9:00 - 21:00



官網：冰川神社風鈴祭