東京自由行｜秋葉原史上最大UNIQLO開幕　動漫元素4XL童裝齊備

東京秋葉原不僅是日本首屈一指的電器街，也是動漫、電玩遊戲與偶像等日本宅文化聖地，「UNIQLO 友都八喜 Akiba店」就在這塊熱鬧的地區，於2023年4月14日秋葉原車站前的友都八喜（Yodobashi）7樓盛大開幕。



除了要介紹秋葉原店才能享受到的獨特服務與原創商品之外，還要帶大家一起來瞧瞧UNIQLO 最新的商品情報！

距離秋葉原車站超近！友都八喜（Yodobashi）內的UNIQLO新登場

從秋葉原車站的昭和通口或中央口走路就可以到達的友都八喜 Akiba（Yodobashi Camera Multimedia Akiba，ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba），賣場共分為B1～9樓販賣著最新家電與IT機器等多樣商品。

在7樓是屬於販賣服飾與鞋子等的流行時尚專賣店樓層，「UNIQLO 友都八喜 Akiba店」正是在此樓層盛大開幕。

這次新開幕的UNIQLO號稱是秋葉原地區內史上最大規模的店鋪呢！👇👇👇

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秋葉原獨特的內裝潢，充滿著以動漫為主題的商品與電子雜貨

UNIQLO 友都八喜 Akiba店的最大魅力是充滿著日本文化大街秋葉原獨特氛圍的內裝潢。一進到店裡立刻就被仿照漫畫對話框的POP看板吸引著目光。人形模特兒化身成漫畫角色介紹店頭商品在日本國內也只有秋葉原才能看得到喔！

仔細看一下其他的人形模特兒可以發現有些還有帶著耳機或拿著手機殼，與友都八喜（Yodobashi）內的商品聯名合作融合時尚與電子商品等，正是日本最大規模電器街最適合不過的穿搭呢！

在一旁還有展示電子商品，另外也有介紹販賣樓層，如果覺得想看看一下也可以在UNIQLO購物之後順便逛逛友都八喜（Yodobashi）喔。

秋葉原限定的UTme!貼圖，打造屬於自己的專屬商品

在這裡還有設置可以印製自創T恤或包包的服務「UTme!」。可以選擇只有秋葉原才有的限定貼圖！👇👇👇

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這家UNIQLO的UTme!原創貼圖都是採用與秋葉原有關的企業作為設計，例如像是友都八喜（Yodobashi）的吉祥物「Yodobashi君（ヨドバシくん）」、總公司位於秋葉原的「TIROL巧克力（チロルチョコ）」、著名模型玩具廠商BANDAI SPIRITS的旗下品牌「TAMASHII NATIONS（魂ネイションズ）」等的獨特設計。

從平板選擇衣服或包包，然後再挑選喜歡的貼圖，非常簡單！最快1個小時就能完成，於等候時間也可以在友都八喜（Yodobashi）內或秋葉原周遭逛逛。

如果行程較趕沒有時間的話也不用擔心！在這裡也有準備現成的商品可供購買喔。UTme!印花T恤（短袖）1,990日圓（含稅）起。

2023年的UT匯聚了人氣動漫與電玩遊戲的聯名商品

說到UNIQLO怎麼能不提到集合各種藝術與角色聯名合作的T恤系列「UT COLLECTION（UTコレクション）」呢！2023年的UT更是與多數的人氣漫畫和電玩遊戲合作，在UNIQLO 友都八喜 Akiba店也準備了琳琅滿目的商品。

2023年春夏最受注目的UT便是超人氣漫畫《名偵探柯南》了。在T恤上印製精心挑選珍貴的原作和電視動漫的圖像。

另外店內還有展示友都八喜（Yodobashi）內販賣的模型和官方網路商店「Yodobashi.com（ヨドバシ・ドット・コム）」的漫畫、DVD商品。除了服飾之外相關的產品也一起陳列，讓人看了都忍不住想要通通帶回家了！

接下來是2023年秋季預計播放完結篇（後篇）的人氣動漫《進擊的巨人》也加入了UT的行列。還特別展示了本店舖限定的高牆中巨人大看板！調查兵團致敬的姿勢等熟悉的場景，相信讓許多粉絲看了更加熱血沸騰。

在世界各地都非常有人氣的任天堂 Switch電玩遊戲《Splatoon斯普拉頓3（スプラトゥーン3）》也來參一腳UT。快來一邊觀賞巨大螢幕播放的領土戰遊戲，一邊挑選喜歡的圖案吧！

《Splatoon斯普拉頓3》的UT還特別準備了孩童尺寸。童裝的輕便褲（ステテコ）（990日圓含稅），整套的斯普拉頓穿搭享受親子時尚的樂趣。

不同於日本當季商品與豐富的尺碼選擇等，讓國外旅客更能享受購物樂趣的商品內容

因應許多外國人到訪的秋葉原而特別準備的商品內容也是UNIQLO 友都八喜 Akiba店的魅力之一。👇👇👇

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最大的特徵就是有販賣與日本當季季節相反的商品，例如正當春夏的日本除了當季商品之外也販售秋冬季的服飾。具備機能性的內搭「HEATTECH 吸濕發熱衣系列（ヒートテック）」與「特級極輕羽絨服（ウルトラライトダウン）」在春夏時販售，吸汗速乾的內搭「AIRism 科技空氣衣系列（エアリズム）」在秋冬時都有販售。這讓從各種不同區域到訪的外國旅客更能享受在日本購物的樂趣。

此外，比起一般的店舖，來得更豐富的尺碼選擇也是這家UNIQLO的特色之一。男裝上衣4XL，女裝下身2XL等等，只有在網路商店才能購買到的尺寸也能在這裡找得到。

另外，這家UNIQLO也是在秋葉原附近的店鋪中首家販賣童裝商品的店鋪。可愛鮮豔的童裝也很適合帶回去分享給家人朋友喔！

絕對不能錯過的UNIQLO 2023年春夏的注目商品！

日本現正流行的時尚商品也是應有盡有！最受注目的就是寬版牛仔褲（バギージーンズ）（3,990日圓含稅）。日本從2～3年前開始流行寬鬆剪裁的牛仔褲，UNIQLO也跟隨了這股風潮。另外也有販售緊身牛仔褲等，可以試穿看看隨著自己的喜好來選擇適合喜歡的設計。

日本流行的成套穿搭，休閒西裝外套（5,990日圓含稅）、長褲（3,990日圓含稅），整套加起來居然不超過1萬日圓！

透氣舒適的AIRism防曬抗UV網眼連帽外套（エアリズムUVカットメッシュパーカ）（2,990日圓含稅）共10種色款。像是黃色和粉色等等，光是穿著就能讓人感受到滿滿的元氣！

於免稅櫃台結帳

UNIQLO 友都八喜 Akiba店可直接在店內做免稅服務。店員常駐的免稅櫃台共有5台，除了英文之外也有會中文和韓文的店員。

秋葉原車站前的友都八喜（Yodobashi）7樓新登場的UNIQLO 友都八喜 Akiba店。豐富的選擇無論是日本的電器商品或是人氣時尚單品讓你一次買得夠喔！

※本文為2023年4月採訪資訊，最新資訊請至官網查詢或以現場為準

UNIQLO 友都八喜 Akiba店 ユニクロ ヨドバシAkiba店

地址：東京都千代田区神田花岡町1-1 ヨドバシAkibaビル7階

營業時間：9:30-22:00



【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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