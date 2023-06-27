日本自由行套票優惠！關西機場HARUKA/Skyliner、環球影城買1送1

日本自由行套票優惠2023！旅遊網購平台Klook最新推出Stay+日本自由行套票優惠，由即日起就可以預訂，其中包括日本機場交通包括關西特快HARUKA、Skyliner、環球影城買一送一優惠，即看優惠詳情。



日本自由行套票優惠！關西特快HARUKA/Skyliner/環球影城買1送1

旅遊網購平台Klook推出日本自由行套票優惠，由即日起至7月6日（23:59）期間，只要透過平台預訂「Stay+」指定自由行套票酒店，即可以享限量日本玩樂買一送一起優惠，其中包括環球影城買一送一、關西特快HARUKA買一送一，以及Skyliner買一送一。

（klook）

用戶可以於Klook優惠頁面上，選擇出發城市，點選左側「優惠 & 精選」篩選優惠，優惠碼數量有限，以結帳先後順序為主，若結帳畫面出現不適用，表示此優惠碼已達到使用上限。

（資料圖片）

日本自由行套票3大預訂步驟：

步驟1.預訂Stay+自由行套票

步驟2.領取活動憑證優惠碼

步驟3.出示憑證參加活動，使用優惠碼加購商品



Klook Stay+日本自由行套票優惠 詳情

推廣日期：即日起至7月6日

推廣地點：Klook

預購官網：請按此