大阪難波酒店20間推介｜1分鐘到JR站/近道頓堀+黑門市場/免費溫泉

撰文：陳映蓉 豬肉丸 程朗天 溫藹紅
出版：更新：

難波酒店推介！不少人去大阪旅遊或會選擇難波住宿，全因難波酒店交通方便之餘，周圍更集結不少美食、購物街及旅遊景點。本文整理難波酒店20間推介，包括難波新酒店、溫泉旅館等，最近1分鐘直到JR車站，而且近黑門市場、道頓堀等！大家不妨可順道留意大阪溫泉酒店推介、大阪親子酒店推介、心齋橋酒店推介。

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Trip.com優惠碼2024｜無門檻5%折扣！任何酒店+金額都得！附教學Klook優惠碼2024｜雙11優惠｜獨家最新Promo Code+信用卡優惠碼Agoda優惠碼2024｜訂酒店7折起+最新信用卡折扣碼｜日韓泰都得Booking.com優惠碼2024｜11月最新本地、全球酒店85折Expedia優惠碼2024｜獨家精選酒店折扣優惠｜附教學

難波酒店推介【1】大阪天然溫泉超級酒店 (Super Hotel Osaka Natural Hot Springs)

大阪天然溫泉超級酒店 (Super Hotel Osaka Natural Hot Springs)在2023年重新裝修，並於2024年2月重新開業！酒店擁有388間客房，是一間主打擁有天然溫泉的商務酒店，酒店內的溫泉水都是取自1000米地底湧出的天然溫泉，而且不加水稀釋，百分百天然，對皮膚、消除疲勞都有很好的幫助。酒店的地理位置亦非常靠近難波、心齋橋，逛完街後泡一趟溫泉就最好不過！大堂還有免費飲料機，每天早上7:30至24:00免費提供飲料。

大阪天然溫泉超級酒店 (Super Hotel Osaka Natural Hot Springs)
房價：人均HK$186（標準雙人房）
地址：大阪府大阪市西区江户堀3-6-35
交通：地鐵阿波座站出站步行約6分鐘
大阪天然溫泉超級酒店 搶先預訂👉🏻 AgodaTrip.comBooking.com

難波酒店推介【2】大阪難波凱悦嘉薈酒店（Caption by Hyatt Namba Osaka）

大阪難波凱悦嘉薈酒店（Caption by Hyatt Namba Osaka）於2024年6月才開幕。酒店位於大阪日本橋，黑門市場、商店街、道頓堀、車站等地方均在10分鐘步程內可抵達。酒店採用全自助智能服務，提供167間客房，只要利用智能手機作房間鑰匙便可入住。房間內均配備私人浴室、床頭電源插座、衣櫃、休息椅、免費迷你吧等設施。酒店亦附設24小時「Talk Shop」，是結合餐廳、咖啡廳和酒吧的開放空間，健身中心同樣24小時開放。

大阪難波凱悦嘉薈酒店（Caption by Hyatt Namba Osaka）
房價：人均HK$517起（雙床城景觀）
地址：大阪中央區日本橋2-7-5
交通：日本橋站步行5分鐘
大阪難波凱悦嘉薈酒店搶先預訂👉🏻AgodaTrip.comBooking.comKlook

難波酒店推介【3】威利納精選酒店ー大阪難波（Welina Hotel Premier Osaka Namba）

威利納精選酒店ー大阪難波（Welina Hotel Premier Osaka Namba）於2024年2月開幕，坐落在難波，鄰近黑門市場、商店街、上方浮世繪館、Bic camera等景點。酒店提供186間客房，房間均配備私人浴室、雪櫃、暖氣及空調、床頭電源插座等。酒店亦附設投幣式洗衣機、餐廳、私人停車場等設施。

威利納精選酒店ー大阪難波（Welina Hotel Premier Osaka Namba）
房價：人均HK$232起（雙床房）
地址：大阪府大阪市中央區難波千日前2-10
交通：日本橋站步行5分鐘
威利納精選酒店ー大阪難波搶先預訂👉🏻AgodaTrip.comBooking.comKlook

難波酒店推介【4】大阪盛泰樂酒店（Centara Grand Hotel Osaka）

來自泰國中央集團管理的酒店品牌，正式於2023年7月首次進駐日本大阪，命名為大阪盛泰瀾飯店。 這兒樓高33 層，特色是屋頂有可欣賞到大阪的壯麗景色的餐廳，日夜都充滿浪費氣氛，是情侶約會打卡的好去處。此外，酒店房間主打簡約清新的純白設計，每個房間都有特大衣帽間也非常討好。這兒距離南海難波車站只是6分鐘步程，由酒店到關西國際機場車程約45分鐘，交通非常便利！酒店自助早餐有西式、日式、和泰式。酒店附近也有不少購物商場，包括難波city、高島屋、DONKI及大Lawson。

大阪盛泰樂酒店
房價：人均HKD$646起（高級大床房-標準樓層）
地址：2 Chome-11-50 Nanbanaka, Naniwa Ward, 難波, 大阪, 日本, 556-0011
交通：大阪南海難波站步行至酒店大概6分鐘
即搶訂房優惠：AgodaBooking.comTrip.com

難波酒店推介【5】Vessel Inn難波酒店（Vessel Inn Namba）

Vessel Inn難波酒店於2021年3月開業，是一間位於大阪市中央區的精品酒店，距離難波站約2分鐘路程。酒店設計以工業風為主，黑色線條加上實木色傢俬，設計相對現代化。酒店一共提供5種房型，每間房間配備有抽濕機和空氣淨化機。雖然酒店設施不算太多，但勝在選址方便，而且房價實惠！酒店附近就已經是難波的食街，酒吧、餐廳、居酒屋應有盡有，而且酒店的隔音理想，不會被對面的喧鬧聲打擾到。

Vessel Inn難波酒店（Vessel Inn Namba）
房價：人均HKD$273起（標準雙人間）
地址： 〒542-0071 大阪市中央区道頓堀二丁目2番18号
交通：於大阪地鐵難波站25出口步行2分鐘
Vessel Inn難波酒店搶先預訂👉🏻AgodaTrip.comBooking.com

大阪酒店推介【6】大阪新世界WING國際高級酒店（Hotel Wing International Premium Osaka Shinsekai）

大阪新世界WING國際高級酒店距離動物園前站5號出口，於2023年3月才開幕，離新今宮東出口很近，走路到通天閣、動物園3分鐘就可抵達，非常便利。酒店內的個人清潔護理品全部都用DHC，連保養品及髮蠟都有，設備非常完善。 唯一的小缺點是房間有點小，沒辦法攤平24吋行李箱。

大阪新世界WING國際高級酒店（Hotel Wing International Premium Osaka Shinsekai）
房價：人均HKD$190起（標準雙人房）
地址：3-6-16 Ebisuhigashi, Naniwa-ku, 難波, 大阪, 日本, 556-0002
交通：大阪堺筋線及御堂筋線交匯的動物園前站，5出口步行至酒店大概5分鐘
大阪新世界WING國際高級酒店搶先預訂👉🏻AgodaBooking.comTrip.com

😍日本環球影城門票👉查看早鳥優惠

難波酒店推介【7】難波二丁目酒店 （Fourz Hotel Kintetsu Osaka-Namba）

難波二丁目酒店（Fourz Hotel Kintetsu Osaka-Namba）從地鐵難波站25號出口，只需1分鐘就能抵達。酒店對面有兩間便利店，輕鬆入手生活所需。也與平常住的日本酒店房不同，這兒客房空間夠大，房內還設有雙人沙發。此外，酒店提供免費溫泉，最大賣點是天台設半露天式的大浴場，男、女生各有兩個浴池可選，浴場外有休息區，住客可在這裡眺望大阪夜景，性價比高。

難波二丁目酒店 （Fourz Hotel Kintetsu Osaka-Namba）
房價：人均HKD$362起（中等雙人房）
地址：大阪府大阪市中央区難波２丁目４−2
交通：南海電鐵難波站步行約6分鐘，或地鐵難波站步行約13分鐘
難波二丁目酒店搶先預訂👉🏻 AgodaTrip.comBooking.com

難波酒店推介【8】大阪難波日和酒店 （Hiyori Hotel Osaka Namba Station）

2019年開幕的大阪難波日和酒店 （Hiyori Hotel Osaka Namba Station），位於大阪的心齋橋、難波和四橋一帶，距離難波站僅需步行2分鐘，地理位置優越，即使前往心齋橋商店街、Big Camera電器等亦只需要步行15分鐘，而且周邊美食多多，涵蓋燒肉店、居酒屋等。酒店分別設有2棟互通的大樓， 客房明亮舒適，每日指定時段更提供免費咖啡或品酒服務！

大阪難波日和酒店 （Hiyori Hotel Osaka Namba Station）
房價：人均HKD$319起（中等雙人床房（帶淋浴））
地址：大阪, Naniwa-ku Nanbanaka 3-1-2
交通：難波站僅需步行2分鐘
大阪難波日和酒店搶先預訂👉🏻AgodaTrip.comBooking.comKlook

難波酒店推介【9】唐草飯店大阪難波（karaksa hotel Osaka Namba）

唐草飯店大阪難波（karaksa hotel Osaka Namba）坐落在難波及心齋橋中間，距離JR難波站步行11分鐘即可，而且靠近地鐵、車站等，交通方便，而且鄰近大阪不同人氣景點，大阪道頓堀步行僅需4分鐘，距離大阪環球影城坐半小時電車就可到達！酒店舒適寬敞，最多可以入住6人，晚上會免費提供點心夜宵及飲料等。

唐草飯店大阪難波（karaksa hotel Osaka Namba）
房價：人均HKD$259起（雙人特大床房）
地址：大阪, Chuo-ku, Nishishinsaibashi 2-9-13
交通：地鐵難波站步行5分鐘、JR難波站步行10分鐘
唐草飯店大阪難波搶先預訂👉🏻AgodaTrip.comBooking.comKlook

難波酒店推介【10】大阪難波道頓堀佛沙酒店 （Hotel Forza Osaka Namba Dotonbori）

另一個新酒店是2021年開幕的大阪難波道頓堀佛沙酒店 （Hotel Forza Osaka Namba Dotonbori），是一間難得坐落在道頓堀商店街內的酒店，距離固力果廣告牌僅步行2分鐘，而前往黑門市場則步行7分鐘就可到達，樓下更有各大美食店及餐廳，完全是絕佳位置。酒店提供單人房至3人房間， 房內提供按摩機，隨時舒緩旅遊疲勞，加上空間寬敞，性價比高。

大阪難波道頓堀佛沙酒店 （Hotel Forza Osaka Namba Dotonbori）
房價：人均HKD$310起（佛沙雙人房）
地址：大阪中央區, Chuo-ku, Dotonbori 1-4-22
交通：難波站步行6分鐘
大阪難波道頓堀佛沙酒店搶先預訂👉🏻AgodaTrip.comKlookBooking.com

難波酒店推介【11】相鐵 FRESA INN 大阪難波站前 （Sotetsu Fresa Inn Osaka-Namba）

相鐵FRESA INN大阪難波站前（Sotetsu Fresa Inn Osaka-Namba）為日本連鎖酒店，地點位置極佳，距離地鐵難波站和近鐵難波站只是1分鐘步程，附近有齊近鐵、地鐵、JR及巴士總站，方便順道前往京都、神戶等地，而且距離心齋橋商店街、通天閣都只需步行10分鐘！酒店提供自動辦理入住手續機器，無需排隊就可以入住，節省不少時間，客房簡約舒適，同時提供免費咖啡和茶包，更設有電腦、影印機、換鈔機等，配套設施完善，極之方便！

相鐵 FRESA INN 大阪難波站前 （Sotetsu Fresa Inn Osaka-Namba）
房價：人均HKD$268起（雙人床房）
地址：大阪, 難波, Nambanaka,Naniwa-ku 1-6-5
交通：近鐵難波站步行1分鐘
相鐵 FRESA INN 大阪難波站前搶先預訂👉🏻AgodaTrip.comKlookBooking.com

大阪梅田酒店11間推介｜免費溫泉／2分鐘到車站／人均$160起日本大阪難波3大溫泉酒店記者實住評測　人均$222起早餐任食拖羅大阪京都交通6大方式！JR/阪急電鐵/新幹線$24起　最快14分鐘直達大阪Outlet｜神戶三井11月新開！美食購物一文看｜附7 Outlet比較

難波酒店推介【12】御宿野乃旅館 - 難波（Onyado Nono Namba Natural Hot Spring）

若果想入住日式風格住宿，御宿野乃旅館難波絕對是人氣之選！御宿野乃旅館 - 難波 （Onyado Nono Namba Natural Hot Spring）為Dormy Inn連鎖集團旗下品牌，以日式榻榻米為裝潢設計，而且提供大浴場、露天溫泉、桑拿、水療等設施，可以深入體驗日本地道文化，宵夜時段亦會提供免費拉麵。

酒店距離日本橋站僅需步行1分鐘，鄰近黑門市場、日本橋等人氣景點，與心齋橋商店街、道頓堀、24小時DON DON DONKI、Big Camera電器店等，逛街都十分方便！酒店設有4人客房供多人入住，3歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住。

御宿野乃旅館 - 難波（Onyado Nono Namba Natural Hot Spring）
房價：人均HKD$546起（荷里活雙床房）
地址：大阪, Chuo-ku Nipponbashi 1-4-18
交通：日本橋站步行約2分鐘
御宿野乃旅館 - 難波搶先預訂👉🏻AgodaTrip.comKlookBooking.com

難波酒店推介【13】MIMARU大阪 難波STATION（MIMARU OSAKA NAMBA STATION）

又稱作美滿如家大阪難波STATION酒店，同樣是難波近年新開幕酒店，地理位置便利，距離難波地鐵站步行約5分鐘，而前往JR難波站則步行15分鐘，而且靠近不同景點， 例如日本橋公園、光明寺、道頓堀等旅遊熱點。酒店以簡約木系裝潢，房間設備齊全，空間十足，並提供多人入住的房間，方便又舒適。

MIMARU大阪 難波STATION（MIMARU OSAKA NAMBA STATION）
房價：人均HKD$645起（家庭公寓；4人入住）
地址： 大阪, Naniwaku, Nipponbashi 3-6-24
交通：難波地鐵站步行約5分鐘
MIMARU大阪 難波STATION預訂優惠：AgodaTrip.comBooking.comKlook

難波酒店推介【14】大阪南海瑞士酒店（Swissotel Nankai Osaka）

難得去大阪旅遊，想尋找住得舒服的難波住宿，可以留意這間5星級酒店！大阪南海瑞士酒店 （Swissotel Nankai Osaka）距離難波車站僅需步行1分鐘，地理位置優越，除了靠近JR、地鐵等交通樞紐，樓下更有高島屋百貨等商圈，而且鄰近道頓堀、心齋橋等商業街，方便隨時掃貨。店位於大廈高層，客房寬敞舒適，從內部更可以俯視難波城景，晚上亦可飽覽夜景，而喜愛游水的朋友們，亦可以享用超美的天幕室內游泳池，最重要是12歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住，親子推薦之選！

大阪南海瑞士酒店（Swissotel Nankai Osaka）
房價：人均HKD$756起（瑞士優勢大床房）
地址：大阪, Chuo-ku Namba 5-1-60
交通：難波車站步行1分鐘
大阪南海瑞士酒店搶先預訂👉🏻AgodaTrip.comKlookBooking.com

難波酒店推介【15】大阪蒙特利格拉斯米爾酒店 （Hotel Monterey Grasmere Osaka）

大阪難波坐落著不少新酒店！大阪蒙特利格拉斯米爾酒店 （Hotel Monterey Grasmere Osaka）位於難波車站附近，JR難波站步行1分鐘，與車站的地下通道相互連接，而且可以直達大阪市區航站中心，搭乘機場巴士至關西國際機場需約50分鐘，前往大阪國際機場則約35分鐘。酒店地段方便，距離道頓堀購物街只需步行約10分鐘，而且搭乘火車至日本環球影城半小時內即可抵達，同時鄰近24小時超市、便利店、藥妝店等，非常方便！酒店寬敞舒適，從客房可以欣賞城市夜景。

大阪蒙特利格拉斯米爾酒店 （Hotel Monterey Grasmere Osaka）
房價：人均HKD$335起（標準雙人房）
地址：大阪, Naniwa-ku Minatomachi 1-2-3
交通：JR難波站步行1分鐘
大阪蒙特利格拉斯米爾酒店搶先預訂👉🏻AgodaTrip.comBooking.comKlook

難波酒店推介【16】大阪難波光芒酒店（Candeo Hotels Osaka Namba）

大阪難波光芒酒店（Candeo Hotels Osaka Namba）位於大阪中心地帶，距離「心齋橋站」約13分鐘步行路程，不過鄰近人氣景點心齋橋及道頓堀固力果廣告牌（Glico Man Sign）等5分鐘就可抵達，附近亦有便利商店、藥妝、難波城購物中心，地理位置方便。酒店客房簡約寬敞而且設有浴缸，整體設備十足！最大特色是其位於頂樓的高空SPA，設有露天溫泉浴場，住客可邊泡湯邊俯瞰整個大阪城市景致！

大阪難波光芒酒店（Candeo Hotels Osaka Namba）
房價：人均HKD$296起（高級雙床房）
地址：大阪市中央區東心斎橋2-2-5
交通：心齋橋站步行約13分鐘
大阪難波光芒酒店搶先預訂👉🏻AgodaTrip.comKlookBooking.coｍ

難波酒店推介【17】禦堂筋天然溫泉酒店 （Natural Hot Spring Midosuji Hotel）

大阪難波新開的禦堂筋天然溫泉酒店 （Natural Hot Spring Midosuji Hotel），被網民狂讚，在Agoda上擁有高達8.3高分評肯定。酒店距離心齋橋/難波/四橋三大車站之間，由鐵路上酒店只需1分鐘，拖小朋友及行李箱的家長最適合不過。房間空間特大，擁有巨大玻璃窗兼開揚市景景觀。

禦堂筋天然溫泉酒店 （Natural Hot Spring Midosuji Hotel）
房價：人均HKD$143起（中等小型雙人床房）
地址：大阪市難波3-7-20
交通：坐落於心齋橋/難波/四橋車站之間。
禦堂筋天然溫泉酒店搶先預訂👉🏻 AgodaTrip.comBooking.com

關西機場去大阪50分鐘到😍👉JR關西機場特快HARUKA車票優惠

難波酒店推介【18】難波道頓堀喬伊特爾酒店（JOYTEL HOTEL Namba-Dotonbori）

道頓堀喬伊特爾酒店坐落在道頓堀河畔，部分客房還可看到河畔美景。酒店距離難波站僅需3分鐘步行路程，下樓即可嘗盡大阪琳瑯美食，簡直是吃貨天堂！此外，酒店還鄰近Donki購物中心，購物好方便！客房設計配備加濕空氣凈化器及床頭USB插口，既實用又舒適。另外，客房內還可觀賞YouTube和Netflix，酒店大堂還免費供應咖啡！

難波道頓堀喬伊特爾酒店（JOYTEL HOTEL Namba-Dotonbori）
房價：人均HKD$244起（標準雙床房）
地址：大阪市西心齋橋2-6-10
交通：難波站3分鐘步距
難波道頓堀喬伊特爾酒店搶先預訂👉🏻 AgodaTrip.comBooking.com

難波酒店推介【19】京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande）

2023年全新開幕的京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande），從南海電鐵難波站步行6分鐘左右便到達。酒店設有3款房，分別為標準雙人房、日式客房及家庭房，合共227間房。客房設有特大窗口，景觀開揚，設計簡約舒適，令人有種住家感覺，部分房型更有簡易廚房！若多人出遊，可以考慮入住家庭房，最多可以5位成人入住，好適合親子遊客人。

京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande）
房價：人均HKD$390起（雙人床房）
地址：大阪府大阪市浪速区難波中2丁目11−13
交通：南海電鐵難波站步行約6分鐘，或地鐵難波站步行約13分鐘
京阪難波格蘭德酒店搶先預訂👉🏻 AgodaTrip.comBooking.com

難波酒店推介【20】大阪難波東急STAY美居酒店（Mercure Tokyu Stay Osaka Namba）

2022年12月才開業的大阪難波東急STAY美居酒店（Mercure Tokyu Stay Osaka Namba），出先日本東急集團與法國雅高集團聯手建設，整體採用深色設計，極具時尚感，酒店還鄰近心齋橋商店街與美國村，位置方便，從難波站25號出口出發，只需5分鐘便到達。另外，酒店設有不同房型供選擇，其中閣樓套房與尊貴雙床客房，可俯瞰大阪市景的天際線，部分房型更設有小廚房與洗衣機。

大阪難波東急美居酒店（Mercure Tokyu Stay Osaka Namba）
房價：人均HKD$464起（標準大床房）
地址：大阪府大阪市浪速区難波中2丁目11−13
交通：南海電鐵難波站步行約6分鐘，或地鐵難波站步行約13分鐘
大阪難波東急美居酒店搶先預訂👉🏻 AgodaTrip.comBooking.com

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多關西（京阪神）酒店推薦👇
京都酒店京都新酒店大阪酒店大阪梅田酒店大阪親子酒店大阪高評分酒店大阪難波酒店大阪賞櫻酒店大阪環球影城附近酒店心齋橋酒店神戶酒店

更多日本酒店推薦👇
名古屋酒店札幌酒店函館酒店橫濱酒店相模原酒店沖繩酒店鹿兒島酒店熊本酒店福岡酒店富良野、美瑛酒店博多酒店仙台酒店金澤酒店米子酒店鎌倉酒店長崎酒店廣島酒店青森酒店天神酒店

更多香港酒店推薦👇
香港新酒店10間香港平價酒店12間香港親子酒店10間
香港Staycation酒店10間香港海景酒店12間

大阪酒店2024推介43間｜1分鐘到地鐵／近心齋橋難波／人均$153起大阪溫泉酒店16間推介｜人均$176起！私人風呂／近難波心齋橋車站大阪親子酒店25間｜空庭溫泉／水上樂園／近環球影城／人均$158起心齋橋酒店11間推介｜1分鐘到車站／人均$173起／露天溫泉高CP值
酒店住宿資訊
酒店
酒店
日本
日本旅遊
日本
難波旅遊/旅行
旅遊Jetso