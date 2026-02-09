京都新酒店25間2026｜無印風／露天風呂／1分鐘到車站／人均$150

京都新酒店2026！近年有不少京都新酒店落成，本文整理京都酒店必住推介，不但近車站交通方便，而且鄰近祗園四條站、神社及購物區等京都各人氣景點，部分設有露天風呂溫泉、榻榻米等，最平人均$150起，即看有哪些人氣酒店推介。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

京都酒店推介【1】希爾頓逸林酒店-京都站（DoubleTree by Hilton Kyoto Station）

希爾頓逸林酒店-京都站（DoubleTree by Hilton Kyoto Station）於2024年3月全新開幕，坐落在京都站旁邊，鄰近京都塔、鴨川、JR京都伊勢丹等景點及商場。酒店擁有272間客房及套房，配備浴缸及淋浴、落地景觀窗等，空間寬敞，套房另設廚房、客廳、按摩浴缸等設施。酒店亦配備健身室、洗衣間、餐廳、咖啡室等設施。酒店生活機能佳，附近有便利店、Donki及藥妝店。

希爾頓逸林酒店-京都站（DoubleTree by Hilton Kyoto Station）

房價：人均HK$441起（大床房）

地址：京都府京都市南區東九條西岩本町15

交通：京都站步行5分鐘

希爾頓逸林酒店-京都站搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

京都酒店推介【2】三井花園酒店 京都三條普米爾（Mitsui Garden Hotel Kyoto Sanjo PREMIER）

三井花園酒店 京都三條普米爾（Mitsui Garden Hotel Kyoto Sanjo PREMIER）在2024年7月才開幕，京都文化博物館、京都國際漫畫博物館、錦市場、本能寺等景點均步行可達，地理位置優越！酒店配備185間房，均設浴缸及淋浴，部分房間附帶洗衣機。酒店亦提供公共浴池、健身室、Spa、餐廳及酒吧等設施。酒店地理位置優越，附近有很多餐廳，樓下就是711。房間空間感大，可以打開2個行李箱也沒問題。

三井花園酒店 京都三條普米爾（Mitsui Garden Hotel Kyoto Sanjo PREMIER）

房價：人均HK$742起（高級大床房）

地址：京都市中京區三條通東都院東入菱屋町45-1

交通：烏丸御池站步行6分鐘

三井花園酒店 京都三條普米爾搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

京都酒店推介【3】京都六善酒店（Six Senses Kyoto）

京都六善酒店（Six Senses Kyoto）是國際頂級奢華酒店六善酒店在日本開設的首家酒店，於2024年4月開幕，附近有京都國立博物館、智積院、高島屋等。酒店擁有81間房，房間空間十分大，有咖啡機、浴缸或淋浴、暖氣等設施，大部分房型亦設有大露台、景觀浴缸等。酒店亦設有室內泳池、公共浴池、桑拿、健身室、Spa、餐廳等設施。

京都六善酒店（Six Senses Kyoto）

房價：人均HK$2,576起（高級特大床房；退房當天免費搭乘從酒店到京都站單程的士）

地址：京都府京都市東山區妙法院前側町 431

交通：清水五條站站步行15分鐘

京都六善酒店搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

京都酒店推介【4】京都東寺洛希爾酒店（Loisir Hotel Kyoto Toji）

京都東寺洛希爾酒店（Loisir Hotel Kyoto Toji）於2023年10月開幕，位於京都市中心，距離Aeon購物中心及東寺車站僅需3分鐘步程，前往東寺更只需步行7分鐘，十分方便！酒店雖然開業不久，但已經收穫不少好評！不少住客指酒店設施齊全、客房乾淨整潔，景色更是滿分！客房設計雖然簡約，但空間非常寬敞，浴室採用乾濕分離，夾萬設計在床頭，亦有提供插座。酒店亦設有洗衣間、單車租借服務、溫泉及桑拿等設施與服務。

京都東寺洛希爾酒店（Loisir Hotel Kyoto Toji）

房價：人均HK$230起（中等雙床房）

地址：京都府京都市南區西九條藏王町31-1

交通：東寺車站步行3分鐘或九條站步行13分鐘

京都東寺洛希爾酒店搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

京都酒店推介【5】京都御池失眠酒店（insomnia KYOTO OIKE）

京都御池失眠酒店（insomnia KYOTO OIKE）於2023年9月開幕，坐落在地鐵烏丸御池站2號出口旁邊，最快行1分鐘便到車站！除了出行交通方便，酒店亦鄰近元離宮二條城、二條陣屋、京都文化博物館、京都國際漫畫博物館等著名景點。酒店客方採用現代日式風格，床頭及檯面設有電源插座。浴室更有上中下三種模式蓬頭，很有特色。酒店亦設有休息區，供應咖啡、果汁以及麵包等小點，更有免費單車可以租用！

京都御池失眠酒店（insomnia KYOTO OIKE）

房價：人均HK$311起（高級大床房）

地址：京都府京都市中京區室町通押小路下る御池之町314

交通：烏丸御池站步行1分鐘

京都御池失眠酒店搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

京都酒店推介【6】美滿如套房飯店 京都中央 （Mimaru Suites Kyoto Central）

美滿如套房飯店 京都中央 （Mimaru Suites Kyoto Central）於2023年6月1日正式開幕營業，主打超大空間的服務式公寓。酒店統一提供19間85平方米空間的房間，配備客廳、廚房、和室與洗脫烘一體機，設備齊全且帶有日本古典氣息。酒店除了設備齊全，交通及觀光亦同樣方便，前往車站僅需5分鐘步程，京都文化博物館、京都國際漫畫博物館、頂法寺（六角堂）等景點均在步行距離10分鐘內！

美滿如套房飯店 京都中央 （Mimaru Suites Kyoto Central）

房價：人均HK$1,437起（兩卧室套房）

地址：京都府京都市中京区長浜町154-3

交通：烏丸御池站步行5分鐘

美滿如套房飯店 京都中央搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

香港機場快線優惠👉一買即用😍一來一回慳好多

京都酒店推介【7】東山丘陵（Higashiyama Hills）

東山丘陵（Higashiyama Hills）是2023年5月全新開幕的民宿，距離東山車站大約3分鐘步程，京都市美術館、細見美術館、平安神宮、京都市動物園等熱門景點全都在10分鐘步行距離內，觀光出行都一樣方便！酒店僅提供7間客房，採用純白搭配木質元素的日系設計，房間有充足的電源插座，床頭部分亦設有小型閱讀燈，非常貼心！

東山丘陵（Higashiyama Hills）

房價：人均HK$621起（高級雙床房）

地址：京都市東山區東鹽小路町421-1

交通：東山站步行3分鐘

東山丘陵搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

京都酒店推介【8】KAYA京都二條城貝斯特韋斯特品質精選酒店（Kaya Kyoto Nijo Castle, BW Signature Collection）

KAYA京都二條城貝斯特韋斯特品質精選酒店（Kaya Kyoto Nijo Castle, BW Signature Collection）於2023年4月底開幕，距離丸太町及二條城前站均僅需10分鐘步程。酒店附近亦有二條城、御金神社、京都國際漫畫博物館等景點，對於遊客來說非常方便！酒店裝飾考究，現代日式風格的客房加入了傳統元素，空間寬敞舒適，浴室採用乾濕分離，洗手盆設計在浴室外，亦設有傳統日式浴缸。有不少住客更表示酒店環境安靜、客房床墊舒服，物超所值！

KAYA京都二條城貝斯特韋斯特品質精選酒店（Kaya Kyoto Nijo Castle, BW Signature Collection）

房價：人均HK$434起（標準大床房）

地址：京都府京都市中京區油小路通丸太町下る大文字町50番

交通：丸太町或二條城前站步行10分鐘

KAYA京都二條城貝斯特韋斯特品質精選酒店搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

京都酒店推介【9】 樂卡斯塔酒店-京都東山三條（Hotel Legasta Kyoto Higashiyama Sanjo）

樂卡斯塔酒店-京都東山三條（Hotel Legasta Kyoto Higashiyama Sanjo）於2023年3月開幕，以江户時代武家及旅人投宿的「旅籠」為設計主軸。客房利用原木、混凝土、布料、馬賽克磁磚設計，大部分客房設有大面積窗戶，可眺望京都市景。客房浴室乾濕分離，洗手盆設置在起居空間，十分方便。酒店地理位置同樣便利，來往東山站只需步行2分鐘，寂光寺、細見美術館、京都市美術館、八坂神社、花見小路等熱門景點亦均在步行距離10分鐘內，超方便！

樂卡斯塔酒店-京都東山三條（Hotel Legasta Kyoto Higashiyama Sanjo）

房價：人均HK$401起（舒適大床房（帶浴缸））

地址：京都府京都市東山區西海子町49

交通：東山站步行2分鐘

樂卡斯塔酒店-京都東山三條搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

京都酒店推介【10】京都四條河原町彩鴻飯店（Travelodge Kyoto Shijo Kawaramachi）

京都四條河原町彩鴻飯店（Travelodge Kyoto Shijo Kawaramachi）於2023年3月開幕，位於京都市中心地帶，距離京都市役所前站及三條京阪站分別6分鐘及9分鐘步程。酒店地理位置優越，除了近車站，前往京都文化博物館、京都武士忍者博物館、河原町通等景點亦均在15分鐘步程內可抵達。酒店客房設計簡約，雖然空間不大但設施齊全，窗戶景觀開揚、浴室設有浴缸，亦有提供雪櫃、夾萬、睡衣等。

京都四條河原町彩鴻飯店（Travelodge Kyoto Shijo Kawaramachi）

房價：人均HK$160起（標準大床房帶城景）

地址：京都府京都市中京區河原町通三條下RU二丁目山崎町240

交通：京都市役所前站步行6分鐘；三條京阪站步行9分鐘

京都四條河原町彩鴻飯店搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

京都酒店推介【11】祗園精英露台酒店（Gion Elite Terrace）

祗園精英露台酒店（Gion Elite Terrace）於2023年3月開幕，開業不久即收穫不少好評！住客均表示酒店位置方便、客房舒適乾淨，而且地理位置非常好。酒店客房主打公寓形式，有廚房、客廳及用餐桌等，設計以木質元素及白色調為主，富有大自然風情，配有陽台及寬敞的浴室，部分客房更自帶室內溫泉及桑拿！客房亦非常智能化，除了可以智能操控客房裝置，更可以在電視上觀看Netflix！酒店雖然距離車站較遠，但鄰近亦有不少著名景點可以步行到達，尚算方便。

祗園精英露台酒店（Gion Elite Terrace）

房價：人均HK$864起（家庭雙人房）

地址：京都府京都市東山區高台寺毘沙門町44-21

交通：祗園四條站步行12分鐘

祗園精英露台酒店搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

京都酒店推介【12】THE GENERAL KYOTO 四條新町（The General Kyoto Bukkouji Shinmachi）

THE GENERAL KYOTO 四條新町（The General Kyoto Bukkouji Shinmachi）於2023年3月開幕，坐落於河原町，距離四條站5分鐘步程，鄰近京都寶可夢中心、佛光寺、京都武士忍者博物館等旅遊景點。酒店客房設計帶有商務感，雖然沒有提供辦公桌，但整體空間寬敞，躺平兩個大型行李箱也沒有問題！酒店亦有提供洗衣機和休息室，提供小點和飲料，非常貼心！

THE GENERAL KYOTO 四條新町（The General Kyoto Bukkouji Shinmachi）

房價：人均HK$363起（高級特大床房）

地址：京都市中京區新町通西木小路百壽屋町392

交通：四條站步行5分鐘

THE GENERAL KYOTO 四條新町搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

京都酒店推介【13】京都梅小路花傳抄（Kyoto Umekoij Kadensho）

京都梅小路花傳抄（Kyoto Umekoij Kadensho）於2022年開幕，是充滿京都風情的新溫泉旅館。酒店距離JR梅小路京都西站僅需步行2分鐘，前往鐵道博物館及京都水族館都在10分鐘步程內，附近更有便利商店、公園、餐廳等配套設施，觀光出行都十分方便！酒店採用日式風格設計，整座建築內基本上都鋪設了榻榻米，可以赤腳周圍走！此外，在酒店亦可以享用大眾浴場、岩盤浴、免費的私人湯屋、免費宵夜蕎麥麵！酒店客房則採用了典型日系木質家具及日式床鋪，床頭設有USB和插座，更放置了雙人沙發，空間超大！

京都梅小路花傳抄（Kyoto Umekoij Kadensho）

房價：人均HK$774起（雙床房；包午夜餐及溫泉大浴場）

地址：京都府京都市下京區朱雀内畑町41-10

交通：JR梅小路京都西站步行2分鐘

京都梅小路花傳抄搶先預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

京都酒店推介【14】京都四條里士滿高級酒店（Richmond Hotel Premier Kyoto Shijo）

京都四條里士滿高級酒店（Richmond Hotel Premier Kyoto Shijo）位於阪急烏丸站及大宮站中間，前往車站近需5分鐘步程，地鐵四條站亦在烏丸站旁邊，交通非常方便！從酒店出發前往二條城尚算近，僅需步行約15分鐘。酒店設計充滿現代日式風格，客房則帶有商務感，有足夠空間打開大行李箱。浴室為乾濕分離，洗手盆在浴室外，非常方便！雖然酒店沒有娛樂休閒設施，但櫃台有提供免費日用品及女性用品，下午更會有免費點心，走廊更設有自動販賣機、製冰機及微波爐！

京都四條里士滿高級酒店（Richmond Hotel Premier Kyoto Shijo）

房價：人均HK$352起（城景中型雙人房）

地址：京都四条通油小路東入傘鉾町50番

交通：京都阪急烏丸站或京都地鐵四條站步行5分鐘

京都四條里士滿高級酒店搶先預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

京都酒店推介【15】京都源氏，設計酒店成員（Genji Kyoto, a Member of Design Hotels）

京都源氏，設計酒店成員（Genji Kyoto, a Member of Design Hotels）位於京都市中心鴨川河畔，鄰近渉成園，距離清水五條站亦僅需5分鐘步程。酒店的外建築是現代版的傳統京町屋排屋，兩旁都是小屋，充滿懷舊氣息！酒店樓高5層，僅提供19間客房，非常寧靜舒適！酒店客房融合了日式與西式風格，設有榻榻米和沙發休閒區，採用和紙照明，部分客房更設露台，可以飽覽鴨川河畔的絕美景色！酒店除了每層都有小庭園外，頂層是「天空森林花園」，種了很多植物，而且可以俯瞰鴨川河畔景色，非常寫意！

京都源氏，設計酒店成員（Genji Kyoto, a Member of Design Hotels）

房價：人均HK$964起（豪華花園房）

地址：京都府京都市下京區波止土濃町362-3

交通：京阪電車清水五條站步行5分鐘

京都源氏，設計酒店成員搶先預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

京都酒店推介【16】京都都喜天麗酒店（Dusit Thani Kyoto）

京都都喜天麗酒店（Dusit Thani Kyoto）2023年9月才開幕，是泰國五星級飯店品牌都喜國際的旗下酒店。酒店定位主打「城市綠洲」，融合日本文化的貼心簡約以及泰式渡假休閒感覺，客房窗戶可以無死角觀賞城景或庭院景色，非常寫意！想完全放鬆身心，更可以享用酒店泳池、SPA及花園等設施。酒店雖然距離地鐵站較遠，但京都塔、西本願寺、東本願寺等景點都在步行可達的距離，非常方便！

京都都喜天麗酒店（Dusit Thani Kyoto）

房價：人均HK$1041起（豪華特大雙人床房）

地址：京都市下京區西洞院町466番

交通：五條站步行9分鐘、京都車站約步行12分鐘

京都都喜天麗酒店搶先預訂👉🏻 Agoda｜Booking.com｜Trip.com

京都酒店推介【17】京都四條烏丸麗嘉廣場酒店（RIHGA Place Kyoto Shijokarasuma）

京都四條烏丸麗嘉廣場酒店（RIHGA Place Kyoto Shijokarasuma）2023年4月才開幕，前身是2018年開幕的Nest Hotel。酒店面積雖然不算大，但日系感十足，客房空間也尚算寬敞雅緻，設計簡約之餘亦帶有日本特色。此外，酒店的早餐亦相當精緻，讓旅客可以完全感受日本人的飲食文化！若怕吃不慣，鄰近亦有Family Mart，想到遠一點的地方，步行2分鐘便可到達地鐵站，想去邊就去邊，非常方便！

京都四條烏丸麗嘉廣場酒店（RIHGA Place Kyoto Shijokarasuma）

房價：人均HK$158 起（標準雙床房）

地址：京都府京都市下京區山王町 551 番地

交通：烏丸線四條站或阪急京都線烏丸站6號出口步行約2分鐘

京都四條烏丸麗嘉廣場酒店搶先預訂👉🏻 Agoda｜Booking.com｜Trip.com

京都酒店推介【18】京都東山希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Kyoto Higashiyama）

京都東山希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Kyoto Higashiyama）於2023年8月開幕，前身為京都東山清水森仁酒店。酒店從公共空間到客房內部都貫徹「無印風」的日系木色風格，簡約之餘亦富有日本特色！酒店亦有公共浴場、健身室、餐廳及酒吧等娛樂設施，鄰近亦有多間超市及便利店，步行3分鐘便可抵達地鐵站，吃喝玩樂一樣方便！

京都東山希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Kyoto Higashiyama）

房價：人均HK$445起（豪華雙床房）

地址：京都市東山區本町一丁目45番地

交通：清水五條站步行3分鐘

京都東山希爾頓逸林酒店搶先預訂👉🏻 Agoda｜Booking.com｜Trip.com

京都酒店推介【19】ASAI京都四條（ASAI Kyoto Shijo）

ASAI京都四條（ASAI Kyoto Shijo）為泰國都喜國際旗下酒店，於2023年6月開幕。酒店以簡約設計結合日本文化藝術，並融合泰式元素，京都寺廟文化配以泰國民族圖騰、榻榻米的床墊配泰國編織座椅等，讓旅客可以一次享受兩種文化衝擊！此外，酒店位處市中心，除了來往地鐵站僅5分鐘步程外，附近亦有熱鬧的河原町購物區、錦市場、平等寺因幡堂等景點，全部皆步行可達，非常方便！

ASAI京都四條（ASAI Kyoto Shijo）

房價：人均HK$212起（舒適雙人房）

地址：京都府京都市下京區松原通烏丸東入俊成町444

交通：四條站步行5分鐘

ASAI京都四條搶先預訂👉🏻 Agoda｜Booking.com｜Trip.com

京都酒店推介【20】京都Trinity Resol酒店（Hotel Resol Trinity Kyoto）

京都Trinity Resol酒店（Hotel Resol Trinity Kyoto）地段方便，從大阪機場乘坐大巴前往京都市役所前站，步行約5分鐘就可到達；若想前往其他景點，亦有不少班次的巴士可以前往河原町、四條、祇園等，同時鄰近購物商業區，步行3分鐘已經到達地下步行街、24小時便利店。酒店客房富有日系特色，雖然用色偏沉但亦讓人感覺平靜，整體設施乾淨舒適。此外，酒店更提供免費大浴場温泉，讓你可以完全放鬆，性價比極高！

京都Trinity Resol酒店（Hotel Resol Trinity Kyoto）

房價：人均HK$219起（大床房）

地址：京都市中京區麩屋町通御池上る上白山町249

交通：京都市役所前站步行約5分鐘

京都Trinity Resol酒店搶先預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

京都酒店推介【21】京都烏丸六角光芒酒店（Candeo Hotels Kyoto Karasuma Rokkaku )

京都烏丸六角光芒酒店（Candeo Hotels Kyoto Karasuma Rokkaku）是由明治時期民居改建而成的傳統日式旅館，地理位置便利， 位於烏丸御池站附近，同時鄰近Kyoto Shigaku Kaikan Conference Hall、祗園四條站等人氣景點。酒店內部主打日式傳統裝潢風格，配合古色古香設計，客房則以現代日系簡約風為主調。此外，酒店亦設有町屋休息室及超美庭園，更有分男女浴場、桑拿等，絕對物超所值！

京都烏丸六角光芒酒店 （Candeo Hotels Kyoto Karasuma Rokkaku）

房價：人均HK$377起（特大床房）

地址：京都府京都市中京區骨屋町149

交通：烏丸御池站步行約5分鐘

京都烏丸六角光芒酒店 搶先預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

京都酒店推介【22】四條河原町溫泉空庭露台京都（Sora Niwa Terrace Kyoto）

四條河原町溫泉空庭露台京都（Sora Niwa Terrace Kyoto）為溫泉度假京都酒店，於2022年6月開幕，距離阪急電鐵京都河原町車站僅步行1分鐘，附近更有不同人氣景點，例如鴨川京都市中心、祗園四條站等，地理位置方便。酒店客房有日系奢華感，有不同日本暗花作點綴，內部則主打特色琉球榻榻米，更設有高層大浴場、頂樓休息室「空庭Terrace」，可以欣賞鴨川、清水寺及東山等美景，屬京都必選之一！

四條河原町溫泉空庭露台京都（Sora Niwa Terrace Kyoto）

房價：人均HK$533起（大床房（帶浴缸））

地址：京都府京都市下京區河原町通四条下る2丁目稲荷町324番地

交通：阪急京都河原町站步行4分鐘

四條河原町溫泉空庭露台京都搶先預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

京都酒店推介【23】京都東山東急酒店-泛太平洋酒店（THE HOTEL HIGASHIYAMA KYOTO TOKYU, A Pan Pacific Hotel）

京都東山東急酒店-泛太平洋酒店（THE HOTEL HIGASHIYAMA KYOTO TOKYU, A Pan Pacific Hotel）位於京都東山，距離東西線的東山車站步行約4分鐘，前往JR京都車站的八條出口，亦有提供免費接駁巴士來往酒店，鄰近平安神宮、祗園四條站等人氣景點，地理位置極佳！酒店主打簡約自然裝潢，提供乾淨舒適客房，配備由職人親手組裝的茶具及提供美味早餐，入住前和退房後都可以寄存行李，非常方便！

京都東山東急酒店-泛太平洋酒店（THE HOTEL HIGASHIYAMA KYOTO TOKYU, A Pan Pacific Hotel）

房價：人均HK$268起（高級大床房）

地址：京都府三条通夷町175番2

交通：東山站步行約4分鐘

京都東山東急酒店-泛太平洋酒店搶先預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

京都酒店推介【24】京都椿本站那祖納旅館（Nazuna Kyoto Tsubaki St.）

京都椿本站那祖納旅館（Nazuna Kyoto Tsubaki St.）2020年6月開業，由擁有110年歷史的町家改建而成，距離阪急四條大宮站或大宮站步行6分鐘左右，而且鄰近便利店，1分鐘就可到達，非常方便！酒店設計風格獨特，內裡設有一條與外面世界隔離的舊花街，鋪着石板的街道在傍晚會點上燈籠，燈火通明，夜幕下更顯京都古樸風味，內部提供榻榻米空間、半露天風呂等，極具特色！客房亦以日系風格作為主調，寬敞舒適！

京都椿本站那祖納旅館（Nazuna Kyoto Tsubaki St.）

價錢：人均HKD$3,311起（水奢華房；包晚餐）

地址：京都市下京區高辻通大宮西入坊門町838

交通：阪急四條大宮站或大宮站步行6分鐘

京都椿本站那祖納旅館預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

京都酒店推介【25】京都三條王子智能酒店（Prince Smart Inn Kyoto Sanjo）

京都三條王子智能酒店（Prince Smart Inn Kyoto Sanjo）於2022年開幕，距離阪急大宮站僅需步行2分鐘，鄰近Gallery Hill Gate、Gallerynisui、Ryofu等人氣景點，步行短距離就可到達。酒店以智能服務為賣點，採用高科技自助式人工智慧，僅透過手機就可以辦理入住手續，並提供自助設施、服務機器人等，時尚方便，客房整潔乾淨，是平價之選！

京都三條王子智能酒店（Prince Smart Inn Kyoto Sanjo）

房價：人均HK$150起（標準雙床房（A））

地址：325 Maruyacyo Nakagyo-ku, 河原町, 京都

交通：阪急大宮站步行2分鐘

京都三條王子智能酒店搶先預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多關西（京阪神）酒店推薦👇

京都酒店｜京都新酒店｜大阪酒店｜大阪梅田酒店｜大阪親子酒店｜大阪高評分酒店｜大阪難波酒店｜大阪賞櫻酒店｜大阪環球影城附近酒店｜心齋橋酒店｜神戶酒店

更多日本酒店推薦👇

名古屋酒店｜札幌酒店｜函館酒店｜橫濱酒店｜相模原酒店｜沖繩酒店｜鹿兒島酒店｜熊本酒店｜福岡酒店｜富良野、美瑛酒店｜博多酒店｜仙台酒店｜金澤酒店｜米子酒店｜鎌倉酒店｜長崎酒店｜廣島酒店｜青森酒店｜天神酒店