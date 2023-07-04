德國旅遊｜城堡遊10大打卡推介如置身童話　附地址票價開放時間

德國擁有最多夢幻城堡，中世紀的古堡已成為去德國旅人的必訪之地。10大德國城堡推介，沉浸於浪漫宮殿裏，讓你置身於童話世界。



德國10大城堡

【1】Schloss Neuschwanstein 新天鵝堡

新天鵝堡位於巴伐利亞州的福森小鎮附近，是一座著名的浪漫主義建築。1886 年，路德維希二世國王去世七週後，新天鵝堡開放給公眾參觀。據說，路德維希二世國王是因為害羞，為了遠離公共生活，而建造這座城堡。現在，他的「私人避難所」已經開放給大量旅客參觀。

新天鵝堡是歐洲最受歡迎城堡之一，每年吸納140萬人次參觀。城堡的外觀與《睡美人》中的城堡非常相似，使它成為了動畫中城堡的原型之一。這座城堡並不是為了代表皇家而設計的，而是作為一個休息的地方，好讓路德維希二世可以逃入他的夢幻世界。因此，新天鵝堡建築風格都生動地闡釋了他的理想和渴望。

官網：Schloss Neuschwanstein

購票：Schloss Neuschwanstein 門票

地址：Neuschwansteinstraße 20, 87645 Schwangau

電話：+49 8362 93083-0

票價：€17.5

開放時間：4月-10月15日 9:00-18:00；10月16日-3月 10:00-16:00

每天開放（1月1日、12月24-25日、12月31日除外）



【2】Schloss Charlottenburg 夏洛滕堡宮

夏洛滕堡宮是柏林最大、最重要的宮殿建築群。它是霍亨索倫七代統治者最喜歡的隱居地之一。他們反復設計具豪華室內裝飾的獨立房間，同時也將部分花園改造成皇家宏偉。如今，宮殿中風格品味和用途的要求不斷變化。在第二次世界大戰中，夏洛滕堡宮遭受嚴重破壞後，宮殿大部分進行了重建和重新裝修。宮殿的裝飾和大廳的佈置忠於原本設計。

+ 1

這座夏洛滕堡宮的中央結構，是由熱愛藝術的 Queen Sophia Charlotte 和她的丈夫Frederick I 委託建造。最令人印象深刻的，最套房和藝術收藏。瓷櫃、Palace Chapel和 Frederick I 的臥室是宮中最宏偉的亮點。

+ 11

官網：Schloss Charlottenburg

購票：Schloss Charlottenburg 門票

地址：Spandauer Damm 10-22 14059 Berlin

電話：+49 (0) 30.3 20 91-0

票價：€14起

開放時間：4月-10月 星期二 - 星期日10:00 - 17:30；11月-3月 星期二 - 星期日10:00 - 16:30

（最後入場時間為閉館前 30 分鐘）



【3】Burg Hohenzollern 霍亨索倫堡

霍亨索倫城堡是家族王朝的祖宅，位於施瓦本阿爾布外圍。城堡以新哥德式強烈英雄主義風格而聞名，與齊名於世的新天鵝堡浪漫主義形成強烈對比。它不僅是一座博物館，更是一個歷史悠久的熱鬧勝地，全年吸引數十萬遊客。

除了藝術收藏，如畫廊、銀器和瓷器以及普魯士國王的王冠之外，城堡更會舉辦音樂會、露天電影院、展覽和聖誕市集。使城堡成為一個具多元化吸引力的文化場地。

官網：Burg Hohenzollern

購票：Burg Hohenzollern 門票

地址：72379 Burg Hohenzollern

電話：+49 7471 2428

票價：€10起

開放時間：10:00 - 18:30

休息日：2023 年 9 月 2 日 | 2023 年 11 月 27 日 | 2023 年 11 月 28 日 | 2023 年 12 月 4 日 | 2023 年 12 月 11 日 | 2023 年 12 月 18 日 | 2023 年 12 月 24 日 | 2023年12月31日



【4】Burg Eltz 埃爾茨城堡

Burg Eltz 坐落於 Eltz Forest 之中，是自然保護區，山谷深處、遠離現代建築、完全被自然包圍，讓遊客沉浸在中世紀之旅。城堡被認為是「歐洲最美麗的城堡」、「石頭童話」和「騎士城堡的縮影」，幸好它沒有受到戰爭的損害。從建造至今，一直由同一家族擁有和維護。

+ 5

Burg Eltz 的建築風格在過去八個世紀仍然保留許多原始家具在原處。城堡裏面珍藏盔甲、劍和戟，以及華麗的宮廷金銀文物。

+ 11

官網：Burg Eltz

購票：Burg Eltz 門票

地址：Gräflich Eltz'sche Kastellanei Burg Eltz Burg Eltz 1 D-56294 Wierschem

電話：+49 2672 95050-0

票價：€6起

開放時間：4月1日-11月1日 星期一 - 星期日9:30

（最後入場時間為17:00）



【5】Schloss Moritzburg 莫里茨堡

Schloss Moritzburg 是《格林童话》中灰姑娘城堡的原型，建於1542年，周邊環繞著湖泊和森林。從文藝復興時期的建築改造成巴洛克風格的水上狩獵宮，配上宮殿黃牆紅頂，映照在湖上的 Schloss Moritzburg 在藍天白雲下顯得鮮明。

+ 2

如今，Moritzburg 是撒克遜巴洛克（Saxon Baroque）和邁森瓷器（Meissen porcelain）愛好者的著名聚會場所。撒克遜工匠和藝術家合作設計了7個大廳和 200 多個房間的內部裝飾。Moritzburg 就像一件藝術品，結構清晰，與景觀和諧。

+ 2

官網：Schloss Moritzburg

購票：Schloss Moritzburg 門票

地址：Schloßallee 1, 01468 Moritzburg

電話：+49 35207 87318

票價：€4起

開放時間：10:00-18:00



【6】Cochem Castle 科赫姆城堡

Cochem Castle 不僅是一座在巨大峭壁上古老的城堡，更是歷史和文化愛好者的必去之地。在摩澤爾河上最高的山城堡之一，城牆聳立在河谷旁邊，其海灣和城垛引人注目。Cochem 曾遭到嚴重損壞，後來被商務參贊買下，並以與 19 世紀浪漫主義的新哥特式風格，進行了修復。

+ 2

前往城堡的道路中，沿途的葡萄園，宛如一幅五彩斑斕的圖畫令人驚嘆。Cochem 裏的Knight’s Hall（騎士廳）、Dining Hall（食堂大廳）、Trophy Room（戰利品室） 和 Bower（涼亭）等房間的裝飾和展品，為城堡增添濃濃的歐風。

+ 11

官網：Cochem Castle

購票：Cochem Castle 門票

地址：Schlossstraße 36, 56812 Cochem

電話：+49 2671 255

票價：€6起

開放時間：3月11日 – 11月1日 9:00-17:00；11月2日 – 12月23日 10:00-13:00



【7】Schloss Drachenburg 龍巖堡

Drachenburg 原意是作為避暑聖地，建築者以瑞士風格的酒店，在 Drachenburg 建造了北歐木屋主題的公寓，可以從山腳乘坐城堡專列火車到達這裡。地下室有餐廳、城堡佈置典雅有貴氣，旅客可付費參觀。城堡周圍所種植的針葉樹和野生動物保護區，為環境營造了大氣派的氛圍。

結合自然與文化、浪漫風景的 Drachenburg 每年吸引成千上萬的遊客， 參觀者可以漫步在具歷史意義的觀景公園內，欣賞令人歎為觀止的萊茵河和七風山兩大著名景點。 除了參觀， Drachenburg 更有來自7個國家、30多位藝術家的表演項目。通過雜技、喜劇以及歌唱音樂劇等等，融入城堡習俗及歷史，令旅客有更深刻的城堡之旅。

+ 11

官網：Schloss Drachenburg

購票：Schloss Drachenburg 門票

地址：Drachenfelsstrasse 118，D-53639 Königswinter

電話： +49 2223 90197-0

票價：€6起

開放時間（2023）：3月4日-10月1日 11:00 - 18:00；10月10日-11月1日11:00 a.m. - 6:00；11月2日- 12月30日 12:00-17:00 （12月24日 休息）



【8】Heidelberger Schloss 海德堡城堡

Heidelberger 是浪漫主義城堡，站立在宮殿的階級上，就可以飽覽內卡河畔（Neckar）城市的壯麗景色。環繞內廷的建築物也是宮殿建築的典型風格，屹立着人物雕塑群，是文藝復興時期的珍貴藝術品。每年吸上百萬來自世界各地的遊客來參觀，一睹至19世紀早期以來，就一直是浪漫代名詞的 Heidelberger 之風采。

+ 4

Heidelberger 一直活躍於文藝復興建築活動，因此在城堡內有大批具防禦能力的典型建築，例如玻璃大廳、奧特凱恩里希宮（Otteinrichsbau）、弗里德里希宮（Friedrichsbau）、英國宮都是文藝復興時期的宏偉建築建築，其中建築設計讓城堡顯得更加莊重嚴肅。

+ 9

官網：Heidelberger Schloss

購票：Heidelberger Schloss 門票

地址：Schlosshof 1 69117 Heidelberg

電話：+49(0)62 21.53 84 72

票價：€4.5起

開放時間：4月1日-10月31日 11月1日-3月31日 9:00-18:00 （12月 24，31，25 休息）



【9】Schwerin Palace 什未林城堡

Schwerin 城堡規模整體以淡黃色為主，高貴而典雅，是德國最後一個皇妃曾經住過的地方，現在是德國梅克倫堡-前波美拉尼亞州州議會的會址。城堡範圍內的樓塔高低交錯、層次分明。城堡牆外精緻小巧的露台，配上廣場內的噴泉雕像互相呼應，被稱為「北德的新天鵝堡」。

Schwerin 王宮主要是老王宮的基礎上改建和擴建，被看作為浪漫派歷史主義建築的代表作，在改建過程以中法文藝復興式宮殿為榜樣。

官網：Schwerin Palace

購票：Schwerin Palace 門票

地址：Lennéstraße 1, 19053 Schwerin

電話：+49 385 58841572

票價：€2.5起

開放時間：星期二-星期日 10:00-17:00



【10】Lichtenstein Castle 利希滕施泰因城堡

Lichtenstein 騎士團是一個受人尊敬的騎士家族，城堡建於1840年，靈感來自 Wilhelm Hauff 的小說 -《利希滕斯坦》，採用新哥特式風格。城堡場地包括 Gerobau、教堂、寬敞的城堡花園和浪漫的城堡庭院。經過修復和重建，可以看到晚期浪漫主義生活文化的華麗輝煌。

Lichtenstein Castle 也被稱為「Württemberg´s fairytale castle」，因為它的建築風格和陳設品讓浪漫品味永存，對中世紀的致敬。軍械庫、15和16世紀彩色玻璃、中世紀晚期繪畫的城堡教堂，以及有狩獵場景、格言和祝酒的壁畫酒室是Lichtenstein的最大亮點。城堡的樓梯間，旅客更可以見到著名的「Schützen vom Lichtenstein」。

+ 5

官網：Lichtenstein Castle

購票：Lichtenstein Castle 門票

地址：Schloss Lichtenstein 1, 72805 Lichtenstein

電話：+49 7129 4102

票價：€2起

開放時間：四月-十月 9:00-17:30；十一月-十二月 10:00-16:00

