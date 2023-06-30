日本旅遊｜東京下町七夕祭文化活動　街頭大祭典附地址+日期+交通

7月6日起為期5天的「第36屆下町七夕祭」，旅客可以在東京代表性景點「晴空塔」下體驗。七夕慶典，合羽橋大街上有七夕裝飾，同時集齊遊行、街頭表演、茶點攤、阿波舞及跳蚤市場等眾多活動。就算隻身一人來參與，也能去感受當地熱鬧氣氛，體驗不一樣的七夕情人節。



東京下町 浪漫七夕祭

事隔四年，下町七夕節再次盛辦，7月6日開始，為期五天的祭典會為大家帶來彩色鮮艷的彩球裝飾、遊行、傳統表演等。東風夜放花千樹，那人會在下町七夕節？說不定會遇上異地緣呀！

+ 2

「七夕」是日本夏天的「五節句」之一，據說是在奈良時代從中國織女與牛郎的故事傳來，做為當時日本皇族的宮中盛事來舉行，形成現今的七夕節日。

祭典將在「河童橋本通」舉行，位於東京的上野和淺草之間，遊客可以在東京標誌性景點「晴空塔」下體驗七夕祭，長約1.2公里的「合羽橋」上會有大大小小的七夕裝飾以及提燈。據說，裝飾是當地商店街的市民和小朋友製作。晚上，街道就會被照出一條星河，為下町商店街增添浪漫氣氛。

+ 5

笹竹願望紙條

商圈內各處準備了笹竹，遊客可以將自己的願望寫在紙條上，然後隨意掛在笹竹上。而紙條也不是隨便挑的，紙條分為五種顏色，代表金木水火土，每個顏色含義也不同。

白色代表金，履行義務以及遵守約定；青色或綠色木，代表提高為人處世能力，行善積德；黑色或紫色代表水，祈福學業順利，步步高升；紅色代表火，感謝祖先與父母；黃色代表土，信任與善待他人。

+ 1

吹流

吹流是七夕節期重要的裝飾品之一，據說也有避邪的含義。垂下來的部分代表織女織布時的「線」，有著祈求織布手藝變好的。

+ 5

開幕

開幕式將在「合童橋大街」舉行，表演者會從上野遊行到淺草。越中大原船在傍晚會從上野出發，駛向淺草。表演者柔而有力的舞蹈，配上敲桶節奏，在太陽落山時氣氛特別有意境。

+ 8

7月8日時間表︰

13:00 開幕式

13:15-15:00 方陣遊行（包括警視廳摩托車隊、管樂團、鼓隊）

16:00-18:10 越中大原祭（表演日本傳統舞蹈和民歌）



街頭表演

下町七夕祭最大的看點，就是週六直至週日的遊行以及舞蹈。每年慣例的「越中おわら節」（越中大原祭）、「阿波舞」、「佐渡おけさ」（佐渡島歌舞）等非常有名，會表演日本傳統舞蹈和民歌。

+ 14

7月9日時間表︰

11:00-18:00 遊行

11:30-13:30 阿波舞

12:00-18:00 在會場自由活動

12:30-14:00 佐渡おけさ



茶點攤

7月8日的10:00-20:00和7月9日的10:00-19:00，「河童橋本通」會變成行人專用道路。當地的商店街將在「河童橋本通」設店舖和攤位，讓遊人體驗夏季祭典氛圍。現場更會有台東區「姊妹城市」，群馬縣綠市和福島縣南會津町的特產，例如清酒、米和乾麵。

+ 8

（官方圖片）

下町七夕祭

地址：東京都台東區 河童橋本通

日期：2023年7月6日-7月10日

※主要活動將於7月8日(週六)和7月9日(週日)兩天舉行

交通：JR「上野車站」步行5分鐘

