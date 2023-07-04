深圳旅遊｜網民選10大深圳商場冇乜冷氣　"真係熱死人上次差啲暈"

深圳熱門商場確實又大又先進！然而，當大家真的北上逛一圈，絕大部分人都不約而同地表示：商場唔夠冷氣好熱！夏季來臨，就著深圳商場冷氣不足，近日有網民在討論區中列選深圳10大不夠冷氣的商場，呼籲怕熱的人要「避雷」！究竟深圳商場冷氣為何普遍不足？即睇網民意見。



網民選深圳10大商場不夠冷氣

自通關而來，港人北上深圳度假已是常態。不過，隨著天氣漸熱，愈來愈多港人發覺深圳商場好熱、冷氣嚴重不足。近日，在「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」Facebook群組中，更有網民選了深圳10大商場不夠冷氣，呼籲怕熱的人請「避雷」。

有網民列選深圳10大不夠冷氣商場，隨即引發熱討。（截圖自「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」Facebook群組）

網民列選深圳10大不夠冷氣商場

1. 購物公園 coco park

2. 寶安中心站 壹方城

3. 坪洲站 大仟里

4. 下沙站 kk one

5. 華強路站 中航君尚

6. 大劇院站 kk mall

7. 海月 寶能太古城

8. 國貿 金光華

9. 百鴿籠 萬象匯

10. 雅寶 星河 world



深圳絕大商場都被指冷氣不足。（圖片來源：小紅書＠深圳建筑）

網民有共鳴 逛深圳商場熱到暈經歷

帖文一出，隨即吸引大量網民熱討。不少人分享自己在深圳逛街「熱到暈」經歷，當中最多人指coco park最熱，直指完全沒冷氣，熱到「癡線」！至於皇廷廣場、連城天地及1234 space都是「蒸籠級」熱度，不帶風扇的話真頂唔順等。

即睇網民「熱到暈」經歷！ 👇 👇 👇

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深圳大型商場COCO Park常有不少港人遊玩👇 👇 👇

然而，亦有不少網民表示，不是深圳冷氣不足，而是香港冷氣太勁！有些網民反而批評香港開冷氣過度，商場室內與戶外溫差差太遠「凍壞人」、十分浪費等。

即睇網民反批評香港冷氣過冷意見！ 👇 👇 👇

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亦有網民表示香港冷氣太冷，國內冷氣又太不足，兩者如平均一點就好！ 👇 👇 👇

配合國家綠色政策 國內商場恆溫26℃

對深圳商場不開太勁冷氣的問題，有網民分享絕非為慳錢或孤寒，此政策主要配合中國《十四五規劃》提出的綠色節能方向——大型商場、賓館、餐廳、寫字樓等須嚴格執行公共建築空調溫度控制標準，夏季製冷溫度設置不低於26℃，商場溫度如若低於26℃，被當局抽查發現的話，將面臨重額罰款。對於香港沒有明確的室內溫度限制制度，北上逛商場時，自然會「熱唔慣」！然而，內地的綠色節能規劃已進行多年，國內人生活上早已慣了。

網民分享國家《十四五規劃》綠色節能方針！ 👇 👇 👇

對於深圳商場太熱的問題，還有網民笑談「解決方案」，如「避開去商場食飯，去獨立地舖較涼爽」、「覺得熱就躲去超市凍櫃避暑」、「常備風扇仔」等，怕熱的朋友不妨試試。