深圳手信｜港人北上爆買陽山水蜜桃$10個買斷市　4招教分辨真偽

深圳手信！趁假期不少港人會北上旅遊，除了吃喝玩樂外，順便也會買土產回家品嘗，而近日風頭躉莫過於「陽山水蜜桃」！不少網民表示「一桃難求」，不攞籌買不到、早上10:45逛超市已全部售罄等，爆買情況認真誇張！



內地水蜜桃質素媲美日本水蜜桃

陽山水蜜桃來自無錫，被譽為「水做的骨肉」，出名皮薄味甜又多汁，質素超班。早前，在「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」Facebook群組中，有網民分享陽山水蜜桃食評，大讚這些水蜜桃質素絕不亞於日本的水蜜桃，重點定價僅$10個，足足平過香港買到的日本水蜜桃一大截！消息一出，隨即掀起搶購水蜜桃熱潮，更有網友拍照自己一箱箱爆買的情況，更有人指自己早上10:45逛盒馬超市已全部售罄，求問攞籌買桃攻略，非常誇張！

近日被香港人爆買的陽山水蜜桃（圖片來源：小紅書＠食乐园运输过港物流）

不少香港人成功買到陽山水蜜桃，並即時報分享哪兒還有得買及試食感想等！

即睇網民分享 👇 👇 👇

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陽山水蜜桃 中國與日本水蜜桃混種

講到陽山水蜜桃，之所以味道媲美日本桃，皆因它是由浙江奉化的白芒蟠桃、玉露水蜜桃，加上由日本引進的白鳳水蜜桃，在陽山經過多年培育及改良而成。現時陽山水蜜桃主要產區為江蘇省無錫陽山鎮，此區與山東肥城、河北深州及浙江奉化被公認為中國四大傳統產桃區。

4招分辨真偽陽山水蜜桃

作為近年人氣爆燈的水蜜桃，市面上也紛紛出現「Ａ貨」陽山水蜜桃！可靠觀測、香氣、質感及味道等四個方法去分辨真假！

觀測：成熟的陽山水蜜桃一般乳白色或乳黃色，不會像市面常見的蜜桃般整隻紅潤。

香氣：陽山水蜜桃聞起來，香味份外鮮甜濃郁。

質感：陽山水蜜桃由於肉嫩，含水量多，不易用手掰開，「Ａ貨」一般好易一掰為二。

味道：冒版水蜜桃果肉通常較硬，吃上口也較酸，正宗陽山水蜜桃清甜多汁，入口即化。



購買陽山水蜜桃攻略 大型超市購買安心

雖則知道分辨真偽陽山水蜜桃方法，不過想避免買到「Ａ貨」，建議還是在大型超市購買最穩陣，如盒馬鮮生，Ole精品超市、Blt精品超市、天虹超市及7FRESH七鮮（另稱七鮮超市）等。盒馬是港人熱門逛超市地方，所以通常很快被掃光。Ole精品超市則可先於網上預購，於指定日子到所選分店取貨，不過缺點是價格略高，但重量亦相對略重(±250g)，質量較佳。

最多港人去盒馬鮮生掃陽山水蜜桃，所以通常好快賣晒。（資料圖片）

淘寶/拼多多有賣 找信譽好店家

此外，現時在淘寶或拼多多都可入手陽山水蜜桃，甚至可購送到口岸快遞代收，但相對容易收到A貨或爛果風險，須找信譽良好的店家。