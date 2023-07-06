福岡旅遊｜福岡地鐵增信用卡搭車優惠　7月7起$35全日搭直接入閘

福岡地鐵最新優惠！由7月7日起，大家不但能繼續以信用卡繳付福岡地鐵車資，更能從中享用優惠！只需以同一張信用卡乘車且於同日內繳付滿640日圓（約港幣$35）車費，信用卡便不會再於同日再扣除任何車費，讓大家免費享受餘下的旅程。



福岡地鐵新增信用卡搭車優惠

早在今年初，福岡地鐵全線車站已容許乘客以信用卡（包括Visa、美國運通、發現卡、中國銀聯、大來國際、JCB）繳付車資。大家不用再在售票機前排長龍買車票，也不一定要在出發前花時間購買IC卡。

相關文章︰福岡旅遊｜地鐵七隈線延伸3月通車 天神南直達博多去機場更快

福岡地鐵（圖片來源：日本車輛製造株式會社）

而7月7日起，福岡地鐵更會提供優惠予使用信用卡繳付車資的乘客。乘客只需以同一張信用卡乘車且於同日內繳付滿640日圓（約港幣$35）車費，信用卡便不會再於同日再扣除任何車費，當日剩下的車費皆為免費，即是大家只需約港幣$35，便可全日走遍福岡鐵路沿線景點。

（圖片來源：福岡地鐵）

福岡地鐵連接福岡市中心多個旅遊景點以及機場。大家飛抵福岡機場，便可以乘搭地鐵前往各大景點。福岡地鐵沿線的景點有東長寺、福岡亞洲美術館、福岡城舊址、福岡麵包超人主題館等。