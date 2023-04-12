魚木樹香港3大打卡位｜太子/大角咀/梅窩都有！歐陸教堂/賞花步道

【魚木樹香港】春暖花開，無暇出國賞花，一樣可在香港欣賞澎湃花海！近日，香港魚木樹紛紛盛放，花朵外觀猶如繡球花，一顆顆密集生長在樹上，看上去十分浪漫！今次記者分享幾個必影魚木樹打卡位，只要捕捉好角度，輕鬆拍出異國風美照，偽旅行無難度！

魚木樹香港｜太子歐陸教堂魚木樹滿開！澎湃賞花步道 3大打卡位

魚木樹（又稱樹頭菜），由太平洋島嶼及東南亞一帶引入香港，一年共有兩次花期，分別為每年3月至5月；9月至10月，屬香港常見的樹木。每次花期維持2星期左右，先會開出白色的花朵，隨後花色會漸漸變黃，尾聲時花瓣飄落，更會形成花吹雪靚景，別有一番風情！

魚木樹是香港市區常見的觀賞樹，開花規模以太子道西一帶最為盛大。（IG @daydaycheckin 授權）

最近魚木樹在香港盛放，太子、大角咀為魚木樹滿開的地方，當中有兩個魚木樹拍照好去處，分別為太子歐陸教堂及大角咀澎湃黃白賞花步道，兩個地點拍照構圖都超美！有興趣的朋友記得記下以下位置！

（IG @daydaycheckin 授權）

香港魚木樹打卡位【1】聖德肋撒堂、太子道西

想拍出外國感，太子道西聖德肋撒堂就是最佳之選！大道兩旁連同教堂，約有40多棵魚木樹。教堂裡的魚木樹更茂密得連成一線，猶如教堂的「鬍鬚」，正面角度拍照，效果非常有趣！不過，太子道西非常多車，建議在教堂對出的行人天橋上拍攝較為安全，且可多角度捕捉魚木樹美景呢！

香港魚木樹打卡位【1】聖德肋撒堂、太子道西

地點：聖德肋撒堂對出的行人天橋，由旺角花墟至太子道西沿途



香港魚木樹打卡位【2】大角咀櫻桃街行人天橋

在連接旺角亞皆老街與大角咀櫻桃街的行人天橋上，也是拍攝魚木樹的熱點！天橋兩旁種滿了魚木樹，盛開的魚木花幾乎將行人天橋「湮沒」，站在魚木花海的夾縫中拍照，十足置身電影場景般夢幻！

被魚木樹包圍的大角咀行人天橋。（IG @daydaycheckin 授權）

整條行人天橋都是被魚木花圍繞，花花隧道美不勝收！微風吹拂，花瓣隨風散落，優美的程度媲美外國賞花！

香港魚木樹打卡位【2】大角咀櫻桃街行人天橋

位置：連接旺角亞皆老街與大角咀櫻桃街的行人天橋



香港魚木樹打卡位【3】梅窩碼頭路

離開市區，離島一樣有看魚木樹的好去處！比如梅窩碼頭路，整條路都種了魚木樹。這兒的魚木樹樹齡較低，所以較市區所見的樹矮小，配合梅窩的低密度樓房，非常適合人像拍攝！

魚木樹必看觀賞點【3】梅窩碼頭路

位置：梅窩碼頭路沿途

