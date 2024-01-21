台灣深度遊｜苗栗三義民宿福田瓦舍　桐花季賞花、玩狗、看螢火蟲

事情是這樣的～去年四月的時候因為想說很久沒到郊區去走走了，又想到那個時間點正好是苗栗的桐花季，於是便安排了三義的三天兩夜行程，其中一晚住的是「木雕博物館」不遠處的「微微風民宿」，另外一晚我訂的就是這間「福田瓦舍」。（文中出現的油桐花跟螢火蟲在每年的四、五月左右才會出現）



福田瓦舍位於苗49舊山線、龍騰斷橋與勝興車站的中間點，如果你們的行程本來就有安排要去龍騰斷橋和勝興車站參觀的話，這個地點算是還蠻不錯的，但提醒大家一下，這附近並沒有餐廳或便利店之類的，覓食比較不方便一點。（不過業者有提供預約制的午、晚餐，也可以提早跟他們訂餐）

按圖看看福田瓦舍的位置和外觀👇👇👇

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這裡的自然景觀真的蠻迷人的，放眼望去四周都是山林的景觀，讓人真的有徜徉在大自然中、相當放鬆愜意的感覺。

民宿那個拱形紅磚牆的外觀真的很有特色，應該是仿「龍騰斷橋／魚藤坪斷橋」斷裂之前的模樣設計的吧！？如果你們是出來玩很喜歡拍一堆照片的人的話，光是在這民宿其實就很好拍了。

我自己出去外面住很喜歡體驗各式各樣不同的住宿環境，不管是時尚現代的還是這種比較古早味的都各有各的味道。被爬藤植物覆蓋的階梯扶手其實也有著獨特的美感。

按圖看看福田瓦舍超漂亮的桐花，還有民宿中的可愛狗狗👇👇👇

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進去就是Check-in的大廳了，早餐也是在這邊享用。旁邊是螢火蟲觀賞的集合處，你們如果是在可以賞螢的季節入住的話，櫃台服務人員會告知晚上的集合時間還有參加的意願。（我們本來不太想參加的...因為怕要走去很遠的地方然後又要花很多時間，後來才曉得賞螢地點就在民宿旁邊而已，超近，所以就報名了）

大廳裡面的佈置也蠻有品味的，不說的話還以為是來到了什麼咖啡廳一樣。白天的時候採光非常明亮，如果你們是一群朋友一起來玩的話，這邊應該也可以當成交誼廳，大家可以去外面買小吃、點心回來邊享用邊聊天什麼的。

民宿旁邊的小徑就是通往賞螢區域的。但更讓人驚豔的是這邊的桐花開得超級茂盛，原本我們這一趟是有安排去其他地方賞桐花的，後來赫然發現福田瓦舍這裡根本就是最佳的賞花地點、根本可以不用再特地跑去其他地方了～

地上那些全都是才凋零不久的桐花，超壯觀的～重點是很多知名的賞桐花景點觀光客都人滿為患，但來福田瓦舍賞花基本上有包場的感覺，你們愛拍多久就拍多久～

今年我可能不會想來再來賞桐花，因為去年已經有賞到超滿足、美照也拍夠多的感覺了...坐著再拍一張。飄落在池塘裡的桐花也很美，坐在這邊靜靜看著就讓人有心情變平靜的感覺。到現場去看的感受會比透過螢幕看照片更明顯。

賞完花以後剛好業者帶著咪咪出來散步，我們也開心地與牠互動，原來咪咪是一隻還蠻親人的狗呢～

其實除了咪咪以外，這邊還有阿善跟善寶兩隻貓咪也在這邊出沒，不過牠們看到人就會警戒，想對牠們拍照，牠們也會馬上跑走，所以看看就好了。

再來帶大家到二樓看我們這次入的房間吧～👇👇👇

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這裡的房型名稱都還有意思的，比如說我們住的這間叫「福娘」，其他房型名稱還有「霜之朝」、「生石花」、「桃美人」、「若歌詩」...等等，都是好詩情畫意的名字！

進到二樓的室內必須先換上室內拖鞋。二樓的公用區域有雪櫃，客房內是沒有的喔～還有賀眾牌的飲水機，晚上不想花太多錢的話也可以帶泡麵回來泡。

「福娘」的房型在訂房網內是叫做「標準雙人房」，我覺得空間還蠻寬敞的，含衛浴聽說有30平方公尺，大概9坪左右。房間就乾乾淨淨、蠻溫馨的，木質的地板我覺得有拖得很乾淨，就算直接赤腳走在上面感覺也沒什麼灰塵。

然後我也蠻喜歡房中的小茶几跟懶骨頭的，有種讓人可以賴在這邊呈現軟爛狀態的感覺～懶骨頭還蠻適合用來放腳的。

其他房內的設施就還蠻基本的，跟一般民宿差不多。衛浴的備品是放在梳妝台鏡子前的木盒內。

床舖的部份網路上有些評論說躺起來很硬，但我跟我朋友是覺得還OK，沒有軟到不行，也沒有硬到讓人睡得很不舒服的地步，可能有些人平常睡的都是高檔名床，睡不習慣這種比較一般的床吧！？

衛浴空間雖然沒有乾濕分離，不過磁磚看起來都蠻乾淨的，沒有看到什麼恐怖的陳年污垢或生鏽的地方。沐浴備品是「上山採藥」的，平常住不起四、五星級飯店的旅人們應該對這品牌非常熟悉。小缺點是沒有提供大條的浴巾。

因為覺得民宿提供的晚餐有點貴（有提供味噌鮭魚鍋、香菇大雞腿鍋以及素食養身鍋，不過聽說蠻好吃的）...所以我們是事先從便利店和手搖飲店買了一些東西回來吃。

二樓有一個露天的平臺，站在這邊也可以賞花。黃昏的時候夕陽的光暈還挺美的。

入夜以後準備出門去賞螢嘍～👇👇👇

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當晚的集合時間是19:00，參加的房客只有我們跟另外一間客房的四個女生。因為螢火蟲非常忌諱光害，所以等下我們走那條小路的時候，手機開手電筒模式的光源要用紅色的玻璃紙蓋住，這樣才能降低對牠們的影響。

拍螢火蟲的時候不能開閃光燈，只能用「慢速快門」慢慢拍，一般會建議用單眼相機搭配腳架和快門線來拍，不過我沒有特別準備那些東西，就簡單拍一下而已...

隔天醒來以後，一打開二樓通往露天平台的門就看到蔚藍的天空以及開滿桐花的桐花樹，真的讓人有神清氣爽的感覺。山裡的空氣也感覺格外清新，可以多吸個幾口。

伸個懶腰以後就準備下樓吃早餐了～👇👇👇

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這裡的早餐乍看之下是清粥小菜，但又跟一般的清粥小菜好像有點不一樣...（聽說早餐有時會推陳出新，所以你們來的時候未必是提供這個內容）它有特別取一個名字叫做「阿咪狗の味噌雜炊粥」，網路上評價兩極，有人覺得精緻可口，也有人覺得粗茶淡飯、非常小氣...

我自己是覺得這種早餐還蠻有日式的感覺的，就份量不會讓你吃到超飽，但口味都還不錯也蠻爽口的，不是走重鹹、重油的路線。粥裡面加了青花菜、高麗菜、竹筍、蕈菇、洋蔥、紅蘿蔔等食材一起去熬煮，吃不夠的話都可以再續。我還蠻喜歡這樣的早餐的啦～（我比較不喜歡自助吧都是煙肉、熱狗、多士的那一種）

飲料的部份可以從無糖芝麻豆漿、擂茶、黑咖啡中三選一，也是走養生路線的感覺。

以上就是這次的分享，我自己是覺得雖然房間的部份設施普普通通，但其他部份，比如說業者親切的態度還有這邊可以賞花、賞螢、賞星空等都很加分，所以在我心目中它依然是一間值得推薦的優質民宿，大家有在尋找三義住宿的話不妨可以參考看看唷～

福田瓦舍

地址：苗栗縣三義鄉一鄰龍騰26號

電話：(03)787-6156



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