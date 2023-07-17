河內機票｜HK Express超抵越南$0機票　香港來回河內連稅$808起

河內機票優惠！HK Express（香港快運航空）推出$0機票，大家只需要繳付稅項與雜費，便能以$808起的特價來回香港與越南首都——河內。相關機票即日起開始接受預訂，出發日期至12月中旬，有興趣的朋友記得盡快去航空公司官方網站搶購！



HK Express超抵$0香港至河內機票！

HK Express推出$0越南機票，大家即日起至7月19日，能以$0預訂由香港赤鱲角機場來回河內內排國際機場的機票。來回連稅、雜費最平約$808起！要留意，相關費用不包括寄艙行李。來回航程的20公斤寄艙行李費，約為$300。

（截圖來源：香港快運航空）

（截圖來源：香港快運航空）

可預訂$0機票的出發日期為今年8月18日至12月12日，涵蓋暑假、中秋、重陽等適合外遊的假期。

（截圖來源：香港快運航空）

此外，優惠期間購買河內機票的旅客，可於加購20kg寄艙行李限額時，得到$100折扣，減少旅費上的開支。

HK Express客機（林頌華攝）

河內文化氣息重 歎美食遊古蹟使費少

作為越南首都的河內，保留了不少賦當地特色的舊建築，文化氣息濃厚。此外，河內物價較香港低，大家能以平價享受當地美食、參觀名勝古蹟。

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河內的美麗景色、特色餐廳位置可參閱以下連結：

HK Express河內機票優惠

訂購日期：2023年7月17日至7月19日

出發時間：2023年8月18日至12月12日

價錢：$808起（來回連稅、雜費）

購票網站：https://www.hkexpress.com/zh-hk/promos/han_flashsale_0717/?icid=han_flashsale_0717

