越南美食｜河內+胡志明市10大餐廳推介！水上/花園用餐 DIY鱧魚鍋

越南美食推介！提到越南菜，不少人會聯想起越南粉、生雞蛋咖啡或是法式麵包。除了上述3種越南名饌之外，越南還有著鱧魚鍋、鮮魚米紙卷等特色食品，讓人垂涎三尺。而在河內以及胡志明市，供應佳餚的餐廳在市中心街頭上隨處可見，部份食肆更具備特色設計作賣點，適合打卡。

越南美食｜河內+胡志明市10大餐廳推介！

越南作為前法國殖民地，早於19世紀已引入西方烹飪技術，令法國菜跟越南菜在當地相當知名。河內與胡志明市分別作為越南的首都與最大城市，具特色的餐廳特別多！在街頭上閒逛，都不難尋到珍奇美味。

越南餐廳推介【1】Tinh hoa ẩm thực Việt

具有傳統越南風裝潢的Tinh hoa ẩm thực Việt提供傳統越南菜。餐廳所在的越南北部，當地民眾偏好的口味較香港清淡，菜餚的味道不如香港般重，有著不少香港鮮見的菜式。當中包括飯餅、蓮子豬肉等。享用美食過後，可在餐廳裡打卡，拍下越南風情照。

Tinh hoa ẩm thực Việt

地址： 越南河內 64 P. Quán Sứ, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm



越南餐廳推介【2】Mekong Taste Restaurant

Mekong Taste Restaurant處於靠近胡志明市的一段湄公河上，單是建築於水上的特點，已相當有特色。大家可以一邊用膳，一邊觀賞船艇在河上穿梭，感受水鄉風情。餐廳供應香港少有的象耳魚，大家可要求侍應即場製作鮮魚米紙卷，侍應會將魚拆肉，再用米紙將肉和菜包起來。

Mekong Taste Restaurant

地址： 越南前江 Ấp Thới Thạnh, Mỹ Tho



越南餐廳推介【3】Cha Ca Thang Long

位於古老大樓裡的Cha Ca Thang Long供應百年越南傳統美食鱧魚鍋（Cha Ca ）。大家可以把骨頭不多的鱧魚放到鍋上，再加入牛油、香蔥烹煮。其後，大家可以將賦有重度牛油香味的魚肉加入蝦醬、花生、魚露，伴粉麵吃。此外，餐廳亦供應口感香脆而皮不厚的越式春卷。

Cha Ca Thang Long

地址： 越南河內 19 - 21 - 2D - 6B, Duong Thanh, Hoan Kiem



越南餐廳推介【4】Laang Central

Laang Central以蒂芙尼藍色（Tiffany Blue）為主色調，餐廳的扶手、樓梯、招牌、桌椅、欄杆，都用上了這種明亮的顏色，適合喜歡夢幻感覺的朋友專程到場打卡。記者實試了餐廳的椰子抹茶，飲品的椰子味重、甜味重，在加入濃濃的抹茶後，香醇甘甜，相當美味。

Laang CENTRAL

地址： 越南胡志明市 18 Ngô Văn NămBến Nghé, Quận 1



越南餐廳推介【5】Cuc Gach Quan Restaurant

在小路旁開設、大門隱蔽的Cuc Gach Quan Restaurant帶有神秘感。而將門推開並進入餐廳範圍後，大家便可以發現這間餐廳草木茂盛、紛紅駭綠的美麗一面，在美草樹木的圍繞下用餐。餐廳各位置皆擁有不同的氣氛，大家可按喜好選擇在花園中、大樓裡或露台上用膳。記者欣賞餐廳的炸豆腐，有層次得來，外層不會太厚，內裡亦不韌，十分可口。

Cuc Gach Quan Restaurant

地址： 越南胡志明市 10 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1



越南餐廳推介【6】Pho 2000

提到越南餐廳，怎可能不提及越南粉？記者到訪了位於胡志明市市中心、交通方便的越南粉餐廳——Pho 2000，實試了生牛肉湯河粉。生牛肉帶有鮮味，而河粉的湯底則鹹得來帶點甜味，挑動味蕾，與在香港越式食肆吃到的有點不一樣。整碗河粉相當不錯，值得一嘗。

Pho 2000

地址： 越南胡志明市 210 Đ. Lê Thánh Tôn, Street, Quận 1



越南餐廳推介【7】Bún chả Hương Liên

除了牛肉粉，越南的烤肉榨粉（Bún chả）也相當知名。製作烤肉榨粉時，廚師會把烤肥豬肉（chả）放在載有白米粉（bún）及香草的盤子上，並加入醬料醃製。記者親訪的Bún chả Hương Liên所製作的烤肉榨粉，更曾吸引美國前總統奧巴馬親自臨場一試！Bún chả Hương Liên的烤肉榨粉充滿肉香，鬆軟易入口。

Bún chả Hương Liên

地址： 越南胡志明市 24 P. Lê Văn Hưu, Phan Chu Trinh, Hai Bà Trưng



越南餐廳推介【8】Scoopy Ice Cream

Scoopy Ice Cream位於胡志明市的一條窮巷之中，猶如一間「隱世雪糕店」。這間雪糕店供應的大部份雪糕皆加入了酒，讓舌尖沉浸於冰涼的甜味之中，同時加入酒味。此外，店內的修裝與色彩皆使用了80、90年代的，潮得來帶有懷舊感，玩味十足！

Scoopy Ice Cream

地址： 越南胡志明市 Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1



越南餐廳推介【9】Cafe Giang

雞蛋與咖啡2種食材，拼起來看似格格不入，但在越南便流行用來製作出具當地特色的生雞蛋咖啡。記者在河內親訪了越南首家供應生雞蛋咖啡的咖啡廳，並親自試飲！關於生雞蛋咖啡的由來、味道、賣相、價錢，可參閱下文：

越南餐廳推介【10】Buihaus Coffee and Workshop

越南一座公寓因具有多家咖啡店而被喻為「咖啡公寓」，公寓裡的咖啡店各有特色。而位於7樓的Buihaus Coffee and Workshop擁有露台，讓人一邊享用各種咖啡、果汁或沙冰，一邊俯瞰胡志明市的景緻，度過一個休閒的下午。

Buihaus Coffee and Workshop

地址： 越南胡志明市 42 Đ. Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, 7樓

