河內旅遊｜3日2晚越南河內+寧平行程！搭艇仔遊水都 古街區歎美食

河內旅遊行程！隨著越南重新向世界開放，不少香港人都選擇到越南，揭開這個似遠還近的國家之神秘面紗。河內作為首都，距離香港亦不遠，是不少人首次到訪越南時，首個前往的旅遊目的地。記者在當地導遊的帶領下，於3日2夜中「快閃」河內的主要景點以及鄰近古都——寧平的名勝群。探索越南中世紀的建築，北部的自然風光，享受夜生活。

河內旅遊｜3日2晚河內+寧平快閃行程！

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作為越南首都的河內，保留了不少賦當地特色的舊建築，文化氣息濃厚。而河內鄰近的舊都——寧平，則保留了越南的山水風光。與越南最大城市胡志明市相比，河內與寧平予人偏向內斂、較不熱鬧的感覺，但當地較寧靜的環境，適合想遠離繁囂的朋友。從香港到河內，機程只需約2小時，跟到台北差不多時間，適合港人作「快閃」旅行之目的地。

河內旅遊行程【Day 1】享受燈紅酒綠夜生活

目前，有一半由香港前往河內的航班，均會於下午稍後時間才飛抵當地。大家辦理好出入境手續並抵達市區後，或許經已是晚上。不用怕！河內的酒吧街在傍晚才摩厲以須，等待著大家入夜後光臨。

河內酒吧街

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河內酒吧街是當地人飲酒作樂的好去處，街道兩旁酒吧與食肆林立，街上有小販即場叫賣，非常熱鬧。每逢週五、六、日、假期或假期前夕，酒吧街更會禁止車輛駛入，食肆會在路上放置餐桌，讓來自不同國家的人可以一邊在街上舉杯暢飲，一邊感受歡樂的街頭氣氛。各種酒水由50,000越南盾（港幣約$16）起，不算貴。

而預算較高的朋友，可以到被評為全球第46強的俱樂部——「河內1900 Club」。俱樂部不但把供美酒小食，更有DJ即場打碟與跳舞，將現場慶悅的氣氛推至頂點。

河內旅遊行程【Day 2】上山下水探索舊首都

距離河內約100公里的寧平，是越南在丁朝、前黎朝時期的首都。寧平山清水秀，浮嵐暖翠。優美的環境與區內多幢上百年的古建築，被政府合組成「長安名勝群」，並開發成旅遊區。名勝群於2014年被聯合國教科文組織列為世界遺產。

陸龍灣

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在陸龍灣，大家可以登上舢舨，欣賞寧平的自然風光。要注意！整趟船程約2至3小時，在晴朗的日子乘搭容易曬傷、中暑，亦消耗體力。登船前謹記先做好防曬、避暑措施。旅程中，除了普通的水道，舢舨更會深入坑道。部份坑道相當矮，所有乘客與船長要一同伏身才能通過。雖有一定危險性，記者亦差點碰到頭，但卻讓人感到十分刺激。

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該處的2,000艘舢舨會接載乘客沿水道作「跳點遊」，每當途經古蹟，大家都可在毗鄰的碼頭上岸參觀，再返回船上繼續行程。沿途的古蹟，以供奉神明、大臣的廟宇為主，大部份文物刻或寫上了越南往日廣泛使用的漢字，特別讓香港旅客感到親切。而建於海上的「長安水寺」更猶如越南版「海上鳥居」，適合打卡留念。

努爾洞

努爾洞是傳說中龍伏、昂首之地。比起洞穴，努爾洞的山更受歡迎。大部份遊客會登上努爾洞的山頭，飽覽寧平風光、與山頂上的石龍合照。

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除了陸龍灣，努爾洞亦是長安名勝群中，需要耗用較多體力，甚至耗用耐力的景點。要目睹石龍的神態，必先步上約400級樓梯，來回一共要走800級。記者用了約1小時由山腳步至山頂。雖然天氣炎熱，亦因樓梯每級高度不一而不好走，但看到努爾洞一帶大美的山光水色，記者覺得遊山的辛苦是值得的。

昇龍水上木偶劇院

長安名勝群雖美，但多個在名勝群的景點會在晚上關閉。記者在當晚返回河內，欣賞了同屬文化遺產的水上木偶劇。

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水上木偶劇是越南的傳統文藝表演，據聞已有逾千年歷史，由泛濫時有農民於水上提起木偶自娛的行為演化而成。操偶師會站在水池裡，於布幕後控制木偶。除了在水上擺動外，昇龍水上木偶劇院裡的部份木偶更能夠噴火、噴水，相當震撼。劇場更有樂隊即場奏樂，讓演出更精彩。

河內旅遊行程【Day 3】河內古街文化．美食遊

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河內市中心古蹟眾多，古蹟之間的距離相近，適合於同一日一併遊覽。於老城區倘佯的同時，亦可以尋覓到地道美食。

昇龍皇城遺址

昇龍皇城是於李朝開始陸續建成的文化建築群，是昔日部份越南皇帝的居所。越戰期間，北越建立的越南人民軍就曾於城內建造據點D67號樓，作會議及指揮之用。

河內古街區

河內古街區是古時河內重要的商業中心，多個行業亦在區內設店、擺賣，非常熱鬧。每個行業都會聚集於一條街，令區內衍生出絲街、米街、紙街、金銀街等36條街道。今時今日，金銀街仍保存了不少販售金器、銀器的店舖，街上一座名為金銀亭的廟宇亦予以保留。

此外，大家可於金銀街找到法式麵包、生雞蛋咖啡等既美味又便宜的越南地道美食，。關於生雞蛋咖啡的味道與由來，可參閱下文：

河內文廟

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河內文廟是當地昔日用作供奉孔子以及考試的場所，越南皇帝更不時親自到場內監考。今天，文廟經已轉化為名勝古蹟，展出昔日的考試及監考用品。文廟在越南相當知名，更被印上越南盾鈔票之上。

河內火車街

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河內火車街因著有火車軌貫穿而為名，街道2旁有不少壁畫、咖啡店、桌椅，是一條具有文青氣息的街頭。要留意！火車真的會駛經此處，聽到火車響號時，謹記盡快離開路軌範圍。河內火車班次較為疏落，若想看到火車穿越窄巷的瞬間，謹記先翻查火車時間表。

聖若瑟主教座堂

受法國殖民者的影響，河內引入了不少歐洲式建築。當中，1886年落成的聖若瑟主教座堂，由當時的主教自行燒製紅磚和瓦片來建造，相當宏偉。現在，教堂已成為遊客的打卡熱點。大家若想參觀建築內部，則需要預留時間參與週日的崇拜。