韓國即食麵10大必食推介！網民讚蠔湯濃芝士足　加1物煮麵更彈牙

韓國即食麵10大推介！作為韓國國民美食，韓式即食麵亦深受港人歡迎！然而市面上的韓國公仔麵五花八門，牌子極多，那一款才是最好食？近日有網民出Post推介多款好味韓式即食麵，如芝士麵、新出的蠔湯麵都有上榜！即睇必食推介！



提到韓國即食麵，港人最常聽莫過於辛辣麵，細心留意，其實韓國即食麵有很多牌子及口味，即便麵質都各有特色，辛辣麵僅屬入門級別。今次記者整合了網民心目中的世一韓國即食麵，不知大家又啱唔啱心水？附上煮麵小秘訣，讓大家在家輕鬆煮出地道的韓風口味。

韓國即食麵除了是韓國國民美食，更是繁忙打工族的醫肚良物！（圖片來源：《THE K2》劇照）

網民熱推 必食10大韓國即食麵

韓國即食麵生產商每年都會出產新口味為大眾製造驚喜，早前有網民在討論區中分享的食麵心得，除了經典的芝士味麵、炸醬撈麵及薯仔麵，今年新出的蠔湯海鮮拉麵及辣拉麵都好評如潮！雖然好食，但部分即食麵入貨量少見，很多網民抱怨一麵難求，基本上買到也是撞手神。

即睇網民熱推10大韓國即食麵，排名無分先後 👇 👇 👇

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1. 不倒翁 - 超濃芝士拉麵

2. 不倒翁 - 真蠔海鮮風味拉麵

3. 三養 - 香辣雞肉味撈麵

4. 農心 - 炸王炸醬撈麵

5. 農心 - 安城湯麵

6. 農心 - 浣熊海鮮烏龍麵

7. 農心 - 薯仔麵

8. 八道 - 一品炸醬撈麵

9. 韓國 - TheMishik 美食匠人辣拉麵

10. 不倒翁 - 金拉麵



市面上有超多韓國即食麵，不知那一款最好食？（資料圖片）

韓國即食麵煮麵秘方加白醋？5招煮出濃鮮香

根據世界即食麵協會（簡稱WINA）的報告，韓國是全球消費即食麵最高的國家。韓國人不但對食即食麵好執著，加入芝士、雞蛋、大蔥、泡菜、年糕、午餐肉，香腸等各式配料去豐富麵食，連煮麵時間、調味粉跟麵餅下水的先後次序都好講究。

1. 550ml法則

即食麵湯底濃度會影響整體口味，建議550ml清水加入一整包調味粉味道剛剛好。



2. 調味粉先投入水中，後放麵餅

韓國人先會在水中倒入調味包，後煮熟麵，提高水的沸點，再入麵條，質地會更好。



3. 加入白醋提鮮

韓國人在煮麵時加入兩茶匙白醋，以酸味增加湯頭的香口鮮濃，醋亦有助麵條更彈牙。



4. 按個人喜好加配料

在即食麵中加入泡菜、洋蔥、大蔥等，加強酸辣度，增加湯頭鮮甜。



5. 麵8分熟時下生雞蛋 冚蓋煮3分鐘

當麵煮到8成熟時，是打雞蛋最好時間，雞蛋完整打在麵條上，蓋上蓋子多煮3分鐘，水煮蛋輕鬆成形，伴麵同食一流。

