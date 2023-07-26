深圳美食｜火燒瓦罐粉¥9.9起　豪歎爆膏龍蝦/鮑魚/老火湯 附地址

深圳美食！每逢周末北上搵食，成了不少港人的指定動作！然而，成日食片皮鴨或海底撈，幾好食都會悶，今次記者不妨轉戰街頭，分享深圳特色的地道小食！深圳寶安區有家人氣粉面店，長期雄霸大眾點評粉面榜No.1位置！這兒專吃由老火湯熬製的瓦罐粉，配料還選擇多多，豐儉由人，即點即燒，最平¥9.9食到！



深圳火燒瓦罐粉、18小時老火湯¥9.9起

深圳寶安區出名工業發達，為應付上班族快靚正的食飯步伐，此區份外多地道小吃及美食攤檔，是熱愛街頭美食的人必去之地！如愛吃粉面，寶安區人氣第1的「憨手作瓦罐粉」絕對值得一訪！這裡主打即點即燒的瓦罐粉，以經過18小時熬製的老火湯為基底，配上各式配料，如龍蝦鮑魚、老鴨、黃鱔甲魚、田雞…等配料，豐儉由人，價錢由¥9.9至¥98之間，非常抵食！

必食龍蝦鮑魚海鮮粉 蝦肉爆膏湯底鮮甜

「大龍蝦鮑魚海鮮粉 ¥98」是憨手作瓦罐粉的招牌菜，每份均有半隻龍蝦（一隻另加¥100）、1隻鮑魚，配合彈牙的老火湯面，端上來的時候還有咕嚕嚕的熱氣，色香味俱全！內地網民讚這個粉好足料，蝦肉多膏鮮甜，鮑魚炆得軟腍，湯底鮮甜，CP值極高！

除了最吸精的龍蝦鮑魚海鮮粉，店家多款瓦罐粉都深受歡迎，如酸辣的酸蘿卜老鴨 ¥18、帶微辣的老友田雞豬金錢 ¥25及紅燒黃鱔甲魚粉¥35等都人氣高企！用餐時可無限任食酸菜、蘿蔔漬、辣豆角、酸辣粉黃豆、菜脯、芫茜等小配料，嫌未夠飽，還可免費加麵，好佛心！

憨手作瓦罐粉

營業時間：11:00-14:00；17:00-22:00

地址：深圳順豐路15號

交通：深圳地鐵5號線，翻身地鐵站B出口，步行280米

