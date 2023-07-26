IKEA︳原隻小龍蝦菜單$29起回歸　4大家居新品廚具傢具同步登場

IKEA最近宣布原隻蒜香小龍蝦大熱回歸！多款小龍蝦美食同步登場，如小龍蝦腸片長通粉、小龍蝦芒果沙律、明太子小龍蝦包等，小龍蝦Fans必不可錯過！此外，為迎接活力仲夏，IKEA也帶來4大繽紛家居新品系列，為屋企注入快樂氣氛。



IKEA重推原隻小龍蝦！小龍蝦美食多重奏

踏入仲夏，又是小龍蝦當造季節。最近IKEA就宣布原隻小龍蝦於今年8月正式回歸，意味著各大IKEA分店，將重現大啖食小龍蝦的盛況，相信又會吸引到大批忠實小龍蝦迷支持。

蒜香小龍蝦 $53（圖片來源：IKEA官方）

提到小龍蝦，大家最關心相信是牠的養殖環境，而IKEA也指其餐廳所選用小龍蝦符合水產養殖管理委員會(ASC)認證，大家可放心食用。

IKEA小龍蝦限定菜單：

1. 蒜香小龍蝦 $53

蒜香小龍蝦經烹調後，肉質嫩滑，帶有淡淡甜味，配上惹味蒜香令人食指大動，誘人的滋味不能錯過。

供應日期：8月1日至 8月31日

（圖片來源：IKEA官方）

2. 小龍蝦腸片長通粉配新奧爾良忌廉汁 $49

小龍蝦腸片長通粉配新奧爾良忌廉汁的香濃小龍蝦搭配鹹味腸片，一次嚐盡海陸滋味。長通粉配以濃郁的新奧爾良忌廉汁，以輕微的辣味作點綴，皇牌搭配令人垂涎欲滴。

供應日期：8月1日至 8月31日

（圖片來源：IKEA官方）

3. 小龍蝦芒果沙律 $43

小龍蝦芒果沙律小龍蝦肉質嫩爽口，伴以清甜的芒果果肉和新鮮沙律菜，健康滋味滿分。

供應日期：8月1日至 8月31日

（圖片來源：IKEA官方）

4. 明太子小龍蝦包配薯條 $29

明太子小龍蝦包配薯條的小龍蝦肉質爽彈，肉味鮮甜。大大啖咬一口小龍蝦包，足料超滿足！

供應日期：8月1日至 8月31日

（圖片來源：IKEA官方）

IKEA 8-9月其他限定美食：

IKEA 香港餐廳及美食站 8 月及 9 月將會推出多款豐富菜式及小食，主打東南亞風美食，旨在令人胃口大開，令人不用出國，同樣吃得啖啖滿足。

全新4大繽紛家品系列 展現活力家居

IKEA公布2022年度全球家居趨勢調查 (Life At Home Report) 結果，發現自疫情過去，大眾對家居的期待和看法有所改變。隨着留在家的時間變長，更多人在家追求尋求愉悅感，於是創新採用大膽色彩、圖案締造獨特風格，讓大家透過用色絢爛奪目的傢具家品，為家居注入快樂活力！IKEA 於今季推出 Nytillverkad、BRUKSVARA、TABBERAS 及 UPPFYLLD 四大色彩繽紛的系列，除了造型用心，還兼顧對傢具功能性的需求，美觀與實用並重。

Nytillverkad 八十周年復刻系列 豐富色彩致敬經典家品

IKEA 為慶祝開業八十周年，特別推出全新 Nytillverkad 系列，從過往設計中啟發新靈感，精挑細選出多款經典傢具，並結合清新愉悅的顏色配搭和嶄新物料材質，符合新世代的大膽設計家品。

BRUKSVARA 睡房全系列 鮮明配色點綴專屬空間

全新推出 BRUKSVARA 寢室傢具系列，包含多款必備實用家品，並以明亮活潑的配色圖案加以點綴，與你的寢室相互協調，營造視覺效果豐富的夏日專屬空間。

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TABBERAS 奪目配色廚具 和小孩一同「煮」出幸福生活

全新夏季 TABBERAS 限量系列主力推出鮮明配色的創新廚具，講求廚具的功能和安全，盼鼓勵一家大小同樣享受下廚的樂趣，讓大人和小孩的廚房時光更添色彩！

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UPPFYLLD 繽紛廚具系列 寓入廚於娛樂

UPPFYLLD 多款廚具色彩斑斕奪目，輕巧易用易清洗，最適合用於製作簡單料理，是今個暑假家中必備的精選廚具系列。