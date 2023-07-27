深圳美食｜人氣老上海蘇式湯麵館人均¥60　歎蟹黃湯包小龍蝦拌麵…

深圳美食！北上覓食不淨止為便宜，有時也為吃香港沒有的美食，如傳統的蘇式湯麵就是其中之一。深圳這家蘇式麵館，源於蘇州的百年老店，不論湯麵、小籠包或蟹粉拌麵也十分出色。難得的是價值不貴，人均¥60，讓人以平民價歎到正宗老上海風味。



深圳蘇式湯麵館 鱔骨清鮮湯底夠火候人均¥60

香港較難嘗到正宗的蘇州菜，即便有都價格不菲，動不動都數百元起跳。倖而僅一水之隔的深圳，近年有不少國內知名中菜館進駐，且全都便宜又大份，讓人以低價都食到好西，其中，源於蘇州的「松鶴樓蘇式面館」便是其中之一。

（圖片來源：小紅書@芝士分子）

「松鶴樓蘇式面館」由蘇州百年老店「松鶴樓」（開業於1757年）所開設的副線，專門食傳統蘇式湯麵，走親民、輕盈及便捷的路線。松鶴樓蘇式面館在2019年在深圳開業即大受歡迎，雄霸大眾點評深圳面館熱門榜第一名，門口長期現人龍，短短開業4年已有11間門市。

與我們在香港常吃到的日本拉麵不同，蘇式湯麵是一種以清湯為賣點的傳統中式麵食，標榜湯底清鮮。看似容易，其實湯底製作十分講究，首先要用蹄膀及爆鱔餘下的鱔骨，以文火慢熬成湯，再混合炆肉的肉汁、熟豬油熬製，隔渣才萃出清晰又鮮美的湯汁。麵湯又分紅白兩種，紅湯的味道較鹹，加了醬油，白湯就是比較寡淡。不過無論選紅湯或白湯，記得也要選多湯，吃麵同時可盡飲湯汁，享受無味精的鮮甜滋味。佐面配料則分開以小碟奉上，叫「澆頭」，備有多款選擇，如稻草東坡肉、炒河蝦仁、爆鱔等。

必食推介【1】紅湯麵 ¥15 + 古法燜肉 ¥25＋溏心蛋 ¥6

麵條是蘇式白色細面，幼長帶爽勁，配上咸鮮的紅湯，麵湯好喝，口感蠻不錯的。「澆頭」必食古法燜肉，五花肉燜得軟腍，入口即化，建議將肉浸湯同吃，味道更上一層樓！

必食推介【2】小龍蝦拌麵 ¥38

大粒新鮮小龍蝦肉，配上蟹粉及蒜蓉醬，味道濃郁鮮美，加麵食好惹味！抵讚位蝦線及蝦殼處理得好乾淨，啖啖肉，食得過癮！

必食推介【3】蟹黃湯包 ¥18

每籠三個，肉汁飽滿鮮味，夾起沒有一個破裂，難得食上口又不厚皮，好吃！

（圖片來源：小紅書@芝士分子）

必食推介【4】桃膠雞頭米 ¥22

在香港不可能吃到的老上海甜湯，入面由桃膠、桂花及雞頭米熬成，桂花味很濃郁，甜而不膩，雞頭米有嚼頭，很養生。

（圖片來源：小紅書@山川夏🦌）

松鶴樓蘇式面館（萬象天地店）

營業時間：1100-1600；1700-2100

地址：深圳粵海街道深南大道大衝社區華潤萬像天地SL530（五樓）

交通：深圳地鐵1號線高新園站A出口，步行340M。

