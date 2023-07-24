深圳旅遊｜沙井鎮隱藏版台灣街　夜市百貨食買玩5大攻略附地址

深圳旅遊總是驚喜處處！不止擁有風景媲美歐洲的海灣及童話小鎮、美國拉斯維加斯風的藝術空間等，深入寶安區沙井鎮還有一條隱世的台灣美食街，不但台式食店林立，設有專售台灣雜貨的百貨公司，夜晚還會化身成台灣夜市，供大家掃街食宵夜，讓大家不用坐飛機都有台灣般的旅遊感！



深圳沙井鎮台灣街 蚵仔麵線/鹵肉飯/甜不辣應有盡有

九十年代深圳經濟起飛，不止港人北上設廠，當年還有許多台灣人專誠赴深圳工作，並紮根定居在工業區沙井鎮北環路。慢慢地，北環路形成一條獨特的台灣街，可在這兒嘗到各式各樣的台式美食、入手一系列台灣生活雜貨，甚至夜裡還有夜市攤檔，仿佛將寶島的一切平移過來，令人不用遠飛台灣都享受休閒的台灣風情！

今次記者便精選沙井北環路的5大食買玩攻略，助大家節省做資金搜集的功夫，第一次去玩即得心應手。

1. 台南担仔面

提到沙井北環路，最熱門的食店莫過於「台南担仔面」，老闆為一對台灣夫妻，出名供應一系列正宗的台南美食，如蚵仔麵線、蚵仔煎、担仔面、臭豆腐、鹵肉飯、甜不辣…等等，菜品平靚正又豐富，長期雄霸大眾點評「沙井粥粉面熱門榜」No.1榜首！

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深圳台灣街食買玩推介【1】台南担仔面

營業時間：1100-2200

地址：深圳北環路40-3號（南興百貨旁邊）



2. 大三元台灣魯肉飯

店子老闆為台灣人，出名口味偏甜的濃郁鹵肉飯！一碗¥12，份量不大，最坐建議食法要伴一碟辣椒皮蛋，香辣甜糯，非常下飯！此外，店家的牛肉麵、胡蘿卜豬腳、台灣味噌湯及冰鎮酸梅汁也是必點之選，叫到一枱食物，人均不過¥40，好抵食！

深圳台灣街食買玩推介【2】大三元台灣魯肉飯（沙井新橋店）

營業時間：1000-1500；1700-2130

地址：深圳沙井北環路44號



3. 好茗堂

台灣美食街唯一主打台式甜品的店子，可在這兒嘗到各式刨冰，可自選燒鮮草、芋圓、紅綠豆、珍珠等自家製配料，夏天食消暑一流！此外，台內還供應各式台灣街頭小食，如香酥米血、香鹵排骨、沙茶牛肉炒麵及木瓜牛奶等，邊食冰品邊食惹味小食，好過癮！

深圳台灣街食買玩推介【3】好茗堂

營業時間：1000-2200

地址：深圳沙井北環路40號



4. 南興百貨

沙井北環路的老字號台灣百貨店，裡面售有琳瑯滿目的台灣零食及家品，如台灣名物花雕雞杯麵、台鳳版鳳梨罐頭、麻糬、台灣啤酒、各式醬料等，零食愛好者進去相信沒辦法空手出來！不過，店子商品有部分沒有標價，有網民反映有部分貨品會賣得較貴，結帳前最好查詢清楚。

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深圳台灣街食買玩推介【4】南興百貨（北環路店）

營業時間：1000-2200

地址：深圳沙井北環路40號



5. 兔兔與熊 台灣小吃攤

作為台灣街，怎可少得台灣夜市份？沙井北環路夜晚還會化身夜市小食街，當中必食僅在夜晚才營業的台灣小吃攤「兔兔與熊」，這兒售有各式各樣的台灣小吃，如芝士蛋三文治、鹽酥雞、黃芥末炸雞及冬瓜奶茶等，芝士好足料，鹽酥雞外脆內嫩、冬瓜香奶香很足，並用袋子盛上讓人帶走，整件事台風滿滿！

深圳台灣街食買玩推介【5】兔兔與熊 台灣小吃攤

營業時間：約晚上10時後經營至次日凌晨，售完即關門

位置：深圳沙井北環路十字路口

