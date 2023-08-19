日本環球影城2023｜蜘蛛人驚魂歷險記實玩　附票價最後營業日活動

日本環球影城｜說到大阪環球影城（USJ）必玩的遊樂項目，當屬位於紐約區的「蜘蛛俠驚魂歷險記」！可惜官方近日宣布蜘蛛俠驚魂歷險記將在2024年1月22日正式退役，令不少粉絲也大感不捨！今次記者回顧分享「蜘蛛俠」多個必玩必買項目，蘇州過後無艇搭，趁閉館前要去玩返夠本！



當日下著雨，排隊僅15分鐘，記者一口氣連玩3次！（照片由記者提供）

蜘蛛人驚魂歷險記退役 復刻紀念品快入手

日本環球影城除了爆紅的「超級任天堂世界」及「哈利波特的魔法世界」等主題園區之外，另一經典便是紐約園區的「蜘蛛人驚魂歷險記」（The Amazing Adventures of Spider-Man）！項目在影城成立之初便有，當年斥資140億日圓天價打造，可謂USJ的象徵項目。

蜘蛛人驚魂歷險記紀念品多多（照片由記者提供）

蜘蛛人驚魂歷險記的乘車設施搭載了「4K3D」技術，讓乘客在頂級的虛擬實境、過100種特效中，有著身歷其境感的獨特體驗！以漫威人氣角色「蜘蛛人」為主題設計，結合漫畫中的情節元素，讓觀眾跟著主角彼得帕克一起展開刺激冒險！

USJ辦商品紀念活動 道別蜘蛛俠

為了讓遊客們都能把握最後的時間來與「蜘蛛人驚魂歷險記」道別，USJ從即日起至2024年1月22日期間，舉行最終道別活動！來紐約園區玩蜘蛛俠，特設一系列「蜘蛛人驚魂歷險記」周邊商品，同時也開賣特別版的快速通關券，可搭乘兩次乘車設施，喜歡蜘蛛俠的粉絲別錯過了！

日本環球影城USJ「蜘蛛人驚魂歷險記」

最後營業日：2024年1月22日

最終紀念活動：即日起至2024年1月22日

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最終紀念活動【特別版快速通關票】

開賣日：2023年5月16日（二）

票價：

① 快速通關7 「plus 1 ride：蜘蛛人＆ 好萊塢美夢乘車遊」12,300日圓起（約HK$670）

② 快速通關4「plus 1 ride：蜘蛛人＆ 小小兵瘋狂乘車遊」9,800日圓起（約HK$534）

③ 快速通關1「蜘蛛人＆原創商品」4,500日圓起（約HK$245）

※ 價格依入場日而有不同

官方網址：https://www.usj.co.jp/web/ja/jp



訂購網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/2247-osaka-universal-studios-harry-potter-world-super-nintendo-world-ticket-japan