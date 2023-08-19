拉麵優惠｜人氣拉麵店麺屋優惠　身份證中3字母KEN免費食麵附地址

拉麵優惠！日本過江龍拉麵店「麺屋こころ （Kokoro Tokyo Mazesoba）」近日宣佈推出特別優惠。大家的身份證上只要具有「K」、「E」、「N」3個英文字母中的其中2個，即可獲得飲品，而具有其中3個字母，更可得到全單9折，甚至免費拉麵，即睇優惠詳情！



（圖片授權：麺屋こころ）

身份證有「KEN」3個字免費食拉麵

由即日起至8月31日，「麺屋こころ」會推出特別優惠。大家的身份證上只要具有「K」、「E」、「N」3個英文字母中的其中2個，即可獲得任何1款店舖供應的瓶裝飲品。而身份證有齊3個字母的客人，更可得到全單9折。而身份證顯示3個字母拼在一起（即「KEN」）的客人，更可免費獲得「戀之味」或正宗全料東京撈麵1碗。

「戀之味」是該店最新推出的限定版撈拉麵（$139），配備非常刺眼的粉紅色咖喱與炸雞，迎合近期的「芭比（Barbie）熱」。粉紅色咖喱由紅菜頭的天然色素製作而成，可安心食用；而炸雞則即叫即炸，帶有微量辣度，香香脆跪。

「戀之味」（圖片授權：麺屋こころ）

此外，該店位於沙田的分店亦正發售粉紅色的「櫻花拿鐵」（$38）。「櫻花拿鐵」由日本牛奶製作，加入了粉紅色色素，予人相當夢幻的感覺，最適合用來打卡。

「櫻花拿鐵」（圖片授權：麺屋こころ）

要留意身份證優惠只限堂食、不可與其他優惠同時使用。在下單前，需先讚好「Kokoro Mazesoba HK Facebook」專頁或追蹤餐廳的IG帳號，以及出示有效香港身份證方可使用優惠。每檯只可用一張身份證換領優惠，優惠每個月只限使用1次。此外，餐廳會另收原價的加一服務費。

「戀之味」好與「櫻花拿鐵」（圖片授權：麺屋こころ）

麺屋こころ Kokoro Tokyo Mazesoba

灣仔分店

地址：香港島灣仔軒尼詩道68號地下1C舖

電話：3751 6966

營業時間：11:30 - 22:00



沙田分店

地址：新界沙田沙田正街18號新城市廣場一期7樓704號舖

電話：3422 8662

營業時間：星期一至五：12:00 - 22:00；星期六、日及公眾假期：11:30 - 22:00

