香港航空颱風安排｜蘇拉襲港受影響航班清單　更改機票及退款須知

受超級颱風、強烈颱風影響，香港航空宣布2023年9月1日及2日部分離港及抵港之30多班航班，將會取消，旅客可安排退票申請，又或者提交改期申請。其他未被取消的航班亦有可能受影響/延誤，旅客可香港航空網站註冊「航班提示」服務，隨時接收航班狀態提示。



（圖片來源：香港航空）

受影響航班清單

受颱風蘇拉影響，香港航空以下航班將會取消：

（資料來源：香港航空）

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更改機票及退款須知

其他未列於上表的航班亦有可能受影響/延誤，旅客前往機場前，請留意香港航空網站www.hongkongairlines.com實時「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。

香港航空對因受臨時或計劃性的航班變動影響之乘客豁免更改座位、誤機、機票換開和退票費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。詳情請參考「相關票務安排」。

為了保障乘客行程獲妥善安排，建議乘客於香港航空網站www.hongkongairlines.com使用「不正常航班改期服務」自助提交改期申請，或於網站提交「退票申請」。乘客若是經旅行社購票，請聯繫有關旅行社查詢相關票務事宜。