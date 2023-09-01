HK Express颱風安排｜受蘇拉影響航班清單　改機票退款方法｜更新

HK Express最新宣布，隨超級颱風、強烈颱風蘇拉逼近香港，於2023年9月1日及2日部分離港及抵港之航班將會取消，有大量航班受影響，更改機票退款方法，詳情如下︰



（資料圖片）

受影響航班清單

2023年9月1日

共有五十個航班十六條航線受到影響。

【由香港出發之受影響航班】

• UO110, UO112, UO116, U132, UO172, UO226, UO558, UO620, UO622, UO624, UO626, UO628, UO638, UO650, UO652, UO688, UO694, UO700, UO702, UO744, UO760, UO820, UO826

【抵港之受影響航班】

• UO111, UO113, UO117, UO133, UO173, UO559, UO601, UO619, UO621, UO627, UO639, UO651, UO653, UO687, UO689, UO691, UO695, UO701, UO703, UO705, UO755, UO761, UO821, UO827, UO849, UO851, UO871

【受影響之航線】

• 台北、高雄、台中、寧波、峴港、福岡、東京（羽田）、首爾（仁川）、東京（成田）大阪（關西）、曼谷、清邁、布吉、沖繩、鹿兒島、名古屋

2023年9月2日 （最新消息）

受到超強颱風「蘇拉」吹襲，為香港帶來惡劣天氣，香港快運航空宣佈部份於2023年9月2日上午十時後出發的航班將會延誤，於較早前公佈的取消航班情況則維持20班不變。

2023年9月2日受到延誤的航班

UO110, UO111, UO112, UO113, UO114, UO115, UO132, UO133, UO172, UO173, UO601, UO619, UO620, UO621, UO638, UO639, UO674, UO675, UO688, UO700, UO701, UO705, UO851

較早前公佈的取消航班情況則維持20班不變︰

【由香港出發之受影響航班】

• UO130, UO550, UO600, UO618, UO686, UO690, UO704, UO760, UO820, UO848, UO850, UO870

【抵港之受影響航班】

•UO131, UO227, UO551, UO623, UO625, UO629, UO761, UO821

【受影響之航線】

• 曼谷、河內、高雄、名古屋、寧波、沖繩、大阪（關西）、布吉、東京（成田） 、東京（羽田）、福岡、首爾（仁川）

超強颱風蘇拉逼近，2023年9月1-2日出發旅遊的人要留意航班詳情（iStock）

更改機票退款方法

HK Express正透過電郵及手機短訊通知受影響之旅客，並會為他們提供下列3項以供選擇：

選項1：更改原定航線之出發日期

．免費更改出發日期及豁免票價差額一次

．必須於2023年9月2日或之前提出有關更改安排

．新旅遊日期必須於原定出發日期起四個星期內出發，並須受機位供應限制

選項2：以代金券形式申請全額退款

．必須於2023年9月15日或之前遞交有關申請

選項3：退回整張訂單或受影響之航段之款項

．必須於2023年9月15日或之前遞交有關申請

如在「飛遇世界鉅賞」活動中贏得機票禮券、並已兌換機票計劃於2023年9月1日或2 日出發之得獎者，則可獲提供下列安排選項：

選項1：更改原定航線之出發日期

．免費更改出發日期一次

．必須於2023年9月2日或之前提出有關更改安排

．新旅遊日期必須於原定出發日期起四個星期內出發，並須受機位供應限制

選項2：退回機場稅及附加費款項安排

．必須於2023年9月15日或之前遞交有關申請

欲更改預訂，請登入管理我的訂位網頁，顧客亦可透過官方WhatsApp、微信，或透過官網上旅客服務頁面填寫及遞交電子服務申請表。由於天氣狀況不穩定，其他航班或會出現更改。HK Express建議旅客出發往機場前應預先瀏覽香港國際機場的官方網站www.hongkongairport.com 或HK Express之官方網站www.hkexpress.com 了解航班最新情況。