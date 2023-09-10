深圳美食｜古早筲箕腸簸箕腸粉3間推介¥7份起　恐失傳完勝布拉腸

深圳美食！腸粉由細食到大，是不少港人喜愛的早餐之選。不過，原來手工腸粉都分好多派別，當中以圓簸箕蒸製的腸粉，出名口感份外煙靭透薄，非香港常見的布拉腸可比！由於工序繁複，烹調技巧講究，香港好難一嘗簸箕腸粉，倖而離香港僅一水之隔的深圳仍有古早的簸箕腸粉店！今次記者便為大家推介3間口碑不錯的簸箕腸粉店，超足料大份也不過¥7份，想試的朋友必不可錯過！



（圖片來源：小紅書@CN酱、胖胖的绿绿）

深圳美食簸箕腸粉 傳統手藝獨特竹香口感煙靭

說到簸箕腸粉，香港人普遍比較陌生，皆因簸箕腸粉不似香港常食到的布拉腸粉及鐵盒抽屜式腸粉般，可一口氣蒸起數至數十底，必須一籠一盤地蒸，食客一般輪候時間較長，對於時間即是金錢的香港，這款古早烹調手藝早被食肆淘汰。

至於簸箕腸粉為何完勝布拉腸粉或抽屜式腸粉，主因是它是以圓簸箕蒸製，所蒸出來的腸粉自帶一股竹子香，其次把米漿倒在平滑的圓簸箕上，可360度搖勻米漿，腸粉皮才得以製作得猶如紙張般細薄，第三點是簸箕有細孔，排氣較佳，腸粉受熱均勻無氣孔，自然口感也份外滑嫩煙韌。

皮薄煙靭的簸箕腸粉，不似布拉腸粉般軟趴趴，香港好難食到！（圖片來源：小紅書@胖胖的绿绿）

想試好味的簸箕腸粉？今次記者便為大家推介3間深圳老牌簸箕腸粉店，間間都超足料大份，每份簸箕腸粉也不過¥7份起，超抵食！

深圳美食簸箕腸粉推介【1】朗記腸粉

深圳老字號朗記腸粉，多年來一直使用簸箕製作腸粉，是深圳人氣極高的早餐店。朗記腸粉的腸粉口味繁多，最平雞蛋腸一份僅¥7，非常平靚正！此外，店家腸粉一律採用新鮮鴨蛋和純米漿製作，食材簡單無添加。出鍋後，店家還會淋上花生油提香，再加上自家製醬油，提升口感。嫌只吃腸粉太Dry？這兒的豬肝瘦肉枸杞湯也非常有名，食腸粉同時滋補一番，也是個不錯之選。

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深圳美食簸箕腸粉推介｜朗記腸粉

營業時間：07:00-15:00；17:30-21:00

地址：深圳畔山路43-1-1號

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站C出口，步行310m。



深圳美食簸箕腸粉推介【2】石磨竹窩腸粉

提到寶安區人氣腸粉店，石磨竹窩腸粉必數一數二！店家小小的，僅由年邁夫婦營運，不過其皮薄餡多的簸箕腸粉卻不會令人失望！腸粉看上去晶螢透亮，又有大量餡料，當中推介韭黃雙蛋腸¥5，每一口都是啖啖蛋香，其次香菇牛肉腸¥8也不錯，肉和香菇份量特多，加點辣椒醬更惹味！

深圳美食簸箕腸粉推介｜石磨竹窩腸粉

營業時間：06:30-13:30；18:00-22:30

地址：深圳43區興華一路富怡花園1棟106號

交通：深圳地鐵5號線翻身站B出口，步行1.1km。



深圳美食簸箕腸粉推介【3】尹食堂簸箕腸粉

喜歡吃簸箕腸粉，位於深大小西門及桂廟後面的尹食堂簸箕腸粉也是個理想選擇，這兒位置較隱蔽，不過網民對其腸粉好評極多！因用簸箕新鮮現蒸，有一股淡淡的石墨香味，推薦口味包括蛋肉石磨腸粉¥8及瘦肉石磨腸粉¥8，每人只點一份腸粉加一杯瘦肉湯，基本上就吃得飽飽！

深圳美食簸箕腸粉推介｜尹食堂簸箕腸粉

營業時間：07:00-13:30；16:30-22:30

地址：深圳學府路6號

交通：深圳地鐵11/12號南山站E1出口，步行960m。

