深圳「小張家界」園山風景區打卡　集行山玩水野餐露營附門票地址

園山風景區，有人說，它是「深圳小張家界」，找個晴天，一起出門Hiking吧！



在城市發現一片無人森林 深圳的小張家界

小時候看過《巴啦啦小魔仙》的朋友，對園山風景區的景一定會眼熟，但說起它的名字還有點陌生。

園山風景區位於深圳龍崗，園區內包含露營地、遊樂園、寺廟、溪谷等。園山似乎就是這樣一個地方，可以在盛夏郊遊，在傍晚的草坪打滾，在冰涼的泉水裏，洗盡夏日的燥熱。👇👇👇

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整個景區作為行山徒步路線最合適不過，從寺廟出發，妙覺寺->森林露營地->大康溪谷->鵝公髻，園區內有自然生態，也有歷史建築，邊走邊玩邊上山就是它了。

暫時還未開放．妙覺寺

在園山風景區裏有一座從未開放的妙覺寺，目前尚不可進入，但繞着寺廟周圍也能窺見寺廟中些許風景。

妙覺寺背靠鵝公髻，面積不大，有點深山古寺的感覺。從園區入口步行5分鐘左右可以到達，如果選擇來鵝公髻作為徒步路線，從妙覺寺前走綠道即可。

妙覺寺外牆樹影斑駁，靠近塔林的的寺廟深處有座佛塔，塔尖掛滿銅鈴，風吹鈴響，叮叮噹噹讓人忍不住駐足聆聽。這裏還有「小故宮」的感覺，古老的餘韻在這裏悄然生長。遊客不多的時候，這裏只有工作人員走動，寺廟周圍也有淡淡的生活氣。如果園區太大不知道下一個景點往哪裏走想問路時，他們會熟練地抬手一指：「下坡盡頭往右轉。」真的比導航快多了。

稍晚到傍晚時分，悠悠走過寺廟和塔林，人聲消寂，風動心動。

巴啦啦取景地．塔林

塔林藏匿在妙覺寺後，往裏走大約100米就能看見。

塔林也是當年《巴啦啦小魔仙》黑魔仙修煉基地的取景地。這裏第一眼看過去也很像熱帶叢林，小山坡上散落着大小不一的舍利塔。無人的早晨走進這裏就會被一陣靜謐的氛圍環繞，石塔掩入一片幽綠中，安靜而莊嚴。

坐在石椅上看塔林被綠茵籠罩，光斑在其中點點閃爍，再抬頭，天藍也晴，細看進眼裏卻是白。周圍樹木垂老地盈綠，散步進這片塔林中放空的片刻，像是走進某段電影裏。

黃白獨棟房子．別墅區

從寺廟上山的路途中會路過園區內的度假村，這裏也是當年小魔仙劇組的取景地之一。獨棟乾淨的小白樓拍照也很出片。

園山風景區也被稱為「都市的後花園」，基礎設施完善的它幾乎包含了所有娛樂，自然生態與度假村都能滿足，不如假期來場「逃離城市」的郊遊，在生活的縫隙享受自由。

Hiking達人的必備路線 從寺廟到草坪露營👇👇👇

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小眾山丘．鵝公髻

園區裏的鵝公髻，是個以石階為主的登山路線，路況偏原生態居多。相比起深圳的其他山，這裏多了很多奇形巨石，走到山頂可以俯瞰羅湖區，很壯觀。

在鵝公髻山腳有一汪山泉水聚成的水潭，雖然不大，但夏天的泉水依然冰涼徹骨，不少人早上會來這打旋地游上半小時。在清澈見底的泉水裏游泳確實很享受了。

原生態的石板台階邊緣就是懸崖，徒步的過程被迫專心於腳下路況不至磕絆，上山的過程也因此變得安靜而專注，不再浮躁。

周末好去處．野立方深圳園山森林露營地

園區內包含森林一大片翠綠的草坪乍然湧入眼底，周末不如拉上朋友來這露營，搭棚燒烤，周末好去處來了。

露營的目的，有一半是為了欣賞風景，小馬紮一坐，看遠處的幽綠青山，隨性自然的放鬆，是這裏唯一的主題。

在營地旁就有一片遊樂場，有小朋友無敵心動的氣球滑梯，在這可以翻滾一整天。還有為小朋友專門搭建的娛樂場所，家長們也可以輕鬆一下啦。

園山風景區Tips

成人門票：15元人民幣／人

兒童門票：8元人民幣／人

* 妙覺寺目前暫未開放



游泳池：20元人民幣／人

遊樂場：視遊樂項目制定

旅業：三房一廳 1800元人民幣／天

別墅標間：380元人民幣／天



園山風景區

地址：深圳市龍崗區橫崗公園路31號

開放時間：07:00-17:00



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