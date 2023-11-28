深圳燒烤串燒5間推介！人均¥75起／近地鐵站歎谷飼牛／自轉烤爐

撰文：何以諾
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【深圳燒烤串燒｜深圳美食推介】燒烤在深圳大受歡迎，以下5間深圳燒烤店，除了供應多種款式的串燒，亦有店舖供應近期正流行的油柑汁，也有店舖距離地鐵站僅約1分鐘路程，交通方便。更有近年在香港興起、免落手、能夠自動轉動把食物烤熟的「懶人燒烤」。即睇餐廳地址、交通資訊！

白玉串城．正宗延邊朝鮮族烤串（圖片來源：小紅書）

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深圳燒烤串燒5間推介

深圳懶人燒烤【1】李小太燒烤 —— 深圳最新的串燒店、人均¥75性價比高

李小太燒烤位於羅湖東門的分店，是深圳最新的串燒店，於2023年10月開始試業。李小太燒烤之所以深受歡迎，是因為該店的海鮮直接在水缸現撈，相當新鮮。而近期在網上火紅的海鮮，有手掌段長又肥美的羅氏蝦，人民幣38元（約港幣$42）有4隻，不算貴。有近期光臨該分店的香港食客更表示吃到飽的人均價錢只需人民幣75元（約港幣$82），性價比相當重。

李小太燒烤 （羅湖東門店）

地址：中國廣東省深圳市羅湖區東門街東門社區深南東路3018號概念投資大樓101號
交通：深圳地鐵1、3號線，老街站C出口，步行約5分鐘
人均︰¥75起

深圳懶人燒烤【2】邢氏老太太烤串 —— 現切、不賣隔夜肉的老字號

源自於黑龍江省的邢氏老太太烤串，已開業30多年，一直供應東北傳統風味的燒烤。該店標榜牛肉現切、不賣隔夜肉，確保每串肉亦保持新鮮。此外，該店還提供烤腦花、蠶蛹、胸口撈（牛胸前、腿部軟骨兩側之部位）、烤乾豆腐、烤冷麵等香港較罕見的菜式，特別適合愛嚐試不同味道的朋友到訪。

邢氏老太太烤串 （羅湖店）

地址：中國廣東省深圳市羅湖區南湖街道往西路向榮樓2樓
交通：深圳地鐵9號線，向西村站C出口，步行約3分鐘
人均︰¥113起

深圳懶人燒烤【3】白玉串城．正宗延邊朝鮮族烤串 —— 懶人自轉烤爐、唔怕整污糟手

白玉串城．正宗延邊朝鮮族烤串主打中國東北式烤肉，供應多種朝鮮族族人常吃的肉串（包括羊、牛、豬肉等）。該店的懶人燒烤爐分為2層，大家只要將肉放於爐的下層，齒輪會帶動串著食物的鐵籤旋轉，整個把食物烤熟的過程幾乎完全不用人手；而上層的鐵架不會旋轉，只予大家放上食物作保溫之用。除了串燒，該店的紅色的朝鮮冷麵同樣深受歡迎。

白玉串城．正宗延邊朝鮮族烤串（歡樂海岸店）

地址：中國廣東省深圳市南山區歡樂海岸曲水灣8棟8-1A
交通：深圳地鐵9號線，深圳灣公園站E出口，步行約10分鐘
人均︰¥111起

深圳懶人燒烤【4】淵明燒烤 —— 傳統園林設計啱打卡、非常近地鐵站

淵明燒烤同樣供應多種不同款式的串燒，餐廳主打的包括由谷飼300日的牛隻所製作的「谷飼牛」。除此之外，大家還可以喝到近期於深圳流行的油柑汁。而該店亦相當注重室內裝修，在店內可以欣賞到中式園林與樓閣，大家用餐之餘還可以打卡。另外，餐廳的交通便利，距地鐵站只需約1分鐘的路程。

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淵明燒烤（南油店）

地址：中國廣東省深圳市南山區南光街道南山大道1124號南油第四工業區2棟101室
交通：深圳地鐵11、12號線，南油站C出口，步行約1分鐘
人均︰¥95起

深圳懶人燒烤【5】串總管．延邊朝鮮族串城 —— 必試新派菜芝士焗榴槤

怕只吃串燒會吃膩的朋友，可以選擇到訪串總管．延邊朝鮮族串城。該店不但供應串燒，更不時供應多種朝鮮、新派美食，包括煎餃、泡菜湯、涮肚窩、芝士焗榴槤等，讓大家一次過吃盡多種風味。此外，該店距離深圳人氣景點——甘坑古鎮不遠，到訪古鎮後只需乘坐2站地鐵，便能夠抵達餐廳。甘坑古鎮的特色，可參閱下文：

深圳好去處｜1日遊必去！免費入場24小時開放古鎮　設美食小店
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串總管．延邊朝鮮族串城（天安雲谷店）

地址：中國廣東省深圳市龍崗區坂田街道天安雲谷2期4棟207號
交通：深圳地鐵10號線，崗頭站C2出口，步行約10分鐘
人均︰¥109起

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