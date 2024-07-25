深圳燒烤串燒6間推介！人均¥75起／近地鐵站歎谷飼牛／自轉烤爐

【深圳燒烤串燒｜深圳美食推介】燒烤在深圳大受歡迎，以下6間深圳燒烤店，除了供應多種款式的串燒，亦有店舖供應近期正流行的油柑汁，也有店舖距離地鐵站僅約1分鐘路程，交通方便。更有近年在香港興起、免落手、能夠自動轉動把食物烤熟的「懶人燒烤」。即睇餐廳地址、交通資訊！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

香港來回【福田山姆】超市直通巴士 👉🏻預訂優惠

香港來回【龍華山姆】超市直通巴士 👉🏻預訂優惠

香港來回【深圳灣口岸】直通巴士 👉🏻預訂優惠

香港【西九龍站來回深圳各高鐵站】車票 👉🏻預訂優惠

白玉串城．正宗延邊朝鮮族烤串（圖片來源：小紅書）

此外，《香港01》「好食玩飛」為大家搜羅抵住靚酒店推介，有深圳高人氣酒店推介、深圳南山酒店推介、福田酒店推介、深圳南澳酒店推介，坐擁無敵海景，特大落地玻璃窗，度假歎世界一流！以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，讓你計劃旅程時慳得更多。

深圳懶人燒烤【1】李小太燒烤 —— 深圳最新的串燒店、人均¥75性價比高

李小太燒烤位於羅湖東門的分店，是深圳最新的串燒店，於2023年10月開始試業。李小太燒烤之所以深受歡迎，是因為該店的海鮮直接在水缸現撈，相當新鮮。而近期在網上火紅的海鮮，有手掌段長又肥美的羅氏蝦，人民幣38元（約港幣$42）有4隻，不算貴。有近期光臨該分店的香港食客更表示吃到飽的人均價錢只需人民幣75元（約港幣$82），性價比相當重。

李小太燒烤 （羅湖東門店）

地址：中國廣東省深圳市羅湖區東門街東門社區深南東路3018號概念投資大樓101號

交通：深圳地鐵1、3號線，老街站C出口，步行約5分鐘

人均︰¥75起



【九龍城美食推介】鮮燒 • 酒屋｜全單半價 $5起食串燒、啤酒限時買1送1 ▶即買獨家5折現金券

深圳懶人燒烤【2】邢氏老太太烤串 —— 現切、不賣隔夜肉的老字號

源自於黑龍江省的邢氏老太太烤串，已開業30多年，一直供應東北傳統風味的燒烤。該店標榜牛肉現切、不賣隔夜肉，確保每串肉亦保持新鮮。此外，該店還提供烤腦花、蠶蛹、胸口撈（牛胸前、腿部軟骨兩側之部位）、烤乾豆腐、烤冷麵等香港較罕見的菜式，特別適合愛嚐試不同味道的朋友到訪。

邢氏老太太烤串 （羅湖店）

地址：中國廣東省深圳市羅湖區南湖街道往西路向榮樓2樓

交通：深圳地鐵9號線，向西村站C出口，步行約3分鐘

人均︰¥113起



香港來回【福田山姆】超市直通巴士 👉🏻預訂優惠

香港來回【龍華山姆】超市直通巴士 👉🏻預訂優惠

香港來回【深圳灣口岸】直通巴士 👉🏻預訂優惠

香港【西九龍站來回深圳各高鐵站】車票 👉🏻預訂優惠

深圳懶人燒烤【3】白玉串城．正宗延邊朝鮮族烤串 —— 懶人自轉烤爐、唔怕整污糟手

白玉串城．正宗延邊朝鮮族烤串主打中國東北式烤肉，供應多種朝鮮族族人常吃的肉串（包括羊、牛、豬肉等）。該店的懶人燒烤爐分為2層，大家只要將肉放於爐的下層，齒輪會帶動串著食物的鐵籤旋轉，整個把食物烤熟的過程幾乎完全不用人手；而上層的鐵架不會旋轉，只予大家放上食物作保溫之用。除了串燒，該店的紅色的朝鮮冷麵同樣深受歡迎。

白玉串城．正宗延邊朝鮮族烤串（歡樂海岸店）

地址：中國廣東省深圳市南山區歡樂海岸曲水灣8棟8-1A

交通：深圳地鐵9號線，深圳灣公園站E出口，步行約10分鐘

人均︰¥111起



【九龍城美食推介】鮮燒 • 酒屋｜全單半價 $5起食串燒、啤酒限時買1送1 ▶即買獨家5折現金券

深圳懶人燒烤【4】淵明燒烤 —— 傳統園林設計啱打卡、非常近地鐵站

淵明燒烤同樣供應多種不同款式的串燒，餐廳主打的包括由谷飼300日的牛隻所製作的「谷飼牛」。除此之外，大家還可以喝到近期於深圳流行的油柑汁。而該店亦相當注重室內裝修，在店內可以欣賞到中式園林與樓閣，大家用餐之餘還可以打卡。另外，餐廳的交通便利，距地鐵站只需約1分鐘的路程。

+ 1

淵明燒烤（南油店）

地址：中國廣東省深圳市南山區南光街道南山大道1124號南油第四工業區2棟101室

交通：深圳地鐵11、12號線，南油站C出口，步行約1分鐘

人均︰¥95起



深圳懶人燒烤【5】串總管．延邊朝鮮族串城 —— 必試新派菜芝士焗榴槤

怕只吃串燒會吃膩的朋友，可以選擇到訪串總管．延邊朝鮮族串城。該店不但供應串燒，更不時供應多種朝鮮、新派美食，包括煎餃、泡菜湯、涮肚窩、芝士焗榴槤等，讓大家一次過吃盡多種風味。此外，該店距離深圳人氣景點——甘坑古鎮不遠，到訪古鎮後只需乘坐2站地鐵，便能夠抵達餐廳。甘坑古鎮的特色，可參閱下文：

+ 2

串總管．延邊朝鮮族串城（天安雲谷店）

地址：中國廣東省深圳市龍崗區坂田街道天安雲谷2期4棟207號

交通：深圳地鐵10號線，崗頭站C2出口，步行約10分鐘

人均︰¥109起



深圳燒烤串燒【6】遇見烤吧‧燒烤 ── 即串即烤夠惹味

「遇見烤吧‧燒烤」主打即切、即串、即烤。記者購買¥155套餐，包括涼拌海蜇、特色牛肉小串15串、4個肥美烤生蠔、3串烤羅氏蝦、2串水果牛肉、5串烤羊肉、5串雞脆骨、娃娃菜、新疆烤饢餅，還有兩大杯水果飲料。份量夠兩個人吃，串燒有水準，CP值超高！

遇見烤吧‧燒烤¥155套餐CP值超高！（《香港01》圖片）

遇見烤吧‧燒烤（海岸城店）

地址：深圳寶安區萬豐海岸城2樓街區JC204

交通：地鐵11號線馬安山C出口步行10分鐘



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略