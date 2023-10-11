Trip.com10月優惠買機票+酒店+門票回贈$400　大阪4星酒店$397晚

Trip.com旅遊平台6周年，10月買機票、酒店、套票有優惠，港圓千幾飛熱門旅遊點，包括日本、泰國、台北、韓國、新加坡、馬來西亞、越南等。如果一次過買機票、酒店及景點門票，並在10月16至20日期間購買，有機會拎$400回贈！快睇以下有更多詳情（價錢/日期等只供參考，一切以實際時購票為準）。



（Trip.com官網截圖）

【機票】

優惠期有限，想入手買實在要把握時間！舉例去日本大阪，快快手在10月31日起行，去大阪機票低至HK$1,996；又例如出發去東京，機票低至HK$2,300。

按圖參考︰

【酒店】

買完機票之後，可以順手在Trip.com購買酒店，各旅遊城市有過百酒店可以慢慢格價、慢慢揀。例如在10月31-11月2日入住，抵住的4星大阪酒店每晚房價（雙人床）HK$387起，而且有旅客好評，房間有16平方米，即是約172呎，攤開旅行篋仍然有空間走動。更多大阪酒店推介，一定要睇大阪酒店2023推介22間｜1分鐘到地鐵／近心齋橋難波／人均$180起，《香港01》「好食玩飛」記者經常搜羅各旅遊熱點酒店推介，給大家有更多選擇！

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如果去東京，新宿4星酒店每晚房價（雙人床）HK$548起，房間有13平方米，即是約140呎，都算幾闊絡。新宿站附近餐廳林立，近歌舞伎町、新宿御苑等景點，商圈購物有勁多商店可行足全日，隨時買到手軟。另外，新宿交通超方便，由於是重要的轉乘站，想搭JR、東京Metro、小田急電鐵、西武鐵道等去哪裡都很方便，包括去機場及東京近郊，例如去河口湖（可乘搭「富士回遊」直到河口湖駅不用轉車）、箱根（可乘搭小田急浪漫特快）、川越（可乘搭JR、東武東上線急行）等大概1-2時就到。更多新宿酒店推介，睇新宿酒店11間推介｜1分鐘到地鐵站／露天溫泉大浴場／人均$207起。尚有東京新酒店20大推介｜人均$170／親子多人房／近新宿站／免費溫泉，為旅行做好準備。

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想玩東京近郊或了解各JR PASS價錢，請睇︰JR Pass鐵路周遊券2023｜東京、東北、關西、九州票價地域一文看

【門票】

處理好機票、酒店，自然就計劃去景點。景點門票其實在旅遊平台如Trip.com買有好處，一來App或網站介面易睇，搜尋想去的景點門票，立刻到位！了解完產品詳情、旅客評價、換票地點、適用範圍等，即買，即刻有回應，最啱心急人及懶人不用花大量時間周圍搜尋如何購票，如何換票等等。

（Trip.com官網截圖）

醒大家少少慳錢貼士，如果在Trip.com一站式預訂機票、酒店、門票，在10月16日至10月20日期間有HK$400回贈，隨時是1/3張機票、半間4星酒店房、2張景點門票的價值。如果在10月13日買酒店有10%回贈、買機票有3%回贈。不過，10月13日的優惠僅限24小時，大家想搶購成功，真要多多跟貼啊！